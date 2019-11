Resultado Rafael Nadal x Stan Wawrinka, pelo Masters 1000 de Roma (0-2)

A VAVEL Brasil agradece aos amigos e aguardamos na próxima. Um grande abraço e até lá.

Partida de 2h05, com Wawrinka tendo 25 bolas vencedoras, contra 18 do espanhol.

Teremos um duelo entre suíços nas semifinais do Masters 1000 de Roma. Roger Federer x Stan Wawrink.

2º Set, 8º Game: Saque e volêio e Stan Wawrinka derrota Rafael Nadal pela segunda vez!

2º Set, 8º Game: Sobe bem, Wawrinka. Match point para o suíço.

2º Set, 8º Game: Salva com ótimo saque, o suíço. 40-40.

2º Set, 8º Game: Erra, Wawrinka. Chance de Nadal devolver uma quebra.

2º Set, 8º Game: Saque entra e Stan empata. 30-30.

2º Set, 8º Game: Ponto sensacional de Wawrinka! Deixada na diagonal, rente à rede e Nadal salvou. Na sequencia, Stan mandou no contra pé e quebrou o espanhol. 15-30.

2º Set, 8º Game: Bem na passada, Nadal. 0-30.

2º Set, 8º Game: Dupla falta de Stan. 0-15.

2º Set, 8º Game: Sacará para o jogo, Stan Wawrinka.

2º Set, 7º Game: Nadal ataca bem na rede e fecha o game. 5 a 2.

2º Set, 7º Game: Erra Wawrinka na paralela. 40-15.

2º Set, 7º Game: Nadal vacila no forehand. 30-15.

2º Set, 7º Game: Backhand do suiço para na rede. 30-0

2º Set, 7º Game: Smash consistênte e Nadal marca. 15-0.

2º Set, 6º Game: Devolução não volta. Em quase 10 minutos, o suiço abre 5 a 1 no set.

2º Set, 6º Game: Por muito pouco, Nadal não pontua. Vantagem ao suiço.

2º Set, 6º Game: Wawrinka comete erro de direita. 40-40.

2º Set, 6º Game: Saque entra e Stan está em vantagem.

2º Set, 6º Game: Cruzado no backhand e Wawrinka segue no game.

2º Set, 6º Game: Erro de backhand de Stan. Mais uma vantagem pra Rafa.

2º Set, 6º Game: Wawrinka salva o break com uma pedrada encima do espanhol. 40-40.

2º Set, 6º Game: Passada de backhand sensacional, de Nadal. Vantagem ao espanhol.

2º Set, 6º Game: Saque não volta. Tudo igual.

2º Set, 6º Game: Vacila, o suiço e smash vai longe. Vantagem Nadal.

2º Set, 6º Game: Cruzada no fundo de direita e Wawrinka empata. 40-40.

2º Set, 6º Game: Paralela vai fora e Nadal pode devolver uma quebra. 30-40.

2º Set, 6º Game: Fica na rede no segundo golpe, Stan. 30-30.

2º Set, 6º Game: Linda paralela de Wawrinka. 30-15.

2º Set, 6º Game: Erra no segundo golpe, o suiço. 15-15.

2º Set, 6º Game: Devolução não passa de Nadal. 15-0.

2º Set, 5º Game: Wawrinka quebra o saque novamente e encaminha a partida.

2º Set, 5º Game: Nadal força no fundo mas manda fora. Vantagem, Stan.

2º Set, 5º Game: Deixada do espanhol ficou curta, na rede. 40-40.

2º Set, 5º Game: Devolução errada do suiço. 40-30.

2º Set, 5º Game: Nadal voleia em tentativa de passado do rival. 30 a 30.

2º Set, 5º Game: Acelerada de direita no fundo e Wawrinka vira o game. 15-30.

2º Set, 5º Game: Stan golpeia bem e força erro de Nadal. 15-15.

2º Set, 5º Game: Erro do suiço. 15-0.

2º Set, 4º Game: Wawrinka golpeia bem em subida à rede. 3 a 1 no segundo set.

2º Set, 4º Game: Saque entra. Vantagem do suiço.

2º Set, 4º Game: Dupla falta de Stan. 40-40.

2º Set, 4º Game: Backhand do suiço vai fora. 40-30.

2º Set, 4º Game: Outro bom saque de Wawrinka. 40-15.

2º Set, 4º Game: Devolução não passa da rede. 30-15.

2º Set, 4º Game: Que deixada sensacional! Nadal empata com maestria. 15-15.

2º Set, 4º Game: Nadal correu demais mas não evitou o ponto suiço. 15-0.

2º Set, 3º Game: Agora a devolução entrou. Quebra o saque, Wawrinka, num game de mais de 7 minutos. 2-1 pro suiço.

2º Set, 3º Game: Outra bola fora do espanhol. Chance de quebra de Stan.

2º Set, 3º Game: Devolução de segundo saque vai fora. 40 iguais.

2º Set, 3º Game: Outro erro de Nadal. Chance de quebra pra Wawrinka.

2º Set, 3º Game: Esquerda vai fora de Nadal. 40 iguais.

2º Set, 3º Game: Devolução de saque não passa. 40-30.

2º Set, 3º Game: Força demais, Stan. 30 iguais.

2º Set, 3º Game: Nadal força na deixada e manda fora. 15-30.

2º Set, 3º Game: Erro não forçado do suiço. 15 iguais.

2º Set, 3º Game: Golpe do suiço pega na fita e mata Nadal. 0-15.

2º Set, 2º Game: Stan golpeia na paralela, forçando erro de Nadal. 1 a 1 no segundo set.

2º Set, 2º Game: Saque entra e Nadal devolve pra fora. 40-15.

2º Set, 2º Game: Slice mal feito do espanhol. 30-15.

2º Set, 2º Game: Backhand fica na rede e Nadal empata. 15-15.

2º Set, 2º Game: Bem, Wawrinka na direita. 15-0.

2º Set, 1º Game: Nadal fecha o game. 1 a 0.

2º Set, 1º Game: Nadal força o erro do suiço. 40-0.

2º Set, 1º Game: Devolução não volta e Nadal tem 30-0.

2º Set, 1º Game: Nadal combina bem o saque e marca 15-0.

1º Set, Tie Break: Wawrinka fecha o primeiro set. 1 a 0 na partida.

1º Set, Tie Break: Wawrinka consegue o mini break! Vai sacar pro set.

1º Set, Tie Break: No contra pé, Nadal marca. 7-7.

1º Set, Tie Break: Wawrinka vira o jogo! Tem set point em saque espanhol. 7-6.

1º Set, Tie Break: Wawrinka saca e voleia e empata o jogo! 6-6.

1º Set, Tie Break: Wawrinka consegue sobreviver. 6-5.

1º Set, Tie Break: Wawrinka arrisca e marca. 6-4.

1º Set, Tie Break: Sobe bem, Wawrinka e força erro do espanhol. 6-3.

1º Set, Tie Break: Backhand fica na rede e Nadal tem 4 set points.

1º Set, Tie Break: Paralela sensacional de Nadal. 5-2.

1º Set, Tie Break: Fica na rede, o suiço. 4-2.

1º Set, Tie Break: Passada de Wawrinka. 3-2.

1º Set, Tie Break: Nadal consegue o ponto. 3-1.

1º Set, Tie Break: Erra, Wawrinka. 2-1, Nadal.

1º Set, Tie Break: Devolução bate na fita e sai em golpe do suiço. 1-1

1º Set, Tie Break: Espana, Nadal. 1-0.

1º Set, 12º Game: Fica fora a esquerda de Wawrinka. Teremos tie-break.

1º Set, 12º Game: Direita vai fora e Nadal pode confirmar o saque. 40-0.

1º Set, 12º Game: Wawrinka fica na rede. 30-0.

1º Set, 12º Game: Nadal manda uma esquerda sensacional. 15-0.

1º Set, 11º Game: Nadal comete erro não forçado e Wawrinka fecha o game. 6-5.

1º Set, 11º Game: Backhand tira Nadal de quadra. 40-15.

1º Set, 11º Game: Devolução de saque não volta. 30-15.

1º Set, 11º Game: Agora foi bem, Wawrinka. No contra pé. 15-15.

1º Set, 11º Game: Passada linda de Nadal. 0-15.

1º Set, 10º Game: Outro erro de esquerda de Stan e 5-5 em games.

1º Set, 10º Game: Backhand fica na rede e espanhol tem 40-15.

1º Set, 10º Game: Ace, Nadal. 30-15.

1º Set, 10º Game: Segunda bola de Nadal fica na rede. 15-15.

1º Set, 10º Game: Nadal faz saque e volêio. 15-0.

1º Set, 9º Game: Devolução fora de Nadal confirma serviço de suiço. 5-4.

1º Set, 9º Game: Buscou a paralela por fora, mas errou Nadal. 40-30.

1º Set, 9º Game: Nadal salva todas! Impressionante! 30-30.

1º Set, 9º Game: Esquerda de Nadal vai fora. 30-15.

1º Set, 9º Game: Erra na subida, o suiço. 15 iguais.

1º Set, 9º Game: Wawrinka voleia pra maarcar. 15-0.

1º Set, 8º Game: Paralela na direita de Nadal e Wawrinka devolve a quebra. Tudo igual em 4 a 4.

1º Set, 8º Game: Bola de Nadal bate na fita e sai. Chance de quebra para suiço.

1º Set, 8º Game: Stan não devolve o saque.40-40.

1º Set, 8º Game: Manda fora novamente, Nadal. Chance de quebra do suiço.

1º Set, 8º Game: Erra, Nadal em golpe de esquerda. 30 iguais.

1º Set, 8º Game: Devolução de Stan fica na rede. 30-15.

1º Set, 8º Game: Espana e manda longe, Nadal 15-15.

1º Set, 8º Game: Volêio perto da rede e Nadal marca. 15-0.

1º Set, 7º Game: Fica na rede, Wawrinka. Nadal quebra o saque. 4-3 para o espanhol e sacará pra abrir vantagem.

1º Set, 7º Game: Wawrinka se perde na segunda bola. 15-40 e duas chances de quebra.

1º Set, 7º Game: Força pra fora, Wawrinka. 15-30.

1º Set, 7º Game: Nadal apanhou toda a trocação, mas Wawrinka novamente errou no final. 15-15.

1º Set, 7º Game: Manda fora em erro não forçado, o espanhol. 15-0.

1º Set, 6º Game: Nadal mata no smash. 3 a 3 em games.

1º Set, 6º Game: Tudo estava certo, mas Wawrinka errou no golpe final. 40-30.

1º Set, 6º Game: Nadal manda fora em golpe de esquerda. 30-30.

1º Set, 6º Game: Erro no backhand do suiço. 30-15.

1º Set, 6º Game: Devolução errada do suiço. 15-15.

1º Set, 6º Game: Erro não forçado do espanhol. 0-15.

1º Set, 5º Game: Fica na rede, Rafa e Wawrinka confirma o saque. 3 a 2.

1º Set, 5º Game: Stan se complica na rede e erra. 40-30.

1º Set, 5º Game: Erra o suiço. 40-15.

1º Set, 5º Game: Ace, Wawrinka. 40-0.

1º Set, 5º Game: Stan soltando o braço no fundo. 30-0.

1º Set, 5º Game: Esquerda belíssima de Wawrinka. Incrível! 15-0.

1º Set, 4º Game: Devolução do saque vai fora e Nadal confirma. 2 a 2.

1º Set, 4º Game: Wawrinka manda slice fora e Nadal tem a chance de confirmar.

1º Set, 4º Game: Nadal sobe e solta a esquerda pra empatar.

1º Set, 4º Game: Espana a bola, Nadal e Stan pode voltar a quebrar.

1º Set, 4º Game: Linda bola de direita de Wawrinka, emapatando o game em 40.

1º Set, 4º Game: Nadal defendo muito bem as pancadas de Stan e ainda mandou um backhand na paralela mortal. Que jogo! 40-30.

1º Set, 4º Game: Fica na rede a devolução de saque do suíço. 30-30.

1º Set, 4º Game: Linda direita cruzada. 15-30 Wawrinka.

1º Set, 4º Game: Devolução errada do suiço 15-15.

1º Set, 4º Game: Força demais na esquerda, Nadal. 0-15.

1º Set, 3º Game: Devolução de saque fora e Wawrinka confirma o saque. 2 a 1 em games.

1º Set, 3º Game: Saque e volêio bem feitos. 40-15.

1º Set, 3º Game: Nadal buscou a paralela com Stan subindo à rede. Quase deu certo. 30-15.

1º Set, 3º Game: Backhand sensacional de Nadal. 15-15.

1º Set, 3º Game: Bem na direita, o suiço. 15-0.

1º Set, 2º Game: Longa trocação e Nadal manda fora. Stan empata o set, devolvendo a quebra. 1 a 1.

1º Set, 2º Game: Esquerda vai fora e Wawrinka pode devolver a quebra.

1º Set, 2º Game: Esquerda forte demais e suiço empata. 30-30.

1º Set, 2º Game: Trocação na rede linda e agora foi o suiço que marcou. 30-15.

1º Set, 2º Game: Devolução de saque pra fora. 30-0.

1º Set, 2º Game: Erra, Wawrinka na direita. 15-0.

1º Set, 1º Game: Outra deixada e Nadal abre o jogo quebrando o saque. 1-0 e saque espanhol.

1º Set, 1º Game: Deixada com muito efeito e Nadal pode quebrar.

1º Set, 1º Game: Linda trocação e devoluções sensacionais. Wawrinka empata.

1º Set, 1º Game: Manda fora, Wawrinka. Vantagem Nadal.

1º Set, 1º Game: Perde a chance, Nadal. 40-40.

1º Set, 1º Game: Erro na direita e Nadal já tem chance de quebra. 30-40.

1º Set, 1º Game: Erro no backhand de Nadal. 30-30.

1º Set, 1º Game: Trocação longa e suiço fica na rede. 15-30.

1º Set, 1º Game: Segunda bola fica na rede. 15 iguais.

1º Set, 1º Game: Acelerou na segunda bola de direita. 15-0 Stan.

Vamos ao jogo. Saque inicial de Stan Wawrinka.

A noite de Roma não espanta e o público é muito bom na quadra.

Tenistas fazem o aquecimento. A partida já vai começar.

Será o duelo entre o número 7 contra o 9º do ranking da ATP. Espanhol era o terceiro no ano, mas após série de derrotas no circuito, caiu bruscamente.

Ao todo, foram 13 confrontos entre os tenistas. Nadal tem incríveis 12 vitórias, contra apenas 1 de Wawrinka.

Stan Wawrinka, suiço de Lausanne, tem 30 anos e 1.83m de altura. Destro, possui 9 conquistas na carreira e tem dois deles conquistados nesta temporada.

Rafael Nadal é um dos maiores da história do tênis. Com 28 anos e 1.85m de altura, o espanhol de Mallorca detém 65 títulos na carreira e uma força no braço esquerdo impressionante.

Com sete títulos, Nadal é o maior vencedor do ATP de Roma. Na última edição, perdeu de virada para Novak Djokovic, por 2 sets a 1.

O Foro Italico de Roma é o complexo esportivo responsável pela sede do Masters 1000 de Roma.

Stan Wawrinka bateu Dominic Thiem por 2 sets a 0, com parciais de 7-6(3) e 6-4.

Rafael Nadal faz o simples, vence John Isner e avança às quartas em Roma

Nadal vem de vitória sem dificuldades pra cima do americano John Isner, garantindo a vaga na final.

Wawrinka é um freguês enorme do seu rival de hoje. Suiço não consegue encaixar seu jogo e logo mais, encara Nadal em seu terreno favorito.

Teremos nesta tarde, o Rei do saibro, Rafael Nadal. Quase imbatível jogando no piso rápido, o espanhol busca a reafirmação de seu jogo, já que ele vem muito irregular no ano.

Olá amigos da VAVEL Brasil. Começando a transmissão do tempo real das quartas de final do Masters 1000 de Roma. Hoje, Rafael Nadal x Stan Wawrinka se enfrentam para decidir o último classificado.