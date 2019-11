Thomaz Bellucci x Denis Istomin pelas oitavas do ATP 250 de Genebra (2-0)

Agradeço a audiência de todos que acompanharam esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, e espero vocês nas próximas lives, um forte abraço.

Thomaz Bellucci vence Denis Istomin por dois sets a zero e duplo 6/4 em uma hora e quinze minutos de partida, e se classifica para as quartas do ATP 250 de Genebra

​10° Game, 2° Set: Vitória de Thomaz Bellucci!

10° Game, 2° Set: Duplo match point para Thomaz Bellucci

10° Game, 2° Set: Bellucci bem no saque, 15-0

9° Game, 2° Set: Denis Istomin confirma o serviço, 5-4, Bellucci sacará para o jogo

8° Game, 2° Set: Bellucci confirma o serviço, 5-2

7° Game, 2° Set: Istomin confirma o serviço, 4-3 para Bellucci nesse segundo set

7° Game, 2° Set: Bom saque de Istomin, 15-0

6° Game, 2° Set: Bellucci confirma o serviço, 4-2

6° Game, 2° Set: Boa bola de Bellucci, vantagem para o brasileiro

6° Game, 2° Set: Dupla falta de Bellucci, break point para Denis Istomin

6° Game, 2° Set: Ótimo saque do brasileiro, 30-30

6° Game, 2° Set: Boa bola de Istomin, 0-30

5° Game, 2° Set: Thomaz Bellucci quebra o saque de Denis Stomin e faz 3-2 no segundo set

5° Game, 2° Set: Boa devolução do brasileiro, 15-30

4° Game, 2° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço, 2-2 nesse segundo set

4° Game, 2° Set: Boa paralela de Bellucci, 30-0

3° Game, 2° Set: Istomin confirma o saque, 2-1

3° Game, 2° Set: Boa devolução do brasileiro, 15-15

2° Game, 2° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço com facilidade, 1-1

1° Game, 2° Set: Istomin confirma o serviço, faz 1-0 no segundo set

1° Game, 2° Set: Duplo break point para Bellucci

10° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci vence o primeiro set por 6/4 e abre 1-0 na partida

10° Game, 1° Set: Boa devolução do uzbeque, 0-15

9° Game, 1° Set: Denis Istomin confirma o serviço, 5-4, Bellucci sacará para o set

9° Game, 1° Set: Erro não forçado do brasileiro, 40-0

8° Game, 1° Set: Bellucci confirma o serviço, 5-3

8° Game, 1° Set: Boa devolução de Istomin, 40-40

8° Game, 1° Set: Erro não forçado do brasileiro, 15-30

8° Game, 1° Set: Ótimo saque de Bellucci, 30-0

7° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci quebra o saque de Denis Istomin e faz 4-3 no primeiro set

7° Game, 1° Set: Duplo break point para Thomaz Bellucci

6° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci iguala o set novamente, 3-3

6° Game, 1° Set: Bom saque do brasileiro, 30-0

5° Game, 1° Set: Denis Istomin confirma o serviço, 3-2

5° Game, 1° Set: Istomin salva os três break points e iguala, 40-40

5° Game, 1° Set: Dupla falta de Istomin, triplo break point para Thomaz Bellucci

5° Game, 1° Set: Boa devolução do brasileiro, 0-30

4° Game, 1° Set: Bellucci salva o break point e confirma o serviço, 2-2

4° Game, 1° Set: Break point para Denis Istomin

4° Game, 1° Set: Boa bola de Istomin, 40-40

4° Game, 1° Set: Erro não forçado de Istomin, 30-0

3° Game, 1° Set: Denis Istomin confirma o serviço, 2-1

3° Game, 1° Set: Ótima bola do uzbque, 40-0

2° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci empata o set, 1-1

2° Game, 1° Set: Bom saque do brasileiro, 30-0

1° Game, 1° Set: Istomin confirma o serviço, faz 1-0 no primeiro set

1° Game, 1° Set: Denis Istomin inicia sacando

Tenistas entram em quadra nesse momento!

O ATP 250 de Genebra oferece ao seu campeão 250 pontos no ranking mundial, além de uma premiação de 80 mil dólares (cerca de R$ 242 mil). Com 27 anos, Thomaz Bellucci vive um jejum de títulos de quase três anos, sendo o último conquistado em 2012, em Gstaad, também na Suíça.

Bellucci e Istomin já se enfrentaram duas vezes, a primeira em 2014 no ATP 250 de Bucareste, onde o uzbeque venceu por dois sets a zero com duplo 7/6. O troco do brasileiro veio esse ano no ATP 250 de Istambul, onde venceu a partida por dois sets a zero com parciais de 7/6 e 6/3.

Já o uzbeque ​Denis Istomin, 66º colocado no rank da ATP, venceu facilmente o experiente sérvio Janko Tipsarevic, por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/0 em apenas 52 minutos de jogo.

Thomaz Bellucci, 60° do mundo, vem de uma grande virada na estréia do torneio, onde venceu o cipriota Marcos Baghdatis por dois sets a um, com parciais de 6/7, 6/3 e 6/3 em 2h15 de partida.

O torneio já teve como campeã uma dupla formada por dois brasileiros: Ricardo Alcioly e Luiz Mattar em 1987 após baterem o iraniano Mansour Bahrami e o uruguaio Diego Perez na decisão.

O ATP 250 de Genebra terá a sua 12ª edição nesse ano de 2015, após 25 anos de hiato, quando foi substituído pelo ATP 250 de Düseldorf na Alemanha. A última edição foi realizada no ano de 1990 e teve como campeão o austríaco Thomas Muster, que na decisão bateu o compatriota Horst Koff em sets diretos.

Bom dia para você que navega por aqui na VAVEL Brasil! Hoje acompanharemos juntos o grande jogo entre o brasileiro Thomaz Bellucci e o uzbeque Denis Istomin, valendo pelas oitavas do ATP 250 de Genebra. Fique conosco!