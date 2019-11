Resultado João 'Feijão' Souza x João Sousa,  pelo ATP 250 de Genebra (0-2)

Um grande abraço e até a próxima.

Mais consistênte e errando menos, bateu o brasileiro por 2 sets a 0, em 1h27. Agora encara o vencedor de Damir Dzumhur x Jurgen Melzer.

Vitória do português João Sousa pra cima de João 'Feijão' Souza, do Brasil. Com parcias de 7-5/ 6-3, o cabeça-de-chave número 6 avança no ATP 250 de Genebra.

2º Set, 3-5: Sousa tem match point.

2º Set, 2-5: Feijão precisou salvar dois match points para confirmar o saque. Perde de 5 a 3.

2º Set, 2-4: Sousa confirma seu serviço e fica à um game de vitória. 5 a 2.

2º Set, 1-4: Brasileiro trabalha bem e vence o game com seu saque. 4 a 2.

2º Set, 1-3: Sousa não cede pontos e abre 4 a 1 no set.

2º Set, 0-3: Feijão tem dificuldades, mas confirma o saque. Perde de 3 a 1 neste set.

2º Set, 0-2: Confirma o game a quebra de vantagem, João Sousa. Abre 3 a 0 no segundo set.

2º Set, 0-1: Não adiantou. Português quebra o serviço de Feijão e tem 2 x 0 no segundo set.

2º Set, 0-1: Feijão salva as quebras e empata o game. 40 a 40.

2º Set, 0-1: Logo no segundo game do set, João Sousa tem duas chances de quebrar o saque do brasileiro.

2º Set, 0-0: Sem ceder ponto, português abre o segundo set confirmando o saque. 0-1.

Jogado em 50 minutos, a partida foi muito equilibrada. Somente na reta final, Feijão cometeu erros importantes e não desperdiçou, o seu rival.

1º Set, 5-6: E o português João Sousa vence o primeiro set, com parcial de 7-5 e tem 1 set 0 na partida.

1º Set, 5-6: João Sousa tem a chance de três quebras e pode fechar o primeiro set.

1º Set, 5-5: Português confirma o serviço e tem 6 x 5 no primeiro set.

1º Set, 4-5: Longo game, onde novamente teve de se virar, o brasileiro. Só no desempate que Feijão garantiu o saque. 5 a 5.

1º Set, 4-4: Sem a mesma dificuldade do brasileiro, o português João Sousa fecha seu game. 4-5.

1º Set, 3-4: Feijão tinha 40-0 no seu saque, permitiu o empate e precisou correr atrás novamente para fechar o game. Tudo igual.

1º Set, 3-3: Erra muito, o brasileiro e permite o game do português. 3-4.

1º Set, 2-3: Brasileiro precisa virar um 15-30 pra garantir o seu game. Tudo igual em 3 x 3.

1º Set, 2-2: Tendo muitas dificuldades, potuguês João Sousa confirma o saque e tem 3 a 2 no jogo.

1º Set, 1-2: Forçando bem no segundo saque, Feijão fecha seu game. Tudo igual em 2 x 2.

1º Set, 1-1: Com ajuda de ace, João Sousa não cede pontos e abre 2 a 1 no primeiro set.

1º Set, 0-1: Cedendo apenas um ponto, Feijão garante no saque e empata em games. 1 a 1.

1º Set, 0-0: Com ace e trabalhando no saque, portugês confirma o serviço e tem 1 a 0 no começo de jogo.

Trabalho de aquecimento. Em instantes, o início de jogo.

No sorteio, ficou definido o saque inicial para o português João Sousa.

Tenistas já estão na quadra central do Tennis Club de Genebra.

Este será o primeiro encontro entre os dois tenistas. Quem passar pega o vencedor de Damir Dzumhur x Jurgen Melzer.

O português João Sousa também tem 26 anos e é o 50º no ranking da ATP. Nascido em Guimarães e medindo 1.85m, usa o braço direito pra golpear e tem uma conquista na carreira.

João 'Feijão' Souza é o segundo no ranking nacional e o 80º no geral. Tem 26 ano, nascido em Mogi das Cruzes e 1.93m. Destro, busca ainda um título no seu currículo.

O Tennis Club de Genebra é o local do torneio que volta à Suiça após 25 anos.

Outro brasileiro presente no torneio é Thomaz Bellucci. Após boa participação no Masters 1000 de Roma, o número 1 do ranking nacional tenta fazer bonito no último teste antes de encarar Rolland Garros, na França.

Após 25 anos de espera, a cidade suíça de Genebra volta a receber um torneio do circuito profissional. Este ano, nomes como Marin Cilic e Stan Wawrinka, aparecem como favoritos no torneio.

A partida desta manhã será, no minímo, diferente. O brasileiro João 'Feijão' Souza enfrenta seu quase xará, o português João Sousa, pela primeira rodada do ATP 250 de Genebra.

