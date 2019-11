Novak Djokovic: o Grand Slam que lhe falta nunca esteve tão próximo

A 114ª edição do único Grand Slam disputado no saibro começa no dia 27 de maio, e a maior aposta no mundo do tênis é para o triunfo de Novak Djokovic em Roland Garros. O sérvio nunca venceu o torneio de Paris e deixou claro que seu objetivo na temporada é levantar o troféu na Philippe Chatrier.

O ano do número 1 do mundo é claramente superior ao de seus adversários e Djokovic chega ao torneio com cinco títulos conquistados e apenas duas derrotas na temporada. O favoritismo é claro, resta saber se Novak conseguirá conquistar seu primeiro troféu na França e espantar o fantasma que lhe atormenta durante cinco anos no saibro parisiense.

O histórico recente em Paris

O ano de 2011 para Novak Djokovic pode ter sido um divisor de águas em seu papel no mundo do tênis, em sua melhor temporada na carreira, o sérvio chegava à Paris invicto na temporada, com 7 títulos e quatro vitórias em cima do então número 1 do mundo Rafael Nadal, todas em Masters 1000, disputadas no saibro e em quadra dura. O recorde de invencibilidade na Era Profissional foi interrompido por Roger Federer, na semi final do segundo Grand Slam do ano. Mesmo sendo eliminado no torneio em que era considerado o favorito ao título, Djokovic não tinha pressão alguma em ser o campeão na Philippe Chatrier, visto que possuía títulos apenas em Melbourne.

Sendo atual campeão dos últimos três Majors nos anos de 2011 e 2012, incluindo a final histórica do Australian Open contra Rafael Nadal, Djokovic se encontrava no topo do ranking da ATP e com 7 vitórias nos últimos nove confrontos contra o espanhol que ocupava o segundo lugar do ranking. A caminhada até a final em Paris não foi tranquila, tendo que virar dois sets contra na terceira rodada contra Andreas Seppi e salvando match-points contra Jo-Wilfried Tsonga pelas quartas de final. Mesmo tendo uma semifinal tranquila contra Roger Federer, o sérvio não atuou como o esperado em sua primeira decisão de Roland Garros, contra Nadal, e se viu cometendo muitos erros não-forçado, saindo derrotado por 3 sets a 1.

A equilibrada temporada de 2013 mostrou o altíssimo nível de Novak Djokovic e Rafael Nadal em quadra, principalmente em Roland Garros, onde o sérvio teve sua maior chance de triunfar sobre o Rei do Saibro e caminhar para uma final tranquila contra David Ferrer. Porém, após duas viradas no placar de uma das melhores semifinais vistas em Paris, Novak acabou derrotado por 9 a 7 em games do último set, com três erros não-forçados, incluindo um smash na rede, em 4 horas e 37 minutos de partida.

Sua última participação no único Grand Slam disputado no saibro mostrou um Djokovic mais conservador que o normal, maneira que lhe custou dois sets até a final, um contra o agressivo Marin Cilic e outro sofrido por Ernests Gulbis, que vinha em ótima fase. O título em Roma em cima de Nadal lhe trouxe expectativas e um equilibro nas chances de título de Roland Garros, dividas com seu maior oponente no torneio, o mesmo que havia vencido três semanas antes na Itália. Mesmo enfrentando apenas um top 10 até a final, Djokovic travou um duelo de muitas trocas no fundo de quadra contra o número 2 do mundo, tendo dois sets para cada tenista, Djokovic não teve um bom início de terceiro set e acabou sofrendo 6/2, além de passar mal em quadra ao fim da terceira parcial. Mesmo tendo um quarto set disputado nos detalhes, o sérvio sucumbiu novamente e perdeu sua terceira partida seguida contra Nadal na França.

O ano em que Djokovic é absoluto no circuito

O início de 2015 possui grande semelhança ao de 2011, porém o sérvio não chega invicto à Paris, mas com duas derrotas: uma para Karlovic em seu primeiro torneio do ano e a outra para Roger Federer na final de Dubai. Os títulos são dois a menos que o ano de 2011, porém a superioridade de Djokovic diante de seus adversários se mostra cada vez maior no circuito.

Em seu primeiro torneio na temporada, Djokovic vou surpreendido nas quartas de final em Doha e perdeu de virada para Ivo Karlovic. O torneio era a preparação para o Australian Open, Grand Slam onde o sérvio veio a ser o maior vencedor com cinco triunfos em Melbourne. A campanha até o título mostrou um Djokovic consistente e variando muito bem seus jogos, sem ter sustos até a semifinal contra Stan Wawrinka, onde pelo terceiro ano consecutivo ambos travaram batalhas de cinco sets buscando uma vaga para final, com o sérvio vencendo nos detalhes o suíço, que era o atual campeão do torneio, e atropelando Wawrinka mentalmente por 6/0 na última parcial. Na final, Novak veio a ser campeão em quatro sets diante de Andy Murray.

Duas semanas após o título, o número 1 do mundo chegou à final do torneio nível 500 de Dubai contra Roger Federer, que se mostrou seguro e venceu o sérvio por dois sets a zero, diante de um Djokovic apático e sem mostrar seus melhores golpes. O líder do ranking viria a encontrar o suíço na final do primeiro torneio Masters 1000 da temporada, onde Djokovic respondeu à todos os golpes de Federer e se tornou campeão após três sets de um jogo em altíssimo nível em Indian Wells.

O segundo Masters do ano aconteceu em Miami e mostrou o sérvio conservador e buscando esperar o jogo na defensiva, tática que o fez perder sets em três jogos dos seis em que disputou na cidade americana. Mesmo perdendo um set na final para Andy Murray, o sérvio mostrou tranquilidade para aplicar 6/0 no britânico pelo último set para se sagrar campeão do segundo Masters 1000 ano.

Ao desembarcar na Europa para a temporada de saibro, Novak poderia atingir um feito nunca conquistado na Era Profissional, que era vencer os três primeiros torneios Masters no ano e para isso, Djokovic precisou vencer o atual vencedor do US Open, Marin Cilic, bater Nadal na semifinal em Monte Carlo, local onde venceu oito vezes, e derrubar Tomas Berdych, em três sets, em seu melhor momento na superfície de saibro.

Conquistando os quatro torneios mais importantes da temporada até então, Djokovic resolveu não participar do Masters 1000 de Madrid e voltar ao circuito em Roma, Masters que havia vencido em três oportunidades e torneio que antecede Roland Garros. Enfrentando Nicolas Almagro, Thomaz Bellucci e Kei Nishikori, o sérvio perdeu sets e teve de confirmar seu favoritismo no último set para chegar à semifinal. Mesmo perdendo sets nas três primeiras rodadas, Djokovic foi perfeito taticamente nos momentos decisivos na Itália, atropelando David Ferrer na semifinal e não dando brechas à Federer na decisão de Roma.

A tática em busca do título inédito

Evidente a superioridade de Novak Djokovic em 2015, onde o sérvio busca alternativas a cada jogo em que é ameaçado e consegue variar sua tática contra certos tenistas, o que o fez vencer os sete tenistas que ocupam o Top 8 no ranking da ATP, ao lado de Novak.

O líder do ranking venceu três vezes Andy Murray, duas vezes triunfou sobre Federer, Ferrer, Wawrinka e Berdych, e saiu vencedor de seus únicos jogos contra Rafael Nadal e Kei Nishikori, números expressivos para se chegar à um Grand Slam.

O jogo defensivo de Djokovic segue impecável, ao começar pela devolução nos saques dos adversários, usando muito bem a profundidade em seus golpes, o que faz do seu jogo um pouco mais rápido na terra batida. Mesmo perdendo sets em Roma, onde o saibro é semelhante aos de Paris, Djokovic atropelou taticamente seus oponentes em momentos decisivos e se adequou ao piso mais lento.

Contando com seu backhand apurado e todas as variações em seu jogo, Novak Djokovic não é só favorito nas casas de apostas, mas também dentro das quadras de Roland Garros. Resta ao sérvio esquecer os desequilíbrios nos anos passados em Paris, e conquistar o título que mais o interessa em dois anos, o único Grand Slam disputado na terra batida.