Em duelo de suíços, Roger Federer e Stan Wawrinka se enfrentam pela quartas de Roland Garros

Nessa terça (2), às 10h30 da manhã, teremos o grande jogo entre os suiços Roger Federer, atual 2 do mundo, e Stan Wawrinka, número 9 do rank da ATP. Ambos vem de vitórias contra jogadores da 'casa', com Roger Federer vencendo Gael Monfils por três sets a um, em duelo que durou 'dois dias' devido a pausa no domingo (31) por falta de iluminação natural na quadra. Já Wawrinka vem de boa vitória contra Gilles Simon por três sets a zero.

Federer 'goleia' no retrospecto

Apesar de grandes jogos acirrados, os números apontam uma freguesia de Stan Wawrinka contra Roger Federer, em 18 jogos disputados, o ex número 1 do mundo venceu simplesmente 16, contra apenas duas vitórias de Stan. O último confronto entre eles ocorreu na semifinal do Masters 1000 de Roma no mês passado, onde Roger Federer venceu com facilidade por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/2 em apenas 55 minutos de partida. As duas vítórias de Wawrinka aconteceram no Masters 1000 de Monte Carlo, a primeira em 2009 por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 7/5, e a outra em 2014 por dois sets a um, com parciais de 4/6, 7/6 e 6/2.

Terceiro confronto em Paris

Ambos se enfrentaram já duas vezes no saibro sagrado francês, a primeira em 2010, onde Roger Federer venceu com tranquilidade por três sets a zero, com parciais de 6/3, 7/6 e 6/2, e a segunda no ano seguinte, em 2011, com nova vitória sobre Wawrinka com mais um sonoro três a zero, com parciais de 6/3, 6/2 e 7/5.

Duelo já teve polêmica

Em 2014, na semifinal do ATP Finals, disputado em Londres, Stan Wawrinka chegou a se irritar com a esposa de Roger Federer em determinado momento da partida. No final do terceiro set, no momento em que Federer ia sacar, Stank saiu da posição da devolução e falou "não antes do serviço" em direção ao box do compatriota. Em resposta, ouviu "bebê chorão" de uma voz feminina, identificada pelo jornal britânico "The Telegraph" como sendo a de Mirka, esposa de Roger. Porém tudo leva a crer que foi rapidamente superado, pois dias depois se reuniram novamente para representar a Suiça na Copa Davis, e assim conseguiram levar o troféu inédito para seu país.