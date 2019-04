Ghem e Clezar começam caminhada em Roland Garros nesta terça-feira

Nesta terça-feira (19), os brasileiros Guilherme Clezar e André Ghem estreiam no segundo Grand Slam do ano: Roland Garros. Ambos jogam pela primeira rodada do torneio qualificatório para a chave principal.

O primeiro a entrar em quadra é o gaúcho de 22 anos, Guilherme Clezar, enfrenta o 230º colocado no ranking da ATP, Benjamin Mitchell da Austrália. Os dois nunca se enfrentaram em partidas válidas pelo circuito profissional da ATP.

Atualmente Clezar é o número 173 do ranking da ATP. Nesta temporada ainda não conseguiu bons resultados, vem de eliminação nas oitavas-de-final dos Challengers de São Paulo e Samarkand no Uzbequistão. Porém, em março foi finalista do Challenger de Santiago no Chile, mas acabou derrotado pelo argentino Facundo Bagnis.

Em seguida, é a vez de outro gaúcho, André Ghem de 32 anos, entrar em ação diante do croata Antonio Veic, que atualmente é o 231º colocado no ranking da ATP. O dois também nunca se enfrentaram em partidas válidas pelo circuito profissional da ATP.

Ghem vive atualmente a melhor fase da carreira, ocupa o melhor ranking da carreira, o de número 142. Em março fez a melhor campanha da temporada, chegando à final do Challenger de Shenzen na China, no qual foi surpreendido na decisão pelo esloveno Blaz Kavcic. O número 3 do Brasil vem de eliminações nas quartas-de-final dos Challengers de Aix en Provence e Bordeaux, ambos na França.

Acompanhe o segundo Grand Slam do ano na cobertura completa da VAVEL BRASIL.