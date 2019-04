Número 1 do ranking ITF, Orlando Luz é campeão do Trofeo Bonfiglio na Itália

Orlando Luz, tenista gaúcho de 17 anos conhecido como Orlandinho, conquistou neste domingo o título do Trofeo Bonfiglio em Milão, na Itália, vencendo o francês Conrentin Denolly, parciais 6-4, 6-7(2) e 7-6(3), resultado que confirma a posição de número 1 do ranking juvenil ITF, também conquistada esta semana.

Principal cabeça de chave da competição, Orlandinho começou muito bem o primeiro set da final, quebrando o saque de Denolly logo no início. Manteve a vantagem para vencer a parcial por 6-4. No segundo set, O francês quebrou o saque de Orlando já no primeiro game. Orlandinho empatou a parcial, levando para o tie break, onde o francês jogou com muita intensidade, vencendo por 7-2.

No terceiro set, Corentin Denolly chegou a abrir vantagem de 4-1 e saque. Orlando empatou 4-4 salvando break points e levando o set mais uma vez para o tie break. Com belas deixadas e um ótimo saque, Orlandinho fechou o tie break em 7-3, conquistando o título do 56º Trofeo Bonfiglio, um dos 9 torneios juvenis de maior pontuação do mundo.

Nesta segunda-feira, com a atualização do ranking ITF, Orlando irá ultrapassar o russo Andrey Rublev, campeão do torneio italiano em 2014, tornando-se número 1 do mundo. O tênis brasileiro já teve outros dois líderes do ranking juvenil, o alagoano Tiago Fernandes, em 2010, e o paulista Roberto Jábali, em 1986.

Orlandinho prepara-se para defender pontos importantes em Roland Garros juvenil. O gaúcho surpreendeu em 2014 ao atingir as semifinais de simples e duplas do Grand Slam francês na sua primeira participação em torneios desse nível.