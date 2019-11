Rafael Nadal joga mal e Andy Murray é campeão do Masters 1000 de Madri

Neste domingo (10), o escocês Andy Murray venceu Rafael Nadal da Espanha por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 28 minutos de jogo para sagrar-se campeão do Masters 1000 de Madri na Espanha.

Confira como foi a partida na transmissão da VAVEL BRASIL.

Nadal começa mal e tem reação tardia

O jogo teve um começo muito atípico por parte do número quatro do mundo, Rafael Nadal, que abaixo da média, teve seu serviço quebrado logo em seu primeiro game de serviço, permitindo que o escocês abrisse 3/0 após confirmar seu serviço.

Em seguida, confirmou seu saque sem perder nenhum ponto. Mantendo a confiança mais elevada, não teve mais dificuldades em confirmar seu serviço e no saque do adversário pressionava sempre a 30-30. Porém, Murray continuou constante e após salvar break point, fechou o set em 6/3.

Inseguro, Nadal é facilmente derrotado

Novamente o espanhol iniciou mal a parcial. Logo no primeiro game cometeu dois erros não forçados e uma dupla falta para ceder a quebra para o tenista da Escócia, que confirmando seu serviço abriu 2/0. No game seguinte seguiu mal, sem conseguir acertar a bola no centro da raquete, e desse modo, permitiu que o adversário o quebrasse novamente e conseguisse uma ampla vantagem de 4/0 depois de ganhar seu game de serviço.

Porém, enfim veio um game tranquilo e com um ace, confirmou seu primeiro serviço no set em 40-15, fazendo 4/1. E com o mesmo placar fez seu game novamente: 5/2. No game seguinte, Murray fechou em 6/2 para conquistar o título.

Segundo título no saibro

Este foi o 10º título da carreira do tenista da Escócia em torneios da série Masters 1000. Seu segundo em Madri, onde já havia ganhado em 2008, quando o torneio era disputado em quadras rápidas. Na final daquele ano, venceu o francês Gilles Simon por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 7/6.

Na semana passada, ele havia levantado o troféu do ATP 250 de Munique na Alemanha, seu primeiro título no saibro. No caminho para a conquista, ganhou do alemão Mischa Zverev, do tcheco Lukas Rosol, de Roberto Baustista Agut da Espanha e do tenista da casa, Phillip Kohlschreiber na decisão.