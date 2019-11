Novak Djokovic x Kei Nishikori pelas quartas de final do Masters 1000 de Roma (2-1)

Agradeço a audiência de todos que navegaram e acompanharam esse grande jogo por aqui na VAVEL Brasil, e espero vocês nas próximas lives, um forte abraço.

Novak Djokovic vence Kei Nishikori por dois sets a um, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/1, avança para as semis do Masters 1000 de Roma, onde enfrentará David Ferrer.

7° Game, 3° Set: Vitória de Novak Djokovic!

7° Game, 3° Set: Triplo match point para Novak Djokovic

7° Game, 3° Set: Bom saque de Djokovic, 30-0

6° Game, 3° Set: Novak Djokovic quebra novamente o saque de Kei Nishikori, faz 5-1 e sacará para o jogo

6° Game, 3° Set: Break point para Djokovic

6° Game, 3° Set: Ace de Nishikori, 15-30

6° Game, 3° Set: Erro de Nishikori, 0-15

5° Game, 3° Set: Djokovic confirma o serviço, 4-1 nesse terceiro set

5° Game, 3° Set: Bela devolução de Nishikori, aplaudida por Djokovic, 30-15

4° Game, 3° Set: Djokovic quebra o serviço de Nishikori e abre 3-1 no terceiro set

4° Game, 3° Set: Break point para Novak Djokovic

4° Game, 3° Set: Nishikori bem no smash, 30-30

4° Game, 3° Set: Deixada espetacular de Djokovic, 0-30

3° Game, 3° Set: Djokovic confirma o serviço, faz 2-1 nesse terceiro set

3° Game, 3° Set: Bom saque do sérvio, 40-15

2° Game, 3° Set: Nishikori confirma o serviço, 1-1

2° Game, 3° Set: Bola bola de Nishikori, 30-30

2° Game, 3° Set: Bola fora de Nishikori, 0-30

1° Game, 3° Set: Djokovic confirma o serviço e faz 1-0 nesse terceiro set

1° Game, 3° Set: Boa bola do sérvio, vantagem Djokovic

1° Game, 3° Set: Jogou para fora Nishikori, 30-30

1° Game, 3° Set: Erro não forçado de Djokovic, 15-30

1° Game, 3° Set: Devolução para fora do japonês, 15-15

1° Game, 3° Set: Djokovic começa sacando no terceiro set

9° Game, 2° Set: Kei Nishikori vence o segundo, 6/3, e empata a partida em 1-1, vamos ao terceiro set

9° Game, 2° Set: Bola na linha de Nishikori, 40-15, duplo set point para o japonês

9° Game, 2° Set: Pra fora a devolução de Djokovic, 15-0

8° Game, 2° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 5-3, Kei Nishikori sacará para o set

8° Game, 2° Set: Outro ace de Djokovic, 40-0

8° Game, 2° Set: Ace de Djokovic, 30-0

7° Game, 2° Set: Kei Nishikori confirma o serviço, 5-2

7° Game, 2° Set: Nishikori crava o smash, 40-30

6° Game, 2° Set: Nishikori quebra o serviço de Djokovic, 4-2 nesse segundo set

6° Game, 2° Set: Duplo break point para Kei Nishikori

6° Game, 2° Set: Dupla falta do sérvio, 15-30

5° Game, 2° Set: Nishikori confirma o serviço, 3-2

5° Game, 2° Set: Acelerou bem na paralela Nishikori, 30-0

4° Game, 2° Set: Djokovic confirma o serviço, tudo igual no segundo set, 2-2

4° Game, 2° Set: Jogou pra fora Nishikori, 30-0

3° Game, 2° Set: Nishikori confirma o serviço, tem 2-1 no segundo set

3° Game, 2° Set: Ace do Nishikori, 40-0

3° Game, 2° Set: Bola fora de djokovic, 30-0

2° Game, 2° Set: Djokovic confirma o serviço, 1-1

2° Game, 2° Set: Bom saque de Djokovic, 40-15

1° Game, 2° Set: Nishikori confirma o serviço e faz 1-0 no segundo set

1° Game, 2° Set: Bem no saque Nishikori, 40-15

1° Game, 2° Set: Acelerou na devolução Djokovic, 15-15

1° Game, 2° Set: Nishikori no saque, 15-0

9° Game, 1° Set: Novak Djokovic vence o primeiro set, 6/3, e abre 1-0 na partida

9° Game, 1° Set: Set point para Novak Djokovic

9° Game, 1° Set: Devolução na rede do japonês, 40-40

9° Game, 1° Set: Djokovic salva o primeiro break point, 30-40

9° Game, 1° Set: Duplo break point para Kei Nishikori

9° Game, 1° Set: Erro na direita de Djokovic, 15-30

8° Game, 1° Set: Kei Nishikori confirma o serviço, 5-3, Novak Djokovic servirá para o set

8° Game, 1° Set: Erro de Djokovic, vantagem para Nishikori

8° Game, 1° Set: joga pra fora Nishikori, 40-40

8° Game, 1° Set: Erro de Nishikori, 30-30

7° Game, 1° Set: Novak Djokovic confirma o saque, 5-2 nesse primeiro set

7° Game, 1° Set: Erro não forçado de Djokovic, 30-15

7° Game, 1° Set: Boa aceleração do sérvio, 15-0

6° Game, 1° Set: Ace de Kei Nishikori para confirmar o serviço, 4-2

6° Game, 1° Set: Erro não forçado de Djokovic, vantagem para Nishikori

6° Game, 1° Set: Erro do japonês, break point para Djokovic novamente

6° Game, 1° Set: Jogou para fora Djokovic, 40-40

6° Game, 1° Set: Duplo break point para Novak Djokovic

6° Game, 1° Set: Dupla falta de Nishikori, 15-30

5° Game, 1° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 4-1 nesse primeiro set

5° Game, 1° Set: Deixada curta de Djokovic não passa, 40-40

5° Game, 1° Set: Erro não forçado de Nishikori, 30-30

5° Game, 1° Set: Dupla falta de Djokovic, 0-30

4° Game, 1° Set: Kei Nishikori confirma o serviço, 3-1

4° Game, 1° Set: Dominou bem na direita a paralela Nishikori, 30-30

4° Game, 1° Set: Mais um erro não forçado de Nishikori, 15-30

4° Game, 1° Set: Erro não forçado do japonês, 0-15

3° Game, 1° Set: Djokovic confirma o serviço e abre 3-0 no primeiro set

3° Game, 1° Set: Nishikori acelera a passada, 15-30

3° Game, 1° Set: Erro não forçado do sérvio, 15-15

3° Game, 1° Set: Djokovic ganha o ponto no smash, 15-0

2° Game, 1° Set: Djokovic quebra o serviço de Kei Nishikori, 2-0

2° Game, 1° Set: Erro de Nishikori, break point para Djokovic

2° Game, 1° Set: Grande bola do sérvio, 40-40

2° Game, 1° Set: Grande paralela de Nishikori, 40-15

2° Game, 1° Set: Novak Djokovic sensacional na rede no voleio, 30-15

2° Game, 1° Set: Joga pra fora Djokovic, 15-0

1° Game, 1° Set: Novak Djokovic confirma o serviço e faz 1-0 no primeiro set

1° Game, 1° Set: Djokovic inicia no saque, 30-0

Tenistas já estão em quadra, teremos o inicio da partida!

Tricampeão do Masters 1000 de Roma, Djokovic é o atual número 1 do ranking da ATP. Em seu currículo, conta com oito títulos de Grand Slams. São cinco Australia Open, dois Wimbledons e um US Open.

O japonês Kei Nishikori, atual 6° melhor do mundo, vem de vitória contra sérvio Viktor Troicki, por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/3 em 1h29 de jogo.

Na final de 2014, o sérvio Novak Djokovic derrotou Rafael Nadal por dois sets a um, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-3 e conquistou o tri de Roma.

O sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, vem de grande virada contra o brasileiro Thomaz Bellucci, por dois sets a um, com parciais de 5/7, 6/2 e 6/3 em 2 horas de partida.

O maior campeão do torneio é o espanhol Rafael Nadal com sete conquistas: 2005, 2006, 2007. 2009, 2010, 2012 e 2013.

Masters 1000 de Roma celebra esse ano a tua 72° edição. É o torneio de saibro mais parecido com Roland Garros, e é o qual antecede o próprio.

Vamos chegando a reta final de preparação no saibro, rumo à um dos principais torneio do ano, o Torneio de Rolland Garros, que terá cobertura total aqui na VAVEL Brasil.

Bom dia para você que navega aqui pela VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre o sérvio Novak Djokovic e o japonês Kei Nishikori, valendo pelas quartas do Masters 1000 de Roma. Acompanhe todos os detalhes dessa partida por aqui.