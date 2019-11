Masters 1000 de Madrid: previsões e análise da chave

Neste domingo (3) teve início o Masters 1000 de Madrid, o quarto da temporada. Disputado na capital espanhola, o torneio é um dos mais importantes para a preparação para o segundo Grand Slam do ano e mais aguardado pelos brasileiros: o Roland Garros.

Apesar de ter apenas começado já existe uma certeza: o campeão não será o mesmo dos últimos três Masters disputados até então. O sérvio número um do mundo, Novak Djokovic, anunciou sua desistência devido a cansaço.

1º Quadrante:

Com a desistência de Djoko, o principal favorito ao título passou a ser o suíço Roger Federer. Em busca do tricampeonato em Madrid, o tenista da Suíça vem de título no ATP 250 de Istambul na Turquia, onde venceu o uruguaio Pablo Cuevas na decisão.

Provável adversário do tenista da Suíça, o australiano Nick Kyrgios também vem de ótima campanha na última semana, onde no ATP 250 de Estoril em Portugal, foi finalista, conquistando seu melhor resultado em torneios da ATP até então. Porém terá uma difícil estreia diante do espanhol Daniel Gimeno-Traver, que furou o qualyfing.

Outro tenista que furou o qualificatório é o brasileiro Thomaz Bellucci. Atual número 74 da ATP, o paulista vem jogando bem. Para chegar à chave principal, derrotou o carrasco Federico Delbonis por dois sets a um, em jogo duríssimo. Agora, ele estreará diante do francês Jeremy Chardy.

Finalista em Monte Carlo, o tcheco número sete do mundo, Tomas Berdych é o principal favorito a alcançar à semifinal. Entretanto, no caminho terá um provável duelo complicado com o campeão do ATP 250 de Estoril em Portugal, o francês Richard Gasquet.

Jo-Wilfried Tsonga é o cabeça-de-chave de número doze da competição. Parado desde o final do segundo semestre do ano passado, o francês vem tentando recuperar a boa forma. Mas seus resultados não vem sendo os melhores. Em seu caminho está o espanhol Pablo Andujar, que vem de final do ATP 500 de Barcelona. Em sua campanha, derrotou o compatriota David Ferrer.

2º Quadrante

Atual campeão, o número quatro do mundo, Rafael Nadal, está em busca de seu quinto título em sua terra natal. Porém, seu retrospecto nessa temporada não é dos melhores. Eliminado pelo italiano Fabio Fognini do ATP 500 de Barcelona, Nadal busca sua melhor forma e calar os críticos. Para isso, terá de passar pelo décimo cabeça-de-chave do torneio, o búlgaro Grigor Dimitrov, e pelo suíço Stan Wawrinka, que vem em péssima fase.

3º Quadrante

Vice-campeão em 2014, o japonês Kei Nishikori é o cabeça-de-chave número quatro do torneio. Campeão do ATP 500 de Barcelona, o tenista do Japão terá em seu estreia o vencedor do confronto entre o letão Ernests Gulbis e o jovem belga David Goffin.

Finalista do ATP 250 de Istambul, o uruguaio Pablo Cuevas enfrentará o qualifier Albert Ramos-Vinolas na primeira rodada. Em caso de vitória, poderá surpreender a todos, visto que enfrenta o cabeça-de-chave número sete, o espanhol David Ferrer.

4º Quadrante

O segundo principal favorito ao título é o escocês Andy Murray, que vem de ótima campanha no ATP 250 de Munique na Alemanha. Em seu caminho terá o perigoso alemão Phillip Kohlschreiber. Além do talentoso Gael Monfils.

O quinto cabeça-de-chave é o canadense Milos Raonic, que estreará diante do argentino Juan Monaco, que bateu o espanhol Nicolas Almagro em dois sets na primeira rodada.

Confira a chave principal do Masters 1000 de Madrid.