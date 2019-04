De virada, Thomaz Bellucci vence Roberto Baustista Agut e enfrenta Djokovic na próxima fase em Roma

Nesta quarta-feira (13), o brasileiro Thomaz Bellucci venceu Roberto Baustista Agut da Espanha por dois sets a um, com parciais de 1/6 6/1 e 6/4, em 1 hora e 27 minutos de jogo. Com a vitória, o tenista número um do Brasil avançou à terceira rodada no Masters 1000 de Roma e enfrenta o sérvio número um do mundo, Novak Djokovic na próxima fase.



Djokovic é o cabeça-de-chave número um da competição, por isso não teve de entrar em quadra pela primeira rodada. Em sua estreia, bateu o espanhol Nicolas Almagro por dois sets a um, com parciais de 6/1 6/7 e 6/3.



Confira como foi a partida na transmissão da VAVEL BRASIL.



Bautista Agut é o 14º cabeça-de-chave do torneio e vem de vitória sobre o compatriota Marcel Granollers por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/3. Já o paulista de 27 anos vem do qualyfing, onde bateu com facilidade o colombiano Alejandro Gonzalez na primeira rodada, com parciais de 6/2 e 6/0. E na rodada final, derrotou o croata Ivan Dodig por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/4. Anteontem, pela primeira rodada, teve de ficar somente 1 hora e 27 minutos em quadra, visto que seu adversário, Diego Schwartzman da Argentina, desistiu da partida quando perdia por parciais de 6/4 e 4/3.



LEIA MAIS: Argentino desiste e Thomaz Bellucci avança no Masters 1000 de Roma



Este foi o quarto encontro entre os dois em partidas válidas pelo circuito profissional da ATP. Anteriormente, o espanhol possuia uma vantagem de duas vitórias contra apenas uma do brasileiro, que venceu no quarto jogo dos playiffs do Grupo Mundial da Copa Davis por três sets a um, com parciais de 6/4 3/6 6/3 e 6/2. Já tenista da Espanha ganhou na primeira rodada do US Open de 2013 por três sets a zero e mais recentemente na primeira rodada do ATP 500 de Barcelona desse ano com parciais de 6/3 e 6/4.