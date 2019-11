Novak Djokovic vence Roger Federer e é campeão do Masters 1000 de Roma

Neste domingo (17), o sérvio Novak Djokovic venceu Roger Federer da Suíça por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 15 minutos de jogo. Com a vitória, o número um do mundo conquistou seu quinto título da temporada, dessa vez do Masters 1000 de Roma na Itália.

Este foi o 53º título da carreira do sérvio. O quinto apenas nesse ano, em janeiro, ganhou o primeiro Grand Slam do ano na Austrália ao derrotar o escocês Andy Murray na final. No primeiro Masters 1000 da temporada, venceu o mesmo Federer em Indian Wells por dois sets a um, com parciais de 6/3 6/7 e 6/2, para levantar o troféu.

Na semana seguinte, bateu Murray de novo na final do Masters 1000 de Miami por dois sets a um, com parciais de 7/6 4/6 e 6/0. Já no terceiro Masters em Monte Carlo, venceu o tcheco Tomas Berdych em sets diretos para ficar com o título.

No caminho para o título, o líder do ranking da ATP não teve de entrar em quadra pela primeira rodada. Em sua estreia, venceu o espanhol Nicolas Almagro em três sets, com parciais de 6/1 6/7 e 6/3. Em seguida, ganhou de virada do brasileiro Thomaz Bellucci após ter perdido a primeira parcial por 7/5. Anteontem, bateu o cabeça-de-chave número quatro, o japonês Kei Nishikori por dois sets a um, com parciais de 6/3 3/6 e 6/1. Na semifinal passou em sets diretos pelo espanhol David Ferrer, o sétimo cabeça-de-chave do torneio. A vitória veio por duplo 6/4 em 1 hora e 35 minutos de jogo.

Atual campeão, o sérvio Novak Djokovic vem de uma semana de descanso após a conquista do Masters 1000 de Monte Carlo no mês passado. O líder do ranking da ATP soma 23 vitórias consecutivas, que culminaram nos títulos dos três primeiros Masters 1000 da temporada, um feito histórico até então.