Rafael Nadal x Andy Murray na final do Masters 1000 de Madri do tênis (2-0)

Agradeço a vocês pela audiência aqui na VAVEL Brasil, e espero vocês nas próximas lives, um grande abraço.

Andy Murray vence Rafael Nadal por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/3 em 1h28 de jogo, e se torna Bi-campeão do Masters 1000 de Madri.

8° Game, 2° Set: Andy Murray é o campeão do Masters 1000 de Madri!

8° Game, 2° Set: Andy Murray tem o ponto do título agora

8° Game, 2° Set: Devolução para fora de Nadal, 30-30

8° Game, 2° Set: Erro do Murray na esquerda, 15-30

​7° Game, 2° Set: Rafael Nadal confirma o serviço, 5-2 no segundo set, Andy Murray sacará para o jogo

7° Game, 2° Set: Bom saque do espanhol, 40-15

7° Game, 2° Set: Bom voleio de Nadal junto a rede, 30-0

6° Game, 2° Set: Murray confirma o serviço, faz 5-1 no segundo set

6° Game, 2° Set: Erro não forçado de Nadal, vantagem para Murray

6° Game, 2° Set: Dupla falta do britânico, 15-30

6° Game, 2° Set: Bola fora de Murray, 15-15

5° Game, 2° Set: Ace de Nadal, confirma o serviço, 4-1

5° Game, 2° Set: Bola fora de Murray, 40-15

5° Game, 2° Set: Smash do britânico, 15-15

4° Game, 2° Set: Murray confirma o serviço, abre 4-0 no segundo set

4° Game, 2° Set: Erro não forçado de Murray, 30-15

4° Game, 2° Set: Deixada de Nadal fica na rede, 15-0

3° Game, 2° Set: Murray quebra o serviço de Rafael Nadal novamente e abre 3-0 no segundo set

3° Game, 2° Set: Murray erra e perde o break point, 40-40

3° Game, 2° Set: Break point para Andy Murray

3° Game, 2° Set: Bem Nadal de dentro pra fora, vantagem para o espanhol

3° Game, 2° Set: Deixada de categoria de Nadal, 30-30

3° Game, 2° Set: Bem na cruzada Nadal, 15-15

3° Game, 2° Set: Boa chegada a rede do britânico, 0-15

2° Game, 2° Set: Murray confirma o serviço com facilidade e abre 2-0

2° Game, 2° Set: Ace de Murray, 15-0

​1° Game, 2° Set: Murray quebra o serviço de Rafael Nadal e faz 1-0 no segundo set

1° Game, 2° Set: Mais um break point para o britânico

1° Game, 2° Set: Murray fica na rede, 40-40

1° Game, 2° Set: Break point para Murray

1° Game, 2° Set: Nadal acerta a rede, 15-30

1° Game, 2° Set: Dupla falta do Nadal, 15-15

1° Game, 2° Set: Nadal inicia sacando no segundo set

9° Game, 1° Set: Murray vence o primeiro set, 6/3 e faz 1-0 na partida

9° Game, 1° Set: Set point para Andy Murray

9° Game, 1° Set: Break point para Rafael Nadal

9° Game, 1° Set: Bem na paralela Nadal, 30-30

9° Game, 1° Set: Erro na direita de Murray, 15-15

9° Game, 1° Set: Erro não forçado de Nadal, 15-0

8° Game, 1° Set: Mais um lindo voleio na rede de Nadal, confirma o serviço, 5-3, Murray sacará para o set

8° Game, 1° Set: Ótimo voleio de Nadal, 30-0

7° Game, 1° Set: Andy Murray confirma o serviço, faz 5-2 no primeiro set

7° Game, 1° Set: Murray salva os dois break points, 40-40

7° Game, 1° Set: Espanhol manda no contra-pé de Murray, 15-40, duplo break point para Nadal

7° Game, 1° Set: Ótima paralela de Rafael Nadal, 15-30

7° Game, 1° Set: Nadal pega mal na bola, 15-15

6° Game, 1° Set: Nadal confirma o saque, 4-2

6° Game, 1° Set: Nadal crava o smash, 40-0

6° Game, 1° Set: Bola fora de Murray, 30-0

5° Game, 1° Set: Boa bola do Murray no fundo da quadra, britânico confirma o serviço e faz 4-1 no primeiro set

5° Game, 1° Set: Erro não forçado de Murray, 40-30

5° Game, 1° Set: Bola fora do espanhol, 40-15

5° Game, 1° Set: Nadal manda na rede, 30-0

4° Game, 1° Set: Rafael Nadal confirma o serviço, 3-1

4° Game, 1° Set: Bom saque de Nadal, 40-0

3° Game, 1° Set: Murray confirma o serviço e faz 3-0

3° Game, 1° Set: Erro de direita do espanhol, 40-15

3° Game, 1° Set: Crava o smash Nadal, 30-15

3° Game, 1° Set: Ace do britânico, 15-0

2° Game, 1° Set: Andy Murray quebra o serviço de Rafael Nadal e abre 2-0 no primeiro set

2° Game, 1° Set: Triplo break point para Andy Murray

2° Game, 1° Set: Joga para fora Nadal, 0-15

1° Game, 1° Set: Murray confirma o serviço, faz 1-0 no primeiro set

1° Game, 1° Set: Erro não forçado de Nadal, 30-0

1° Game, 1° Set: Andy Murray inicia sacando

Os tenistas entram em quadra nesse momento!

Já Rafael Nadal vem em busca do quinto título em Madri. Ano passado venceu na final o Japonês Kei Nishikori por dois sets a um, com parciais 2-6, 6-4 e 3-0, com o adversário desistindo antes do final da partida.

Andy Murray tentará o bi-campeonato do torneio, já que venceu pela primeira vez em 2008. Na final se garantiu contra o francês Gilles Simon, vencendo a final por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 7/6. Porém não terá missão fácil, pois não vence Nadal desde 2011.

Rafael Nadal, 4° do mundo, é o atual campeão do Masters 1000 de Madri, e também o maior campeão do torneio com junto com o alemão Boris Becker, ambos com quatro conquistas cada

Já Andy Murray, número 3 do rank da ATP, não fez por menos, derrotou o japonês Kei Nishikori, 5° do mundo, por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4 em 1h37 de partida.

Rafael Nadal, 4° melhor do mundo, vem de boa vitória na semi contra o tcheco Tomás Berdych, número 7 do rank da ATP, por dois sets a zero, com parciais de 7-6 (7/3) e 6-1, em 1h43 de jogo.

Sem Novak Djokovic, vencedor de todos os Masters 1000 disputados na temporada, terá inicio a etapa de Madri, a segunda disputada no saibro e preparação para Roland-Garros. Apesar de ser considerado somente mais um torneio de preparação para o segundo Grand Slam da temporada, o saibro espanhol é mais rápido e permite melhor troca de bolas do que a da etapa francesa. Muitos analisam Roma, o próximo Masters, como a preparação final.

O Masters 1000 de Madri é o segundo dos três eventos disputados no saibro que precedem Roland Garros. No primeiro, em Monte-Carlo, o sérvio Novak Djokovic foi o campeão. Antes do Grand Slam, o giro da ATP ainda passará por Roma, na semana que vem.

Bom dia você que navega pela VAVEL Brasil! Por aqui, vamos trasmitir todos os lances de Rafael Nadal x Andy Murray, pela grande final do Masters 1000 de Madri. Fique conosco nesta transmissão em tempo real deste grande duelo!