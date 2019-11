Masters 1000 de Roma: o saibro parecido com Roland Garros

Nesta segunda-feira (11) começa o Masters 1000 de Roma, o quinto Masters 1000 da temporada e mais que isso, a última parada para o segundo Grand Slam do ano, Roland Garros que terá início no dia 27 de maio.

O torneio celebrará sua 72º edição neste ano de 2015 e contará com a participação dos principais nomes do tênis mundial, entre eles o Big Four composto pelo número um do mundo, Novak Djokovic, o suíço Roger Federer, o campeão de Madri, Andy Murray da Escócia e o espanhol Rafael Nadal.

Djokovic em busca do tetra

Atual campeão, o sérvio Novak Djokovic vem de uma semana de descanso após a conquista do Masters 1000 de Monte Carlo no mês passado. O líder do ranking da ATP vem de 16 vitórias consecutivas, que culminaram nos títulos dos três primeiros Masters 1000 da temporada, um feito histórico até então.

Em seu caminho, o principal favorito ao título enfrentará o espanhol Nicolas Almagro em sua estreia. Existe a possibilidade de enfrentar o brasileiro Thomaz Bellucci na terceira rodada, caso Bellucci mantenha a boa fase. O número um do Brasil furou o qualyfing vencendo Alejandro Gonzalez e Ivan Dodig e estreará diante do argentino Diego Schwartzman.

Na fase de quartas-de-final Djoko provavelmente enfrentará o japonês Kei Nishikori, que vem de semifinal no Masters 1000 de Madri, quando perdeu para o escocês Andy Murray que viria a ser o campeão.

Murray quer seu terceiro título consecutivo

O escocês Andy Murray é apenas o cabeça-de-chave número três do torneio, porém vem de grande fase. Com nove vitórias seguidas, o tenista da Escócia vem dos títulos do ATP 250 de Munique na Alemanha e mais recentemente do Masters 1000 de Madri ao vencer Rafael Nadal da Espanha por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2.

Nadal deseja reagir

O cabeça-de-chave de número quatro da competição é o espanhol Rafael Nadal. Heptacampeão em Roma, o espanhol vem gerado muita desconfiança por conta dos fãs principalmente após a final do Masters 1000 de Madri, quando muito abaixo da média perdeu em sets diretos para o escocês Andy Murray.

Em sua estreia, Nadal enfrentará o vencedor da partida entre o francês Adrian Mannarino e Marsel Ilhan da Turquia. Em uma provável fase de quartas-de-final, provavelmente jogará contra o suíço Stan Wawrinka.

Federer joga para calar os críticos

Roger Federer é o segundo cabeça-de-chave da competição. O número dois do mundo vem de eliminação em sua estreia no Masters 1000 de Madri após perder para o jovem australiano Nick Kyrgios após três tiebreaks. Na entrevista pós jogo, mostrou-se muito irritado e se envolveu em confusão com os jornalistas. Por isso, nesta semana quer reagir, mas para isso terá que vencer grandes nomes como Kevin Anderson da África do Sul e Tomas Berdych da República Tcheca.

