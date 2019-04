Ivanovic vence Makarova e volta as quartas de Roland Garros depois de sete anos

Neste domingo (31), ocorreu o confronto entre Ana Ivanovic e Ekaterina Makarova, válido pelas oitavas de final de Roland Garros. Abrindo mais um dia de jogos, mesmo com a partida sendo atrasada por conta da chuva e só voltar três horas após o horário regulamentado. O jogo em si foi feito de momentos distintos, o primeiro, apesar da parada, foi o melhor de todos e também o mais equilibrado, com vitória para Ana, já o segundo foi dominado pela russa, que jogou bem e viu sua adversária pecar muito no saque para forçar um terceiro, e no último ocorreu o contrário e a sérvia chegou as quartas de finais do Grand Slam francês, marca que não havia chegado desde o título no saibro parisiense, em 2008. Com uma vitória por dois sets a um e agora enfrenta a ucraniana Elina Svitolina.

O jogo

A partida começou com Ana Ivanovic no saque, o que não se fez vantagem em favor da sérvia, já que Ekaterina Makarova conseguiu uma quebra no primeiro game, mas não conseguiu confirmar por muito, já tendo ela devolvida depois de abrir 2-0 e confirmada num 3-2, mas no meio desse quinto game, começou a chuviscar e após seu rápido termino, foi suspenso até a chuva parar e a partida poder seguir normalmente, e só depois de duas horas e quarenta, o jogo pode ser reiniciado, na volta a partida seguiu boa e com as duas jogadoras mais seguras nos seus games de serviço, apesar da russa ter um pouco mais de dificuldade de fechar os seus que sua adversária e isso fez diferença quando o set estava na porta do tie break, Ivanovic mostrou porque vinha jogando melhor, efetuando sua segunda quebra pra vencer o primeiro set numa parcial de 7/5.

E o segundo set começou como o primeiro, Ana no saque e Ekaterina quebrando, depois confirmando, o que surpreendeu foi a servia cair muito de qualidade do final de um set pro começo do outro, mas depois foi melhorando, apesar de seguir cometendo muitas duplas faltas e alguns erros bobos, o que acabou fazendo diferença no final, apesar dela confirmar três serviços, não conseguiu devolver a quebra, ai depois que a adversária ficou a um game de fechar o set, ela pareceu um pouco nervosa, não conseguiu efetuar bem seu game de serviço, o perdeu, jogando mal e a russa aproveitou seus erros pra empatar o jogo e, 1 a 1 com parcial de 6/3.

O terceiro set começou diferente dos anteriores, com Makarova sacando, porém mais uma vez com quebra e Ivanovic voltou a jogar como no primeiro set, e até melhor, já que naquele, se saiu melhor no final e nesse começou bem desde o começo e também contando com erros da russa, que não parecia a mesma jogadora que havia empatado o jogo no set anterior de forma convincente, dessa forma, a sérvia foi se aproveitando e confirmou todos os seus serviços, além de conseguir três quebras pra vencer o set por 6/1 e o jogo por dois a um.