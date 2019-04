Resultado Thomaz Bellucci x Jeremy Chardy, no Masters 1000 de Madri 2015 (2-0)

1ª RODADA 1ºST 2ºST 3ºST Jeremy Chardy 0 4 5 Thomaz Bellucci 2 6 7

Agradeço a audiência de todos que acompanharam a live desse grande jogo por aqui na VAVELbr, e espero vocês nas próximas, um grande abraço.

O brasileiro Thomaz Bellucci vence o francês Jeremy Chardy por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 7/5 em 1h33 de partida, e avança no Masters 1000 de Madri

12° Game, 2° Set: Thomaz Bellucci vence a partida!

12° Game, 2° Set: Match point para Thomaz Bellucci

12° Game, 2° Set: Boa devolução de Chardy, 15-30

11° Game, 2° Set: Thomaz Bellucci quebra o serviço de Chardy, faz 6-5 e sacará para o jogo

11° Game, 2° Set: Break point para Thomaz Bellucci

10° Game, 2° Set: Thomaz Bellucci salva os 2 break points e confirma o serviço, 5-5

10° Game, 2° Set: Duplo break point para Jeremy Chardy

9° Game, 2° Set: o Francês confirma o serviço, 5-4

9° Game, 2° Set: Chardy saca bem, 40-30

8° Game, 2° Set: Thomaz Bellucci iguala tudo novamente, 4-4

8° Game, 2° Set: Boa paralela de Thomaz, 40-15

7° Game, 2° Set: Francês também confirma, 4-3, segundo set segue sem quebras

6° Game, 2° Set: Brasileiro confirma o serviço, 3-3

6° Game, 2° Set: Boa bola de Bellucci, 30-0

5° Game, 2° Set: Chardy salva o break point e fecha o seu serviço, 3-2 para o francês no segundo set

5° Game, 2° Set: Break point para Thomaz Bellucci

4° Game, 2° Set: Bellucci confirma o serviço com facilidade e empata novamente o set, 2-2

3° Game, 2° Set: Francês confirma o serviço, 2-1

3° Game, 2° Set: Chardy saca bem, 15-15

Thomaz Bellucci vence o primeiro set contra Jeremy Chardy por 6/4 em 40 minutos.

Masters 1000 de Madri: previsões e análise da chave

O Masters 1000 de Madri, o quarto da temporada. Disputado na capital espanhola, o torneio é um dos mais importantes para a preparação para o segundo Grand Slam do ano e mais aguardado pelos brasileiros: o Roland Garros.

Na época, Bellucci atingiria seu melhor ranking da carreira e era tido como uma promessa. Hoje, ocupa a 74ª colocação no ranking da ATP e poucos acreditam que possa repetir a façanha de 2011.

Talvez tenha sido o maior feito de sua carreira. Em 2011, Thomaz Bellucci foi a surpresa do Masters 1000 de Madri. Desde a primeira rodada, o brasileiro teve pela frente favoritos a conquista do torneio e sempre era tratado como azarão. Superando expectativas, derrotou os renomados Pablo Andújar, Florian Meyer, Andy Murray e Tomas Berdych para chegar às semifinais. Nesta fase, uniu-se ao 'Big Three' com Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, este responsável por sua eliminação.

Jérémy Chardy, é um dos principais tenista profissionais da França. Chardy tem no curriculo, um titulo ATP, e o ranking mais alto de número 31, em novembro de 2009. Atualmente ocupa a 32ª colocação.

Masters 1000 de Madri: sem Djokovic, Leões se preparam para Roland-Garros

Sem Novak Djokovic, vencedor de todos os Masters 1000 disputados na temporada, terá inicio a etapa de Madri, a segunda disputada no saibro e preparação para Roland-Garros. Apesar de ser considerado somente mais um torneio de preparação para o segundo Grand Slam da temporada, o saibro espanhol é mais rápido e permite melhor troca de bolas do que a da etapa francesa. Muitos analisam Roma, o próximo Masters, como a preparação final.

Alegando cansaço, Djoko ficará de fora do torneio pela segunda vez seguida, já que em 2014 esteve fora por conta de uma contusão no braço. Campeão em 2011 do aberto da capital espanhola, o tenista deu preferência para outros torneios. Seu principal objetivo no ano é o Grand Slam de Roland Garros.

O Masters 1000 de Madri é o segundo dos três eventos disputados no saibro que precedem Roland Garros. No primeiro, em Monte-Carlo, o sérvio Novak Djokovic foi o campeão. Antes do Grand Slam, o giro da ATP ainda passará por Roma, na semana que vem.

Bom dia você que navega pela VAVEL Brasil! Por aqui, vamos trasmitir pra você todos os lances de Thomaz Bellucci x Jeremy Chardy, pelas primeira rodada do Masters 1000 de Madri. Fique conosco nesta transmissão em tempo real deste grande duelo!