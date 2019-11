Thomaz Bellucci x Santiago Giraldo na semifinal do ATP 250 Genebra (2-0)

Agradeço a audiência de todos que acompanharam a live dessa semifinal aqui na VAVEL Brasil, e espero todos para a grande final, um grande abraço.

Agora o brasileiro espera na final o vencedor do jogo entre o argentino Federico Delbonis e o português João Sousa

Thomaz Bellucci vence o colombiano Santiago Giraldo por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h10 de partida, e está classificado para a grande final do ATP 250 de Genebra

10° Game, 2° Set: Vitória de Thomaz Bellucci!

10° Game, 2° Set: Match point para Thomaz Bellucci

10° Game, 2° Set: Ótima bola de Bellucci, 30-30

10° Game, 2° Set: Bom saque do colombiano, 30-0

9° Game, 2° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço, 5-4 no segundo set

9° Game, 2° Set: Devolução para fora do Giraldo, 40-15

9° Game, 2° Set: Bom saque de Bellucci, 30-15

8° Game, 2° Set: Giraldo confirma o serviço e deixa tudo igual no segundo set, 4-4

8° Game, 2° Set: Brasileiro devolve mal, 40-40

8° Game, 2° Set: Bola fora de Giraldo, break point para Thomaz Bellucci

8° Game, 2° Set: Dupla falta do colombiano, 30-30

8° Game, 2° Set: Bom saque de Santiago Giraldo, 30-0

7° Game, 2° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço com facilidade, 4-3

7° Game, 2° Set: Ótimo voleio de Bellucci na rede, 30-0

6° Game, 2° Set: Giraldo confirma o servio, 3-3

6° Game, 2° Set: Bom saque do colombiano, 30-0

5° Game, 2° Set: Ace de Bellucci para confirmar o serviço, 3-2

5° Game, 2° Set: ótimo saque de Bellucci, 40-0

4° Game, 2° Set: Girald confirma o serviço, 2-2

4° Game, 2° Set: Bola fora do colombiano, 15-30

3° Game, 2° Set: Thomaz Bellucci também confirma o serviço, 2-1

2° Game, 2° Set: Giraldo confirma o serviço e empata o segundo set, 1-1

9° Game, 1° Set: Bellucci quebra novamente Giraldo para fechar o primeiro set, 6/3, abre 1-0 na partida

9° Game, 1° Set: Mais um set point para o brasileiro

9° Game, 1° Set: Bom saque do colombiano, 40-40

9° Game, 1° Set: Set point para Thomaz Bellucci

9° Game, 1° Set: Bom smash do colombiano, 15-15

9° Game, 1° Set: Giraldo comete erro não forçado, 0-15

8° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço, 5-3

8° Game, 1° Set: Boa devolução do colombiano 40-15

8° Game, 1° Set: Deixada sensacional de Bellucci, 30-0

7° Game, 1° Set: Santiago Giraldo confirma o serviço, 4-3 para Thomaz Bellucci nesse primeiro set

7° Game, 1° Set: Devolução para fora do brasileiro, 40-15

7° Game, 1° Set: Erro não forçado do colombiano, 15-15

6° Game, 1° Set: Ace de Bellucci para confirmar o serviço, 4-2

6° Game, 1° Set: Ótimo saque do brasileiro, 40-30

6° Game, 1° Set: Deixada de Bellucci não passa na rede, 15-30

6° Game, 1° Set: Bola fora do colombiano, 15-15

5° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci quebra o serviço de Santiago Giraldo e faz 3-2 no primeiro set

5° Game, 1° Set: Boa paralela do brasileiro, mais um break point

5° Game, 1° Set: Bom saque do Giraldo, 40-40

5° Game, 1° Set: Break point para Thomaz Bellucci

5° Game, 1° Set: Giraldo fica na rede, 15-30

5° Game, 1° Set: Boa bola do brasileiro no fundo da quadra, 15-15

5° Game, 1° Set: Ace do colombiano, 15-0

4° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço com facilidade, 2-2

​4° Game, 1° Set: Ace do brasileiro, 40-0

4° Game, 1° Set: Ótimo saque de Bellucci, 30-0

3° Game, 1° Set: Colombiano confirma o saque, 2-1

3° Game, 1° Set: Brasileiro solta o braço mas também fica na rede, 30-15

3° Game, 1° Set: Giraldo acerta a rede, 15-15

2° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço, 1-1

2° Game, 1° Set: Devolução do colombiano vai para fora, 30-0

2° Game, 1° Set: Bom saque de Bellucci, 15-0

1° Game, 1° Set: Giraldo confirma o serviço, abre 1-0 no primeiro set

1° Game, 1° Set: Giraldo começa sacando

Tenistas já se encontram em quadra prontos para o aquecimento!

O ATP 250 de Genebra oferece ao seu campeão 250 pontos no ranking mundial, além de uma premiação de 80 mil dólares (cerca de R$ 242 mil). Com 27 anos, Thomaz Bellucci vive um jejum de títulos de quase três anos, sendo o último conquistado em 2012, em Gstaad, também na Suiça.

Thomaz Bellucci chegou à segunda semifinal na temporada (a primeira foi em Quito, onde caiu para o dominicano Victor Estrella Burgos). O paulista também acumula 15 vitórias nos últimos 20 jogos.

Minuto a minuto de Thomaz Bellucci x Santiago Giraldo em tempo real

O brasileiro comentou sobre o próximo jogo: "Conheço o Giraldo desde os tempos de juvenil. Apesar de ter ganho as últimas três vezes que jogamos, todos nossos jogos são sempre uma batalha"

Bellucci e Giraldo já se enfrentaram seis vezes no circuito profissional, com três vitórias de cada lado, sendo que os três últimos jogos foram vencidos pelo brasileiro

Santiago Giraldo, 67° do mundo, venceu nas quartas o atual campeão do US Open, o croata Marin Cilic, por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/3 em 1h27 de jogo.

Thomaz Bellucci, atual 60° do rank da ATP, vem de boa vitória contra o espanhol Albert Ramos, por dois sets a um, com parciais de 6/0, 1/6 e 6/3 em 1h47 de partida.

O torneio já teve como campeã uma dupla formada por dois brasileiros: Ricardo Alcioly e Luiz Mattar em 1987 após baterem o iraniano Mansour Bahrami e o uruguaio Diego Perez na decisão.

O ATP 250 de Genebra terá a sua 12ª edição nesse ano de 2015, após 25 anos de hiato, quando foi substituído pelo ATP 250 de Düseldorf na Alemanha. A última edição foi realizada no ano de 1990 e teve como campeão o austríaco Thomas Muster, que na decisão bateu o compatriota Horst Koff em sets diretos.

Bom dia para todos que estão conosco aqui na VAVEL Brasil! Hoje acompanheremos por aqui o grande jogo entre o brasileiro Thomaz Bellucci e o colombiano Santiago Giraldo, valendo pela fase semifinal do ATP 250 de Genebra.