Rafael Nadal x Marsel Ilham pelo Masters 1000 de Roma (2-0)

Rafael Nadal avança para as Oitavas de Final do Masters 1000 de Roma com 6/2 e 6/0 sobre Marsel Ilham em apenas 1h14 de jogo. O americano John Isner será seu adversário.

2 SET 6 GAME: Novo castigo de Nadal nas devoluções sobre o turco, que ao tentar mandar no fundo de quadra acabada errando e espanhol fecha o set e o jogo

2 SET 6 GAME: Devolução no meio da quadra de Marsel, e Nadal manda bola forte no lado esquerdo. Vantagem espanhol e Match Point

2 SET 6 GAME: Outra bola de Ilham que vai fora. 40 iguais

2 SET 6 GAME: Bola na linha do turco e Nadal se atrapalha na devolução, mandando na galera. 30-40

2 SET 6 GAME: Direita de Nadal fica na rede. 30 iguais

2 SET 6 GAME: Senta o braço nadal nas devoluções e turco, ao tentar fazer o mesmo, manda longe. 30-15

2 SET 6 GAME: Ace do espanhol. 15 iguais

2 SET 6 GAME: Dupla falta de Nadal. 0-15

2 SET 5 GAME: E com winner de esquerda na devolução, Nadal quebra o saque do turco e faz 5/0. Vai sacar para o jogo

2 SET 5 GAME: Outro erro de Ilham, que fica na rede. Vantagem espanhol

2 SET 5 GAME: Erro de Marsel para perder nova vantagem. 40 iguais

2 SET 5 GAME: Troca de bolas e Nadal erra a mão na devolução. Vantagem turco

2 SET 5 GAME: Deixadinha indecente do turco e perde a vantagem. 40 iguais

2 SET 5 GAME: Encaixa o 3º bom saque seguido e Nadal erra na devolução. Vantagem turco

2 SET 5 GAME: Outro bom saque e temos 40 iguais

2 SET 5 GAME: Bom saque do turco para salvar break point 30-40

2 SET 5 GAME: Devolução paralela e vencedora de Nadal 15-40

2 SET 5 GAME: Desta vez Ilham erra na devolução de esquerda. 15-30

2 SET 5 GAME: Nadal usa muito bem esquerda e aplica novo winner. 15 iguais

2 SET 5 GAME: Bom saque do turco e na troca de bolas Nadal sobe ela demais e manda fora 15-0

2 SET 4 GAME: Esquerda de Marsel fica na rede e Rafa abre 4/0 no set

2 SET 4 GAME: Bola fora de Ilham novamente, mas esta muito perto da linha 40-30

2 SET 4 GAME: Marsel entra na quadra, mas erra na devolução. 30 iguais

2 SET 4 GAME: Nadal exagera na esuqerda, tirando do alcance de Ilham, e manda fora 15-30

2 SET 4 GAME: Na troca de bolas, Nadal castiga o turco que manda bola na galera 15 iguais

2 SET 4 GAME: Bom saque de Nadal, mas na hora devolver espanhol erra 0-15

2 SET 3 GAME: Ilham manda longe outra devolução e Nadal quebra o saque do turco de novo e abre 3/0 no set

2 SET 3 GAME: Nadal pressiona na devolução e Marsel erra de novo 15-40

2 SET 3 GAME: Bom saque do turco e Nadal não devovle bem 15-30

2 SET 3 GAME: Nova devolução ruim de Ilham em seu saque 0-30

2 SET 3 GAME: Ilham para na rede após bom saque 0-15

2 SET 2 GAME: Bom saque e Ilham acaba devolvendo alta e fora 2/0 neste set para Nadal

2 SET 2 GAME: Boa devolução de Ilham e Nadal bota força demais na bola, para fora 40-15

2 SET 2 GAME: No fundo da quadra, Rafa joga sua esquerda bem rente a linha lateral 40-0

2 SET 2 GAME: Marsel apenas passa a bola de esquerda e ela fica no meio, e Nadal chega dando um winner nela 30-0

2 SET 2 GAME: Ótimo saque de Rafa e Ilham devolve fora. 15-0

2 SET 1 GAME: Variação de jogo do turco o atrapalha bastante. Ao tentar mudar do lado esquerdo de Nadal para a direita, para na rede de novo. Espanhol quebra seu saque e faz 1/0

2 SET 1 GAME: Ilham entra na quadra e ao tentar aplicar winner de direita, para na rede. 30-40 break point Nadal

2 SET 1 GAME: Senta o braço de esquerda Nadal e Ilham devolveu 2 vezes, mas na 3º não conseguiu passar da rede 30 iguais

2 SET 1 GAME: Ilham tenta a esquerda e erra bem. 30-15

2 SET 1 GAME: Nadal erra a devolução 30-0 para Marsel

2 SET 1 GAME: Boa devolução de Ilham após sacar e em voleio na rede faz 15-0

Ilham chegou a ter chance de quebra de saque no 2º game do jogo, mas após não conseguir, e ainda ser quebrado no 3º, definitivamente saiu do jogo e errou muito a mão nas bolas que mandava de volta na quadra espanhola. Já Nadal vem de um final em saibro no domingo, portanto vem no "gás" e usando bem sua esquerda matadora

1 SET 8 GAME: Ilham tenta um deixadinha de esquerda e cai a menos de 2 metros dele. Set point para Nadal que fecha com 6/2 em apenas 42 minutos

1 SET 8 GAME: Outra devolução fora do turco e Nadal chega no 40-0

1 SET 8 GAME: Nadal enfia o braço na esquerda e Marsel até devolve, mas fora da quadra 30-0

1 SET 8 GAME: Ilham manda bola longe da quadra na sua esquerda 15-0 Nadal

1 SET 7 GAME: Outro bom saque do turco, e Nadal manda no fundo da quadra, e bem fora. Ilham salva set point e quebra de saque para fazer seu 2 game no jogo. Ainda 5/2 para Nadal, que vai sacar para o set

1 SET 7 GAME: Bom saque de Marsel e Rafa devolve na mão dele, que aplica winner na direita do espanhol. Vantagem Ilham

1 SET 7 GAME: Nadal devolve na rede o bom saque turco e novamente temos 40 iguais

1 SET 7 GAME: Ilham saca bem, mas erra ao devolver. Vantagem espanhol

1 SET 7 GAME: Ambos subiram na rede, e nas deixadinhas, Ilham se deu bem e chega na igualdade em 40

1 SET 7 GAME: Outro erro de Rafa que manda fora 30-40

1 SET 7 GAME: Erro de devolução do espanhol 15-40

1 SET 7 GAME: Bela devolução de Nadal novamente e chega ao 0-40

1 SET 7 GAME: Bola sensacional de Rafa com sua esquerda dando uma bela passada em Ilham que ficou olhando e deixou passar 0-30

1 SET 7 GAME: Ilham saca, mas na devolução erra por pouco e manda fora 0-15

1 SET 6 GAME: Outra bola vencedora do espanhol na esquerda e em fundo de quadra. Agora ele 5/1 no set

1 SET 6 GAME: Desta vez é Nadal que erra e fica na rede. 40-30

1 SET 6 GAME: Erro de devolução de Ilham novamente 40-15

1 SET 6 GAME: Nadal erra a devolução de direita e fica na rede 15 iguais

1 SET 6 GAME: Bom saque de Nadal e nas batias fortes, Ilham erra a mão e manda fora 15-0 espanhol

1 SET 5 GAME: Dupla falta do turco e assim Nadal abre 4/1 neste set, com 2 quebras de vantagem

1 SET 5 GAME: Ilham desta vez erra na esquerda e manda para fora. 30-40 e nova quebra para Rafa

1 SET 5 GAME: Ilham saca bem, mas na troca de bolas tentou uma bola curta de esquerda, e Nadal enfiando o braço e aplicando winner 30 iguais

1 SET 5 GAME: Dupla falta de Ilham 30-15

1 SET 5 GAME: Novamente com bom saque, Ilham empurra Nadal para fundo e ele erra na devolução de direita 30-0

1 SET 5 GAME: Bom saque de Ilham e na troca de bolas faz 15-0

1º set 4º game: Nadal já possui 1 quebra de vantagem e saca para abrir 3/1 neste jogo

Com a derrota na final de domingo, Nadal caiu para a 7º posição no ranking da ATP. Já Ilham vem subindo gradativamente: a 1 ano era apenas 144º no ranking, e hoje já ocupa a 87º posição, sendo o melhor turco no circuito da ATP no momento

Este deverá ser o último teste de Rafa como preparação para o Grand Slam francês de Roland Garros, que vai acontecer no final deste mês, e assim como chegou na final em Madri, um bom torneio na Itália pode ajudar a ele chegar na “ponta dos cascos” em Paris.

O único título do espanhol este ano foi no ATP 250 de Buenos Aires, onde venceu Juan Mónaco na decisão por 2 sets a 0. Desde então foi eliminado nas quartas do Masters de Indian Wells, na 3º rodada do Masters de Miami, semi em Monte-Carlo e 3º rodada em Barcelona

Já Nadal vem de uma final maior, acontecida no último domingo: o Masters 1000 de Madri, na Espanha, onde acabou perdendo para o britânico Andy Murray por 2/0 em jogo onde ele se mostrou quase irreconhecível, errando muitas bolas e sem aquela intensidade que o caracteriza como “Toro Miura”

Este ano o turco chegou a 3 quartas de final: ATP 500 Dubai, Challenger Kazan (Russia) e Challenger Raanana (Israel). Fez 1 final de outro challenger, em Mersin, na sua casa, mas acabou perdendo para o belga Kimmer Coppejans por 2 sets a 0

Nascido no Uzbequistão, mas radicado na Turquia, Marsel Ilham passou pelo classificatório do torneio para chegar nesta rodada. No 1º dia ele passou pelo espanhol Daniel Gimeno-Traver por 2/0 e na rodada seguinte bateu o tenista da casa Gianluca Mager também por 2/0

O jogo vai acontecer no Campo Centrale do Foro Italico, complexo de quadras de saibro usadas para este evento da série de Masters na temporada, e vai marcar o 1º encontro entre estes tenistas na história do ranking desde que os mesmos são profissionais

Na final de 2014, o sérvio Novak Djokovic derrotou Rafael Nadal por dois sets a um, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-3 e conquistou o tri de Roma.

O maior campeão do torneio é o espanhol Rafael Nadal com sete conquistas: 2005, 2006, 2007. 2009, 2010, 2012 e 2013.

Masters 1000 de Roma celebra esse ano a tua 72° edição. É o torneio de saibro mais parecido com Roland Garros, e é o qual antecede o próprio.

Vamos chegando a reta final de preparação no saibro, rumo à um dos principais torneio do ano, o Torneio de Rolland Garros, que terá cobertura total aqui na VAVEL Brasil.

