Resultado Roger Federer x Pablo Cuevas, pelo Masters 1000 de Roma

Roger Federer vence Pablo Cuevas e está classificado para a próxima fase do Masters 1000 de Roma. Agora, encara Kevin Anderson, da África do Sul.

2º Set, 10º Game: Devolução errada e Federer tem triplo match point.

2º Set, 10º Game: Outro erro do uruguaio. 30-0.

2º Set, 10º Game: Fica na rede, Cuevas. 15-0.

2º Set, 10º Game: Roger pode fechar o jogo neste game.

2º Set, 9º Game: Devolução fora e Cuevas garante o serviço. 5-4.

2º Set, 9º Game: Federer subiu mas ficou na rede. 40-0.

2º Set, 9º Game: Erro não forçado de Roger. 30-0.

2º Set, 9º Game: Cuevas força o erro de Federer. 15-0.

2º Set, 8º Game: Ace de segundo saque. 5-3 em games Federer.

2º Set, 8º Game: Saque e volêio novamente. 40-0.

2º Set, 8º Game: Erro de devolução. 30-0

2º Set, 8º Game: Saque e volêio, Roger. 15-0.

2º Set, 7º Game: Cuevas volta a confirmar o saque. 4 a 2 pro suiço.

2º Set, 7º Game: Manda fora, Roger. 40-15.

2º Set, 7º Game: Fica na rede, Cuevas. 30-15.

2º Set, 7º Game: Erro na deixada de Federer. 30-0.

2º Set, 7º Game: Isola, Federer. 15-0.

2º Set, 6º Game: Espana no golpe de esquerda, Cuevas e Federer tem 4 a 2.

2º Set, 6º Game: Federer manda no contra pé e faz 40-15.

2º Set, 6º Game: Linda trocação e Roger fecha no smash mortal. 30-15.

2º Set, 6º Game: Ace, Federer. 15-15.

2º Set, 6º Game: Cuevas alcança deixada de Federer e marca. 0-15.

2º Set, 5º Game: Smash fica na rede e Federer quebra o saque. 3 a 2.

2º Set, 5º Game: Duas chances de quebra pra Federer.

2º Set, 5º Game: Manda fora, Cuevas. 15-30.

2º Set, 5º Game: Erro não forçado de Roger. 15-15.

2º Set, 5º Game: Bate pronto sensacional de Federer. 15-0.

2º Set, 4º Game: Confirma o saque, Roger. 2 a 2.

2º Set, 4º Game: Outro erro de devolução. 40-15.

2º Set, 4º Game: Devolução na rede e 30-15.

2º Set, 4º Game: Bela deixada de Cuevas. 15-15.

2º Set, 4º Game: Ace, Roger. 15-0.

2º Set, 3º Game: Bem na direita e Cuevas confirma o saque. 2 a 1.

2º Set, 3º Game: Acelerada de direita de Cuevas. 40-15.

2º Set, 3º Game: Volêio fica na rede em subida de Roger. Seria linda. 30-15.

2º Set, 3º Game: Devolução do suíço fica na rede. 15 iguais.

2º Set, 3º Game: Jogada linda de Federer, salvando uma bola perdida e marcando 0-15.

2º Set, 2º Game: Confirma o saque, Roger Federer. 1 a 1.

2º Set, 2º Game: Esquerda no contra pé. 40-30.

2º Set, 2º Game: Ace, Federer. 30 -30

2º Set, 2º Game: Passada de direita sensacional de Cuevas. 15-30.

2º Set, 2º Game: Devolução pra fora e 15 iguais.

2º Set, 2º Game: Passada de direita e Cuevas tem 0-15.

2º Set, 1º Game: Bem na direita e Cuevas confirma o saque. 1 a 0.

2º Set, 1º Game: Ace de segundo saque de Cuevas. Vantagem uruguaio.

2º Set, 1º Game: Pega mal na bola e manda na torcida, Cuevas. 40 iguais.

2º Set, 1º Game: Deixada com muita calma. Cuevas tem vantagem.

2º Set, 1º Game: Manda fora de direita, o suiço. 40 iguais.

2º Set, 1º Game: Ace de Pablo Cuevas. 30-40.

2º Set, 1º Game: Erro de esquerda e Roger tem 2 break points.

2º Set, 1º Game: Cuevas manda fora. 15-30.

2º Set, 1º Game: Devolução errada e Cuevas empata. 15-15.

2º Set, 1º Game: Linda esquerda na paralela de Federer. 0-15.

Foram 4 aces pro número 2 do mundo, contra do ururguaio. Jogo com muitos pontos na rede.

Em 45 minutos, um jogo muito equilibrado, mas onde a técnica do suiço fez a diferença. 1 set a 0 para Roger Federer.

1º Set, Tie Break: Jogada sensacional para encerrar o set. Federer buscou uma bola longe da quadra, devolveu cheia de efeitos e Cuevas mandou fora de direita.

1º Set, Tie Break: Esquerda de Cuevas vai fora e Federer tem set point.

1º Set, Tie Break: Saque e volêio mortais de Roger. 5-3.

1º Set, Tie Break: Smash sem defesa de Cuevas. 4-3.

1º Set, Tie Break: Slice no backhand vai fora, de Federer. 4-2.

1º Set, Tie Break: Outro erro na devolução e Roger tem 4-1.

1º Set, Tie Break:Devolução de Cuevas para na rede. 3-1.

1º Set, Tie Break: Passada sensacional de Federer e suiço consegue um mini break. 2-1.

1º Set, Tie Break: Federer sobe à rede e empata. 1-1.

1º Set, Tie Break: Erra Federer. Cuevas tem mini break. 1-0.

1º Set, 12º Game: Bola bate na fita e sai. 6 a 6 e teremos tie break.

1º Set, 12º Game: Federer erra no forehand. 40-0.

​1º Set, 12º Game: Devolução na rede. 30-0.

​1º Set, 12º Game: Ace, Cuevas. 15-0.

​1º Set, 11º Game: Ace, Federer. 6 a 5 em games.

​1º Set, 11º Game: Federer erra na rede. 40-15.

1º Set, 11º Game: Outro erro de devolução. 40-0.

​1º Set, 11º Game: Buscou a passda mas errou, Cuevas. 30-0.

​1º Set, 11º Game: Saque e volêio. 15-0 Roger.

​1º Set, 10º Game: Linda acelerada de direita de Cuevas, fechando o game. 5 a 5.

1º Set, 10º Game: Erro agora de Federer e Cuevas tem 40-30.

​1º Set, 10º Game: Cuevas manda fora na direita. 30 iguais.

1º Set, 10º Game: Devolução sensacional de esquerda de Roger. 30-15.

​​1º Set, 10º Game: trocação linda próxima à rede e Cuevas garante no volêio. 30-0.

​1º Set, 10º Game: Direita vencedora de Cuevas. 15-0.

​1º Set, 9º Game: Cuevas erra na esquerda e Federer garante o saque. 5 a 4.

1º Set, 9º Game: Ace de Federer. 40-15.

​1º Set, 9º Game: Erro na direita de Federer. 30-15.

1º Set, 9º Game: Gancho após subida à rede de Roger. 30-0.

​1º Set, 9º Game: Ace de Federer. 15-0.

1º Set, 8º Game: Bate mal na bola, Roger e Cuevas garante o serviço. 4 a 4.

1º Set, 8º Game: Erro não forçado de Federer. Vantagem Cuevas.

1º Set, 8º Game: Direita longe e Roger empata.

1º Set, 8º Game: Saque bem feito e Cuevas tem vantagem.

1º Set, 8º Game: Salva Cuevas, após erro de Roger.

1º Set, 8º Game: Cuevas erra na esquerda, após slice e Federer tem chance de quebra.

1º Set, 8º Game: Backhand pra fora e Federer vacila. 40-30.

1º Set, 8º Game: Agora entrou a devolução. 30-30.

1º Set, 8º Game: Outro bom saque de Cuevas. 30-15.

1º Set, 8º Game: Devolução de saque vai fora. 15 iguais.

1º Set, 8º Game: Manda fora na direita e Cuevas vacila. 0-15.

1º Set, 7º Game: Federer saca bem e força erro rival. 4 a 3 em games.

1º Set, 7º Game: Deixada sensacional e Cuevas desconta. 40-15.

1º Set, 7º Game: Devolução errada e Roger tem 40-0.

1º Set, 7º Game: Ace Federer. 30-0.

1º Set, 7º Game: Bela esquerda de Federer. 15-0.

1º Set, 6º Game: Ace de Pablo Cuevas. 3 a 3 em games.

1º Set, 6º Game: Devolução pra fora de Federer e Cuevas tem 40-15.

1º Set, 6º Game: Manda fora, Roger. 30-15.

1º Set, 6º Game: Devolução errada e tudo igual em 15.

1º Set, 6º Game: Backhand cruzado força erro de Cuevas. 0-15.

1º Set, 5º Game: Direita sensacional de Federer e garante o saque. 3 a 2.

1º Set, 5º Game: Outra bola na rede de Cuevas, 40-30.

1º Set, 5º Game: Quase Cuevas surpreeende. 30 iguais.

1º Set, 5º Game: Fica na rede Roger. 15-30.

1º Set, 5º Game: Direita pega mal na raquete e Cuevas empata. 15-15.

1º Set, 5º Game: Esquerda vai fora e Roger tem 15-0.

1º Set, 4º Game: Devolução fica na rede e Pablo empata o set. 2 a 2.

1º Set, 4º Game: Deixada na subida à rede e Cuevas tem 40-15.

1º Set, 4º Game: Fica na rede, Federer. 30-15.

1º Set, 4º Game: Devolução errada do suiço. 15 iguais.

1º Set, 4º Game: Backhand fora do uruguaio. 0-15.

1º Set, 3º Game: Sem ceder pontos, Federer garante no saque. 2 a 1 no set.

1º Set, 3º Game: Sobe bem à rede e marca na deixada. 40-0.

1º Set, 3º Game: Direita na paralela e 30-0 Federer.

1º Set, 3º Game: Saque e volêio bem feito. 15-0.

1º Set, 2º Game: Saca bem Cuevas e garante o serviço. 1 a 1.

1º Set, 2º Game: Devolução errada e Cuevas tem 40-15.

1º Set, 2º Game: Bem Cuevas, vira o game. 30-15.

1º Set, 2º Game: Ace do uruguaio. 15-15.

1º Set, 2º Game: Deixada próxima à rede sensacional. 0-15 Federer.

1º Set, 1º Game: Outra devolução errada em segundo saque e Federer confirma o saque. 1 a 0.

1º Set, 1º Game: Devolução pra fora de Cuevas e 40-15.

1º Set, 1º Game: Federer salva lob com muita categoria, mas toma de direita. 30-15.

1º Set, 1º Game: Outro forehand na paralela. 30-0.

1º Set, 1º Game: Direita na paralela. 15-0.

Vamos ao jogo! Saque de Roger Federer.

Roger Federer, número 2 do mundo, contra o 24º Pablo Cuevas. Segundo encontro entre ambos. Na anterior, deu suiço.

Aquecimento dos tenistas e daqui a pouco, a partida começa no Masters 1000 de Roma.

Quadra central do Foro Italico com bom público. Em instantes, o começo de Roger Federer x Pablo Cuevas.

Este deverá ser o último teste de Federer como preparação para o Grand Slam francês de Roland Garros, que vai acontecer no final deste mês, e assim como chegou na final em Indian Wells, um bom torneio na Itália pode ajudar a ele chegar na “ponta dos cascos” em Paris.

No total, Roger Federer acumula 17 títulos de Grand Slams, conseguindo a proeza de levantar o troféu em todos os quatro torneios. São quatro Australia Open, um Roland-Garros, sete Wimbledons e cinco US Opens.

Atual número 2 do ranking mundial, Roger Federer é um dos maiores tenistas da história. O suiço já conquistou 23 torneios da série Masters, mas nunca saiu com o título no saibro de Roma.

Atual número 24 do mundo, Pablo Cuevas é o tenista sul-americana melhor rankeado na ATP. Com a concorrência direta de Leonardo Mayer, da Argentina, o uruguaio segue semana após semana aumentando seu tempo de liderança no setor continental.

O jogo vai acontecer no Campo Centrale do Foro Italico, complexo de quadras de saibro usadas para este evento da série de Masters na temporada.

Na final de 2014, o sérvio Novak Djokovic derrotou Rafael Nadal por dois sets a um, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-3 e conquistou o tri de Roma.

O maior campeão do torneio é o espanhol Rafael Nadal com sete conquistas: 2005, 2006, 2007. 2009, 2010, 2012 e 2013.

Masters 1000 de Roma celebra esse ano a tua 72° edição. É o torneio de saibro mais parecido com Roland Garros, e é o qual antecede o próprio.

Vamos chegando a reta final de preparação no saibro, rumo à um dos principais torneio do ano, o Torneio de Rolland Garros, que terá cobertura total aqui na VAVEL Brasil.

Um bom dia para você que é apaixonado pelo tênis! A partir de agora você poderá acompanhar os lances da partida de estreia de Roger Federer no Masters 1000 de Roma, enfrentando o uruguaio Pablo Cuevas. Fique conosco!