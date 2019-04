Thomaz Bellucci x Novak Djokovic pelas oitavas de final do Masters 1000 de Roma (1-2)

Agradeço a audiência de todos que acompanharam esse grande jogo pela VAVEL Brasil, e espero vocês nas próximas lives, um grande abraço.

Novak Djokovic vence Thomaz Bellucci de virada por dois sets a um, com parciais de 5/7, 6/2 e 6/3 em 2 horas de partida, e agora enfrentará o japonês Kei Nishikori nas quartas.

8° Game, 3° Set: Vitória de Novak Djokovic!

8° Game, 3° Set: Erro de Djokovic, 40-30, ainda tem um match point

8° Game, 3° Set: Duplo match point para Novak Djokovic

8° Game, 3° Set: Djokovic bem na rede tb no voleio, 30-15

8° Game, 3° Set: boa chegada na rede de Bellucci, 15-15

7° Game, 3° Set: Djokovic confirma o serviço, faz 5-3 e sacará para o jogo

7° Game, 3° Set: Triplo break point para Djokovic

6° Game, 3° Set: Thomaz Bellucci devolve a quebra, 4-3 no terceiro set

6° Game, 3° Set: Duplo break point para Thomaz Bellucci

6° Game, 3° Set: Erro de Djokovic, 0-30

5° Game, 3° Set: Djokovic quebra Thomaz Bellucci, 4-2 no terceiro set

5° Game, 3° Set: Outro break point para o sérvio

5° Game, 3° Set: Ace de Bellucci, salva os 3 break points, 40-40

5° Game, 3° Set: Boa devolução de Bellucci, 30-40

5° Game, 3° Set: triplo break point para Djokovic

5° Game, 3° Set: Erro não forçado de Bellucci, 0-15

5° Game, 3° Set: Djokovic confirma o saque, 3-2

5° Game, 3° Set: Erro no revés de Bellucci, 40-0

4° Game, 3° Set: Ace de Thomaz Bellucci pra confirmar o serviço, 2-2 nesse terceiro set

4° Game, 3° Set: Bom saque do brasileiro, 15-0

3° Game, 3° Set: Djokovic confirma o serviço, 2-1

3° Game, 3° Set: Ótima deixada de Djokovic, 40-15

3° Game, 3° Set: Dominou bem na segunda bola Djokovic, 15-15

3° Game, 3° Set: Erro de Djokovic, 0-15

2° Game, 3° Set: Bellucci confirma o serviço, 1-1

2° Game, 3° Set: Boa bola de Bellucci, 40-15

1° Game, 3° Set: Djokovic confirma o serviço e faz 1-0 no terceiro set

1° Game, 3° Set: Djokovic inicia sacando

8° Game, 2° Set: Djokovic quebra novamente Thomaz Bellucci, faz 6/2 e empata o jogo, vamos para o terceiro set

8° Game, 2° Set: Set point para Djokovic

8° Game, 2° Set: Bem na segunda bola o brasileiro, 15-0

7° Game, 2° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 5-2 nesse segundo set

7° Game, 2° Set: Devolução para fora de Bellucci, 30-0

6° Game, 2° Set: Bellucci confirma o serviço, 4-2

6° Game, 2° Set: Deixada de categoria de Djokovic, 40-40

6° Game, 2° Set: Boa bola do sérvio, 40-30

6° Game, 2° Set: Ace do brasileiro, 30-0

5° Game, 2° Set: Djokovic confirma o serviço e abre 4-1

5° Game, 2° Set: Ace do Djokovic, 40-0

5° Game, 2° Set: Devolução para fora de Bellucci, 15-0

4° Game, 2° Set: Djokovic quebra o saque de Bellucci e faz 3-1 no segundo set

4° Game, 2° Set: Break point para Djokovic

4° Game, 2° Set: Bola fora de Djokovic, vantagem para Bellucci

4° Game, 2° Set: Ótimo saque do brasileiro, 30-30

4° Game, 2° Set: Boa bola de Bellucci, 15-30

4° Game, 2° Set: Erro não forçado de Bellucci, 0-15

3° Game, 2° Set: Djokovic confirma o serviço e faz 2-1 nesse segundo set

3° Game, 2° Set: Bem na devolução Bellucci, 40-30

3° Game, 2° Set: Bola fora cruzada do brasileiro, 40-15

3° Game, 2° Set: Jogou na rede Bellucci, 30-0

3° Game, 2° Set: Ace do Djokovic, 15-0

2° Game, 2° Set: Bellucci confirma o serviço, 1-1

2° Game, 2° Set: Bellucci sacando muito bem, 40-15

2° Game, 2° Set: Boa bola funda de Bellucci, 15-0

1° Game, 2° Set: Novak Djokovic confirma o serviço e faz 1-0 no segundo set

1° Game, 2° Set: Grande devolução de Bellucci, 40-30

1° Game, 2° Set: Não passa a deixada de Djokovic, 30-15

1° Game, 2° Set: Djokovic no saque, 15-0

12° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci vence o primeiro set, 7/5 e faz 1-0 no jogo

12° Game, 1° Set: Duplo set point para Thomaz Bellucci

12° Game, 1° Set: Boa paralela do brasileiro, 30-15

12° Game, 1° Set: Ótimo saque de Bellucci, 15-15

12° Game, 1° Set: Djokovic vai para cima, 0-15

11° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci quebra o serviço de Novak Djokovic, faz 6-5 e sacará para o set

11° Game, 1° Set: Duplo break point para Thomaz Bellucci

11° Game, 1° Set: Ótima bola de Bellucci, solta a pancada na diagonal, 15-30

11° Game, 1° Set: Erro não forçado de Djokovic, 0-15

10° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci mata o ponto na paralela e empata o set, 5-5

10° Game, 1° Set: Bellucci acelera bem, 30-0

9° Game, 1° Set: Djokovic confirma o serviço e faz 5-4 no primeiro set

9° Game, 1° Set: Bola do brasileiro toca a fita e sai, 30-15

9° Game, 1° Set: Erro não forçado de Djokovic, 0-15

8° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci enfim confirma o serviço, 4-4

8° Game, 1° Set: Ace de Bellucci, vantagem para o brasileiro

8° Game, 1° Set: Bellucci salva o break point, 40-40

8° Game, 1° Set: Dupla falta de Bellucci, break point para Djokovic novamente

8° Game, 1° Set: Djokovic joga esquerda na rede, vantagem para o brasileiro

8° Game, 1° Set: Bom smash de Bellucci, 40-40

8° Game, 1° Set: Break point para Djokovic

8° Game, 1° Set: Bola fora do sérvio, 30-0

7° Game, 1° Set: Djokovic acerta a paralela para confirmar o serviço, 4-3

7° Game, 1° Set: Bom saque do sérvio, 30-0

6° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço, e empata o primeiro set em 3-3

6° Game, 1° Set: Bola para fora de Djokovic, 40-30

6° Game, 1° Set: Bola na rede do brasileiro, 30-30

6° Game, 1° Set: Ótima paralela de Thomaz Bellucci, 30-0

5° Game, 1° Set: Deixada sensacional de Djokovic para confirma o ponto, 3-2

5° Game, 1° Set: Bola fora do brasileiro, 40-0

5° Game, 1° Set: Bellucci deixa a direita na rede, 0-15

4° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço e deixa tudo igual, 2-2

4° Game, 1° Set: Dupla falta do brasileiro, 30-15

4° Game, 1° Set: Boa bola no fundo de Thomaz, 15-0

3° Game, 1° Set: Sérvio confirma o serviço e faz 2-1 nesse primeiro set

3° Game, 1° Set: Bom saque de Djokovic, 40-15

3° Game, 1° Set: Deixadinha de Bellucci, 0-15

2° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço, 1-1

2° Game, 1° Set: Boa bola de Djokovic, 40-40

2° Game, 1° Set: Erro não forçado na direita de Djokovic, 40-30

2° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci vai pra cima, 30-30

2° Game, 1° Set: Sérvio acerta a rede, 15-30

2° Game, 1° Set: Erro não forçado de Bellucci, 0-30

1° Game, 1° Set: Djokovic confirma o serviço e faz 1-0 na partida

1° Game, 1° Set: Ótima esquerda na paralela de Djokovic, 40-15

1° Game, 1° Set: Boa paralela do sérvio, 15-15

1° Game, 1° Set: Erro não forçado de Djokovic, 0-15

Novak Djokovic inicia sacando!

Os tenistas já estão em quadra!

Os dois já se enfrentaram em outras duas ocasiões em partidas válidas pelo circuito profissional da ATP. O líder do ranking da ATP possui uma vantagem de duas vitórias contra nenhuma do brasileiro.

Bellucci e Djokovic se enfrentam pelo Masters 1000 de Roma; relembre retrospecto do confronto

Há quatro anos, Bellucci quase faz história, mas sofre virada e perde para Novak Djokovic em Madri

Thomaz Bellucci e Novak Djokovic já se enfrentaram em outras duas ocasiões em partidas válidas pelo circuito profissional da ATP. O líder do ranking da ATP possui uma vantagem de duas vitórias contra nenhuma do brasileiro.

Tricampeão do Masters 1000 de Roma, Djokovic é o atual número 1 do ranking da ATP. Em seu currículo, conta com oito títulos de Grand Slams. São cinco Australia Open, dois Wimbledons e um US Open.

O número um do mundo, Novak Djokovic, não teve de entrar em quadra pela primeira rodada da competição, visto que é o cabeça-de-chave número um. Em sua estreia, bateu Nicolas Almagro da Espanha por dois sets a um, com parciais de 6/1 6/7 e 6/3.

O tenista paulista é atualmente o número 68 do mundo de acordo com o ranking internacional da ATP. Sua melhor colocação foi conquistada exatamente contra Novak Djokovic, quando enfrentou o sérvio pelas semifinais do Masters 1000 de Madri. Na ocasião, Bellucci tornou-se o número 21 do mundo.

Thomaz Bellucci vem de grande vitória de virada contra Roberto Baustista Agut da Espanha por dois sets a um, após ter perdido o primeiro set por 6/1, virou com parciais de 6/1 e 6/4.

O jogo vai acontecer no Campo Centrale do Foro Italico, complexo de quadras de saibro usadas para este evento da série de Masters na temporada.

Na final de 2014, o sérvio Novak Djokovic derrotou Rafael Nadal por dois sets a um, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-3 e conquistou o tri de Roma.

O maior campeão do torneio é o espanhol Rafael Nadal com sete conquistas: 2005, 2006, 2007. 2009, 2010, 2012 e 2013.

Masters 1000 de Roma celebra esse ano a tua 72° edição. É o torneio de saibro mais parecido com Roland Garros, e é o qual antecede o próprio.

Vamos chegando a reta final de preparação no saibro, rumo à um dos principais torneio do ano, o Torneio de Rolland Garros, que terá cobertura total aqui na VAVEL Brasil.

Bom dia para você que navega na VAVEL Brasil! Hoje iremos transmitir a grande partida entre o brasileiro Thomaz Bellucci e o sérvio Novak Djokovic, em jogo válido pelas oitavas de final do Masters 1000 de Roma. Fique conosco!