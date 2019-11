Masters 1000 de Madri: sem Djokovic, Leões se preparam para Roland-Garros

Sem Novak Djokovic, vencedor de todos os Masters 1000 disputados na temporada, terá inicio a etapa de Madri, a segunda disputada no saibro e preparação para Roland-Garros. Apesar de ser considerado somente mais um torneio de preparação para o segundo Grand Slam da temporada, o saibro espanhol é mais rápido e permite melhor troca de bolas do que a da etapa francesa. Muitos analisam Roma, o próximo Masters, como a preparação final.

Focado em Roland-Garros e alegando cansaço, Djokovic é ausência

atual número 1 do ranking da ATP e campeão dos principais torneio nesta temporada, o sérvio Novak Djokovic anunciou que está fora do Masters 1000 de Madri.

Alegando cansaço, Djoko ficará de fora do torneio pela segunda vez seguida, já que em 2014 esteve fora por conta de uma contusão no braço. Campeão em 2011 do aberto da capital espanhola, o tenista deu preferência para outros torneios. Seu principal objetivo no ano é o Grand Slam de Roland Garros.

Cabeça de chave número 1, Roger Federer é beneficiado

Ocupando a segunda colocação no ranking de ATP, Roger Federer foi o maior beneficiado da ausência de Novak Djokovic. Campeão em 2006 e 2009, o suiço buscará seu tricampeonato partindo como cabeça de chave número 1, tendo como consequência uma caminhada mais tranquila até as principais fases do torneio.

Vindo de título no ATP 250 de Instabul, Federer é o principal favorito para conquista do quarto Masters 1000 de temporada. Em Indian Wells, ficou com o vice-campeonato, sendo derrotado exatamente para Djokovic na decisão. Logo depois, optou por pular Miami, mas nada que impedisse sua precoce queda diante de Monfils, nas quartas de final de Monte-Carlo.

Maior campeão de Madri, Rafael Nadal busca retornar ao topo

A fase de Rafael Nadal não é das melhores, mas o saibro vêm trazendo boa evolução para o ex-número 1 do mundo. Em Monte-Carlo, caiu nas semifinais para o - então campeão - Novak Djokovic. Atualmente na quarta colocação do ranking da ATP, "El Toro Miúra" terá nova oportunidade de retomar o topo disputando o segundo Masters 1000 da temporada no piso onde é especialista.

Maior campeão da história do Masters 1000 de Madri (2014, 2013, 2010 e 2005), Nadal entrará como cabeça de chave número 3, atrás apenas de Roger Federer (2) e Andy Murray (3). Junto ao suiço, é o favorito para chegar à decisão, muito mais pelo seu histórico no saibro do que pelos resultado recentes.

Semifinalista em 2011, Thomaz Bellucci quer repetir boa trajetória

Talvez tenha sido o maior feito de sua carreira. Em 2011, Thomaz Bellucci foi a surpresa do Masters 1000 de Madri. Desde a primeira rodada, o brasileiro teve pela frente favoritos a conquista do torneio e sempre era tratado como azarão. Superando expectativas, derrotou os renomados Pablo Andújar, Florian Meyer, Andy Murray e Tomas Berdych para chegar às semifinais. Nesta fase, uniu-se ao 'Big Three' com Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, este responsável por sua eliminação.

Na época, Bellucci atingiria seu melhor ranking da carreira e era tido como uma promessa. Hoje, ocupa a 74ª colocação no ranking da ATP e poucos acreditam que possa repetir a façanha de 2011. O cenário é o mesmo e o número 1 do Brasil terá de furar o qualy para tentar surpreeender na chave principal.