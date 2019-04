Tomas Berdych vence Jo-Wilfried Tsonga e avança no Masters 1000 de Madri

Nesta quinta-feira (7), o tcheco Tomas Berdych venceu Jo-Wilfried Tsonga da França por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1 hora e 29 minutos de jogo. Com a vitória, o tenista da República Tcheca avançou à fase de quartas-de-final do Masters 1000 de Madri e enfrentará o vencedor da partida entre o australiano Nick Kyrgios e o norte-americano John Isner.



Kyrgios vem de uma surpreendente vitória, talvez a maior de sua carreira diante do cabeça-de-chave número um do torneio, o suíço Roger Federer por dois sets a um, com parciais de 6/7 7/6 e 7/6. Já Isner vem de vitória sobre o brasileiro Thomaz Bellucci por dois sets a um, com parciais de 7/6 6/7 e 6/1.



Para chegar à fase de oitavas-de-final, o francês cabeça-de-chave número 12 do torneio, venceu o tcheco Lukas Rosol por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/3. Na segunda rodada, derrotou o norte-americano Jack Sock em três sets, com parciais de 6/3 1/6 e 7/6. Já o tcheco sexto cabeça-de-chave da competição, passou de bye a primeira rodada e em seguida, bateu o campeão do ATP 250 de Estoril na última semana, o francês Richard Gasquet por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 7/5.



Este foi o oitavo confronto entre os dois em partidas válidas pelo circuito profissional da ATP. Anteriormente, o tcheco possuía uma vantagem de cinco vitória contra apenas duas de Tsonga, que venceu no ATP Tour Finals de 2011 e na final do ATP de Marselha de 2013. Já o tenista da República Tcheca ganhou no ATP 500 de Pequim na China, no Masters 1000 de Shangai de 2012, na final do ATP de Estocolmo na Suécia do mesmo ano, no Tour Finals de 2012 e ano passado no ATP de Dubai com parciais de 6/4 e 6/3.



