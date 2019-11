Novak Djokovic x Roger Federer na final do Masters 1000 de Roma (2-0)

Agradeço a audiência de todos que acompanharam conosco esse jogo aqui na VAVEL Brasil, e espero vocês nos próximos campeonatos. Que venha Roland Garros, um grande abraço a todos.

Novak Djokovic vence Roger Federer por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/3 e se consagra tetracampeão do Masters 1000 de Roma.

9° Game, 2° Set: Vitória de Novak Djokovic!

9° Game, 2° Set: Duplo championship point para Novak Djokovic

9° Game, 2° Set: Jogou para fora Djokovic, 15-15

8° Game, 2° Set: Federer confirma o serviço, 5-3, Djokovic servirá para o título

8° Game, 2° Set: Erro não forçado de Djokovic, 40-15

8° Game, 2° Set: Erro do sérvio, 30-0

8° Game, 2° Set: Federer domina com a direita, 15-0

7° Game, 2° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, faz 5-2 nesse segundo set

7° Game, 2° Set: Bom saque do sérvio, 30-0

6° Game, 2° Set: Federer confirma o serviço, 4-2

6° Game, 2° Set: Bola sensacional cruzada de Djokovic, 40-15

6° Game, 2° Set: Boa paralela do suiço, 30-0

5° Game, 2° Set: Ace de Djokovic para confirmar o saque, 4-1

5° Game, 2° Set: Acelerou bem Djokovic, 40-15

5° Game, 2° Set: Boa direita do Djokovic, 15-0

4° Game, 2° Set: Ace do Federer para confirmar o serviço, 3-1 para o servio no segundo set

4° Game, 2° Set: Ótimo voleio de Federer para salvar o break point, 40-40

4° Game, 2° Set: Break point para Novak Djokovic

4° Game, 2° Set: Ace do Federer, 30-30

4° Game, 2° Set: Dupla falta do Federer, 0-15

3° Game, 2° Set: Djokovic confirma o serviço e abre 3-0 nesse segundo set

3° Game, 2° Set: Ace do Djokovic, 30-0

2° Game, 2° Set: Novak Djokovic quebra o serviço de Roger Federer e abre 2-0 nesse segundo set

2° Game, 2° Set: Federer joga a direita na rede, outro break point para Novak Djokovic

2° Game, 2° Set: Paralela espetacular de Federer, 40-40

2° Game, 2° Set: Duplo break point para Novak Djokovic

2° Game, 2° Set: Deixada de classe do sérvio, 15-15

2° Game, 2° Set: Joga a direita na rede Djokovic, 15-0

1° Game, 2° Set: Djokovic confirma o serviço, 1-0 no segundo set

1° Game, 2° Set: Devolução do suiço fica na rede, 40-15

1° Game, 2° Set: Boa esquerda na paralela de Federer, 30-15

1° Game, 2° Set: Djokovic no saque, 15-0

10° Game, 1° Set: Novak Djokovic quebra o saque de Roger Federer e vence o primeiro set por 6/4, e abre um 1-0 na partida

10° Game, 1° Set: Set point para Djokovic

10° Game, 1° Set: Ace do Federer, vantagem para o suiço

10° Game, 1° Set: Federer muito bem na rede, 30-30

10° Game, 1° Set: Erro não forçado de Federer, 15-30

10° Game, 1° Set: Federer mata o ponto no smash, 15-0

9° Game, 1° Set: Djokovic confirma o serviço, 5-4 no primeiro set

9° Game, 1° Set: Boa chegada a rede do sérvio, vantagem Djokovic

9° Game, 1° Set: Break point para Roger Federer

9° Game, 1° Set: Erro na direita de Federer, 40-30

9° Game, 1° Set: Mais um ace de Djokovic, 30-30

9° Game, 1° Set: Ace do sérvio, 15-30

9° Game, 1° Set: Dupla falta de Djokovic, 0-15

8° Game, 1° Set: Ace do Federer para confirma o serviço e empatar o primeiro set, 4-4

8° Game, 1° Set: Smash do suiço, 30-15

8° Game, 1° Set: Erro na esquerda de Federer, 0-15

7° Game, 1° Set: Djokovic confirma o serviço, 4-3

7° Game, 1° Set: Ótimo saque de Djokovic, 40-0

6° Game, 1° Set: Federer iguala novamente o primeiro set, 3-3

6° Game, 1° Set: Ace do suiço, 30-15

5° Game, 1° Set: Djokovic confirma o serviço, 3-2

5° Game, 1° Set: Deixada sensacional de Djokovic, 40-15

5° Game, 1° Set: Bom saque de Djokovic, 15-0

4° Game, 1° Set: Federer confirma o serviço, tudo igual no primeiro set, 2-2

4° Game, 1° Set: Bola fora do suiço, 40-40

4° Game, 1° Set: Joga para fora Djokovic, vantagem Federer

4° Game, 1° Set: Mais um ace de Federer, 40-30

4° Game, 1° Set: Ace do Federer, 15-30

4° Game, 1° Set: Erra no voleio o suiço, 0-30

3° Game, 1° Set: Djokovic confirma o serviço com facilidade, 2-1

3° Game, 1° Set: Ace de Djokovic, 30-0

3° Game, 1° Set: Erro de esquerda na paralela de Federer, 15-0

2° Game, 1° Set: Federer confirma o serviço, 1-1

2° Game, 1° Set: Erro não forçado de Federer, 40-30

2° Game, 1° Set: Boa devolução de Djokovic, 30-15

2° Game, 1° Set: Federer crava o smash, 15-0

1° Game, 1° Set: Djokovic confirma o serviço, 1-0 no primeiro set

1° Game, 1° Set: Boa devolução do suiço, 40-15

1° Game, 1° Set: Djokovic no saque, 15-0

Tenistas já estão em quadra prontos para a grande final!

Roger Federer e Novak Djokovic disputarão a terceira final em 2015. No ATP de Dubai, o suiço venceu por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 7/5. Já na final do Masters 1000 de Indian Wells, o Sérvio deu o troco, venceu por dois sets a um 6/3, 6/7 e 6/2 e sagrou-se campeão.

O suiço irá atrás de seu primeiro título em Roma, o tenista tem três finais disputadas, 2003, 2006, e 2013, e não venceu nenhuma. Em 2003 perdeu para o espanhol Felix Mantilla, e em 2006 e 2013 o algoz foi o também espanhol Rafael Nadal.

Já Roger Federer, 2° melhor do mundo, venceu o seu compatriota Stan Wawrinka por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/2, em apenas 54 minutos de jogo.

Tricampeão do Masters 1000 de Roma, Djokovic é o atual número 1 do ranking da ATP. Em seu currículo, conta com oito títulos de Grand Slams. São cinco Australia Open, dois Wimbledons e um US Open.

Novak Djokovic vem de grande vitória contra o espanhol David Ferrer, número 8 do rank da ATP, por dois sets a zero, com duplo 6/4 em 1h35 de partida.

O maior campeão do torneio é o espanhol Rafael Nadal com sete conquistas: 2005, 2006, 2007. 2009, 2010, 2012 e 2013.

Masters 1000 de Roma celebra esse ano a tua 72° edição. É o torneio de saibro mais parecido com Roland Garros, e é o qual antecede o próprio.

Vamos chegando a reta final de preparação no saibro, rumo à um dos principais torneio do ano, o Torneio de Rolland Garros, que terá cobertura total aqui na VAVEL Brasil.

Bom dia para você que navega aqui pela VAVEL Brasil! Hoje teremos a grande final do Masters 1000 de Roma, disputada entre o sérvio Novak Djokovic e o suiço Roger Federer, fique conosco e acompanhe todos os detalhes.