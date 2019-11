Rafael Nadal x Grigor Dimitrov no Masters 1000 de Madri(2-0)

Agradeço a audiência de todos nessa live aqui na VAVELbr, e espero vocês nas próximas, um grande abraço.

Rafael Nadal vence Igor Dimitrov por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4 em 1h47 de partida, e se classifica para as semis do Masters 1000 de Madri, e enfrentará o vencedor do jogo entre Isner e Berdych.

10° Game, 2° Set: Rafael Nadal vence a partida!

10° Game, 2° Set: Mais um match point para Nadal

10° Game, 2° Set: Dimitrov salva o match point, 40-40

10° Game, 2° Set: Match point para Rafael Nadal

10° Game, 2° Set: Bom saque de Dimitrov, 40-30

10° Game, 2° Set: Boa ida a rede do espanhol, 15-15

10° Game, 2° Set: Bom saque de dimitrov, 15-0

9° Game, 2° Set: Nadal confirma o serviço, 5-4 no segundo set

9° Game, 2° Set: Rafael Nadal salva o break point, 40-40

9° Game, 2° Set: Break point para Dimitrov

9° Game, 2° Set: Nadal tira Dimitrov para dançar e manda no fundo da quadra, 15-30

9° Game, 2° Set: Boa bola do búlgaro, 0-30

8° Game, 2° Set: Dimitrov confirma o serviço, 4-4

8° Game, 2° Set: Grande voleio na rede de Dimitrov, 40-0

8° Game, 2° Set: Devolução para fora do espanhol, 30-0

7° Game, 2° Set: Rafael Nadal confirma o serviço, 4-3 nesse segundo set

7° Game, 2° Set: Ótima subida a rede do espanhol, 40-15

7° Game, 2° Set: Dupla falta de Nadal, 15-15

7° Game, 2° Set: Grigor Dimitrov atira a raquete no chão e a quebra

6° Game, 2° Set: Ótima esquerda de Nadal para quebrar Dimitrov, tudo igual no segundo set, 3-3

6° Game, 2° Set: Duplo break point para Rafael Nadal

6° Game, 2° Set: Erro não forçado de Dimitrov, 0-30

5° Game, 2° Set: Rafael Nadal confirma seu serviço com facilidade, 3-2

4° Game, 2° Set: Dimitrov confirma o serviço e abre 3-1 no segundo set

4° Game, 2° Set: Ótima paralela de Dimitrov, vantagem para o búlgaro

4° Game, 2° Set: Erro não forçado do búlgaro, break point para Nadal

4° Game, 2° Set: Outra boa jogada do espanhol, 40-40

4° Game, 2° Set: Devolução sensacional de Nadal no fundo da quadra, 40-30

4° Game, 2° Set: Bola fora do espanhol, 30-15

3° Game, 2° Set: Grigor Dimitrov quebra o serviço de Rafael Nadal e faz 2-1 no segundo set

3° Game, 2° Set: Break point para Grigor Dimitrov

3° Game, 2° Set: Grande saque de Nadal, 40-30

3° Game, 2° Set: Boa devolução de Dimitrov, 15-30

3° Game, 2° Set: Bom golpe de direita do búlgaro, 0-15

2° Game, 2° Set: Bola fora de Nadal, Grigor Dimitrov confirma o serviço, 1-1

2° Game, 2° Set: Boa chegada do búlgaro a rede, 40-15

2° Game, 2° Set: Devolução para fora do espanhol, 30-15

2° Game, 2° Set: Bola sensacional de Dimotrov após um rally no limite, 15-0

1° Game, 2° Set: Nadal confirma seu serviço, 1-0 para o espanhol no segundo set

1° Game, 2° Set: Devolução para fora do búlgaro, 40-0

1° Game, 2° Set: Rafael Nadal inicia sacando, 15-0

9° Game, 1° Set: Rafael Nadal quebra novamente Grigor Dimitrov e fecha o primeiro em 6/3, e abre 1-0 na partida

9° Game, 1° Set: Mais um set point para Rafael Nadal

9° Game, 1° Set: Boa chegada na rede de Dimitrov para salvar o segundo set point, 40-40

9° Game, 1° Set: Bola fora de Nadal, espanhol ainda tem um set point

9° Game, 1° Set: Duplo set point para Nadal

9° Game, 1° Set: Ótimo voleio de Dimitrov, 15-0

8° Game, 1° Set: Bola fora de Dimitrov, Rafael Nadal confirma o serviço e faz 5-3 no primeiro set

8° Game, 1° Set: Ace de Nadal, 30-15

7° Game, 1° Set: Ótimo saque de Dimitrov, 4-3, Nadal sacará com bolas novas

7° Game, 1° Set: Bola fora do espanhol, 15-15

6° Game, 1° Set: Rafael Nadal confirma o serviço e abre 4-2 no primeiro set

6° Game, 1° Set: Grande jogada de Nadal de dentro para fora, 40-40

6° Game, 1° Set: Dimitrov sacando, 30-15

Questionado sobre o que mais lhe preocupa no jogo do búlgaro, Rafael Nadal, que busca sua melhor forma foi sucinto: "Tudo em Dimitrov me preocupa" e prosseguiu: "Ele é muito bom jogador. A única forma de vencê-lo é jogar em ato nível. Eu acho que ele teve as partidas mais difíceis da semana.''

O búlgaro Grigor Dimitrov, 11° do mundo, vem de grande vitória sobre o suiço Wawrinka, atual número 9 do rank da ATP, por dois sets a um, com parciais de 7/6, 3/6 e 6/3, em 1h59 de jogo.

O espanhol vem de boa vitória nas oitavas, contra o italiano Simone Bolelli, número 63 do rank da ATP, por dois sets a zero, com duplo 6/2 em 1h12 de partida.

Rafael Nadal, 4° do mundo, é o atual campeão do Masters 1000 de Madri, e também o maior campeão do torneio com junto com o alemão Boris Becker, ambos com quatro conquistas cada.

Sem Novak Djokovic, vencedor de todos os Masters 1000 disputados na temporada, terá inicio a etapa de Madri, a segunda disputada no saibro e preparação para Roland-Garros. Apesar de ser considerado somente mais um torneio de preparação para o segundo Grand Slam da temporada, o saibro espanhol é mais rápido e permite melhor troca de bolas do que a da etapa francesa. Muitos analisam Roma, o próximo Masters, como a preparação final.

O Masters 1000 de Madri é o segundo dos três eventos disputados no saibro que precedem Roland Garros. No primeiro, em Monte-Carlo, o sérvio Novak Djokovic foi o campeão. Antes do Grand Slam, o giro da ATP ainda passará por Roma, na semana que vem.

Bom dia você que navega pela VAVEL Brasil! Por aqui, vamos trasmitir todos os lances de Rafael Nadal x Grigor Dimitrov, pelas quartas do Masters 1000 de Madri. Fique conosco nesta transmissão em tempo real deste grande duelo!