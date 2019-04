Encarando número 1 do mundo, Thomaz Bellucci medirá forças contra Novak Djokovic em Roma

O complexo de tênis do Foro Italico em Roma vai sediar o jogo entre o brasileiro Thomaz Bellucci e o sérvio Novak Djokovic. A quadra será a principal do torneio: o Campo Centrale. O confronto não deve acontecer antes das 19h30 na hora italiana, 14h30 aqui no Brasil. Local faz parte de um complexo esportivo que tem como grande destaque o Estádio Olímpico da capital italiana, onde jogam Roma e Lazio. Local foi inaugurado em 1938.

Ambos tenistas chegam neste confronto em situações bem diferentes: enquanto Djoko segue sua preparação e concentração para Roland Garros, e vai usar este torneio italiano para isto, o brasileiro pode ter neste mesmo torneio a chance de encontrar seu bom tênis em piso de saibro, o seu favorito.

Djoko na cabeça

O sérvio veio de boa vitória sobre o espanhol Nicolas Almagro na 2º rodada do Masters italiano, aplicando 2 sets a 0 com 6/4 e 6/3. O ano de 2015 dele podemos fazer uma comparação com a Mercedes na Fórmula 1: um domínicio praticamente completo nos principais torneios. Campeão no Australia Open, e nos Masters 1000 de Indian Wells e Miami (quadra dura / EUA) e Monte-Carlo (saibro / Mônaco), além de fazer final em Dubai, perdendo para o suíço Roger Federer.

Com isso, Novak segue como líder do ranking mundial com 13845 pontos, 5200 a mais que o suíço Federer, que está em 2º.

Recuperação parece difícil

Por sua vez, o brasileiro teve derrotas marcantes este ano. Perdeu logo nas estreias dos seguintes torneios: Auckland, Australia Open, Brasil Open, Rio Open, Buenos Aires, Masters 1000 de Indian Wells e Challenger de Irving. Outras derrotas que foram bastante sentidas foram na Copa Davis, onde levou 3 sets a 1 de Leonardo Mayer e Federico Delbonis, ambos argentinos (jogos foram na Argentina).

Atualmente, Thomaz ocupa apenas a 68º posição no ranking mundial, com 714 pontos, 64 a mais que João Souza, o Feijão, que está na 79º posição, e após a Davis chegou a figurar a frente de Bellucci e ser o brasileiro melhor rankeado na ATP.

Este será apenas o 3º jogo entre os tenistas desde que os mesmos são profissionais no circuito da ATP. Nos 2 anteriores, Djoko saiu vencedor sendo o 1º confronto deles neste mesmo Masters romano, em 2010.