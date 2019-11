Resultado de Serena Williams x Timea Bacsinszky no Grand Slam de Roland Garros (2-1)

Obrigado a você que curtiu mais uma transmissão em tempo real aqui na VAVEL Brasil em Roland Garros. Me despeço aqui de todos vocês. Até a próxima!

Em 1h54 de jogo, Serena Williams despacha a suíça Timea Bacsinszky com 4/6, 6/3 e 6/0 na Philippe-Chatrier! Na grande final, enfrentará a belga Lucie Safarova, que eliminou nesta quadra antes Ana Ivanovic!

3º SET 6º GAME: Bola fora de Timea! Williams esá na final de Roland Garros!

3º SET 6º GAME: Serena sobe na rede e tenta um voleio mal sucedido de bate pronto 40-15

3º SET 6º GAME: Suíça fica na rede. Triplo Match Point Serena!

3º SET 6º GAME: Pontaço da Williams! Manda bola de voleio da Timea no contrapé da suíça, que não chega 30-0

3º SET 6º GAME: Belo saque de Serena 15-0

3º SET 5º GAME: Cruzada de direita de Serena, e consegue quebrar pela 3º vez seguida Timea! 5/0 e saca para o jogo e enfrentar na grande final Lucie Safarova!

3º SET 5º GAME: Que isso Serena! Esquerda potente no revés de Bcsinszky para marcar 15-40 e ter novamente Break Point

3º SET 5º GAME: Novo erro não forçado de Timea 15-30

3º SET 5º GAME: Americana devolve saque no pé de Timea, que para na rede ao tentar devolver 15 iguais

3º SET 5º GAME: Erro de devolução da Williams 15-0 Bacsinszky

3º SET 4º GAME: Americana abre a quadra suíça e fecha o game de esquerda na paralela 4/0

3º SET 4º GAME: Bela devolução de esquerda da Serena, e Timea manda na rede 40-15

3º SET 4º GAME: Troca de bolas entre elas, e Serena erra a mão na direita e manda fora 30-15

3º SET 4º GAME: Devolução fora da suíça 30-0

3º SET 4º GAME: Williams saca bem, e nas bolas defendidas de Timea, americana subiu à rede para fazer smash 15-0

3º SET 3º GAME: Erra Bacsinszky na devolução, e Serena quebra o saque e abre 3/0 neste set decisivo

3º SET 3º GAME: Serena manda winner de direita. VAN americana

3º SET 3º GAME: Bela devolução de Williams quando suíça tinha VAN. 40 iguais de novo

3º SET 3º GAME: Deixadinha fora de Serena e temos 40 iguais

3º SET 3º GAME: Bela saque aberto de Timea para salvar 1º break. 30-40

3º SET 3º GAME: Bacsinszky jogando mal no momento. 15-40 e nova quebra de saque para Serena

3º SET 3º GAME: Troca de bolas fortes entre elas e Bacsinszky manda fora 0-15

3º SET 2º GAME: Serena sobe à rede e Timea devolve quase todas, mas na bola oferecida na rede, americana crava o ponto e faz 2/0

3º SET 2º GAME: Ace de Serena! Saque aberto na linha VAN americana

3º SET 2º GAME: Saque forte da americana e Bacsinszky manda fora 40 iguais

3º SET 2º GAME: Timea manda na rede e perde 1º chance de quebra 30-40

3º SET 2º GAME: Erra Williams na devolução 15-40

3º SET 2º GAME: Devolução fraca de Timea e Williams tenta forçar, mas para na rede 0-30

3º SET 2º GAME: Deixadinha de Timea 0-15

3º SET 1º GAME: Que isso Bacsinszky! Ótimo saque, bola oferecida na quadra e manda quase no seu próprio pé, a 1 metro da rede! Serena quebra o saque e tem 1/0

3º SET 1º GAME: Erro bobo de Timea dentro da quadra ao tentar revés. 30-40

3º SET 1º GAME: Devolução de direita na linha da Serena 30 iguais

3º SET 1º GAME: Winner de esquerda da Williams 30-15

3º SET 1º GAME: Bola fora de Serena 30-0

3º SET 1º GAME: Devolução de Serena na rede no saque da suíça 15-0

Postura de Serena não condiz com o jogo que aplicou neste set: parece desinteressada e com algum problema físico, mas evidentemente faz jogo de cena, mal feito diga-se. Timea caiu de produção e deu espaço para Serena

2º SET 8º GAME: Desta vez sem desperdícios, Timea manda para fora e Serena empata o jogo em sets: 1 para cada uma!

2º SET 8º GAME: Ace de Serena! VAN americana

2º SET 8º GAME: Serena desperdiça os 2 set points que tinha na rede. 40 iguais

2º SET 8º GAME: Bela deixada da Williams, e Timea não consegue devolver 40-15 e temos Set Point

2º SET 8º GAME: Saque fortíssimo da Serena e chega no 30-15

2º SET 9º GAME: Troca de bolas entre as tenistas, e bola de Serena sai pouco 15 iguais

2º SET 8º GAME: Serena manda bola forte e Bacsinszky devolve perto da rede. Serena nem espera bola pingar e manda bonita paralela, quebrando saque e chegando no 5/3

2º SET 8º GAME: Devolução da suíça fica na rede 30-40

2º SET 8º GAME: Dupla falta de Bacsinszky! 30 iguais

2º SET 8º GAME: Bola fora de Serena 30-15

2º SET 8º GAME: Bolana rede da americana 15 iguais

2º SET 8º GAME: Serena manda bela bola no pé de Timea 0-15 no saque da suíça

2º SET 7º GAME: Outro ace de Williams! 4/3 para a americana

2º SET 7º GAME: Ace da Serena! 40-15

2º SET 7º GAME: Bola na linha de Serena na devolução, e juíza de cadeira desce para confirmar 30-15

2º SET 7º GAME: Bom saque da Williams 15 iguais

2º SET 7º GAME: Devolução fora de Serena. 0-15 Timea

2º SET 6º GAME: E Serena conquista sua 1º quebra de saque contra Bacsinszky e chega na igualdade em 3 games

2º SET 6º GAME: Trocas de bolas e Timea erra demais. 15-40 para Serena

2º SET 6º GAME: Bolas fortes das tenistas, mas Williams erra a mão e manda muito forte para fora 15-0 Bacsinszky

2º SET 5º GAME: Serena erra devolução e tem seu saque quebrado 3/2 para Bacsinszky no set

2º SET 5º GAME: Winner de esquerda de novo, e Timea tem novamente VAN

2º SET 5º GAME: Ace de Serena! 40 iguais

2º SET 5º GAME: Firmeza na devolução e Timea tem nova VAN

2º SET 5º GAME: Bela esquerda de Serena para salvar novamente outra quebra 40 iguais

2º SET 5º GAME: Winner de devolução de Bacsinszky e chega em novo break point na VAN

2º SET 5º GAME: Ace de Serena e salva 2º break point 40 iguais

2º SET 5º GAME: Deixadinha de Timea para ter a VAN e possível quebra de saque

2º SET 5º GAME: Porrada de devolução da Serena e temos 40 iguais

2º SET 5º GAME: Winner de devolução e Bacsinszky chega no 30-40

2º SET 5º GAME: Marcando 1 hora de jogo, bom saque de Serena e Timea não devolve. 30 iguais, mas depois de certa discussão da suíça com Alison, árbitra principal que precisou descer e dar a bola boa da americana

2º SET 5º GAME: Ace de Williams! 15-30

2º SET 5º GAME: Na troca de bolas, Serena fica na rede 0-30

2º SET 5º GAME: Williams erra devolução após sacar 0-15

2º SET 4º GAME: Jogo rápido de Bacsinszky e no seu saque chega fácil no 2/2, com 40-0

2º SET 3º GAME: Boa bola de Serena, que chega no 2/1 no set

2º SET 3º GAME: Bola displicente de Serena no fundo e sai 40-15

2º SET 3º GAME: Serena sobe na rede para pegar deixadinha, e devolve outra bem no fundo, contrapé de Timea 40-0

2º SET 3º GAME: Troca de bolas de fundo entre as tenistas, e Timea ao subir na rede erra tentativa de winner, e bola não passa 30-0

2º SET 3º GAME: Devolução na rede de Timea e Serena em seu saque faz 15-0

2º SET 2º GAME: Bola na fita de Timea e Serena tem devolução quebrada, facilitando vida da suíça em devolver 1/1 no set

2º SET 2º GAME: Agora a americana manda bola fora na devolução 40-30

2º SET 2º GAME: De esquerda Serena manda bola cruzada 30 iguais

2º SET 2º GAME: Dupla falta da suíça! 30-15

2º SET 2º GAME: Ace da Bacsinszky! 30-0

2º SET 2º GAME: Que pontaço de Timea na rede! Troca de bolas entre as tenistas e Serena tenta winner, mas suíça pega no reflexo e manda mini lobby que Serena não devolve 15-0

2º SET 1º GAME: Aplica força na devolução Serena e Timea manda balão alto e fora da quadra 1/0 neste set para a americana

2º SET 1º GAME: Serena força o saque e na hora de fazer o mesmo no revés, manda na rede 40-30

2º SET 1º GAME: Timea devolve saque na placa do patrocinador. 30-15

2º SET 1º GAME: Smash de Serena na rede e iguala em 15 o game

2º SET 1º GAME: Williams inicia sacando e não devolve bem. 0-15

Serena começou bem no jogo, mas ao longo do set se mostrou "devagar" na movimentação, tendo problemas nas devoluçoes de esquerda e marcando nos pontos fáceis. Timea não perdoou e jogando bem, e em ritmo mais rápido e firme que Serena, venceu o set em 42 minutos

1º SET 10º GAME: Bacsinszky se defende como pode e ao abrir a quadra, Serena mandar o que seria winner no revés para fora. 6/4 e a suíça vence o set inicial

1º SET 10º GAME: Bela direita da suíça e consegue mais um Set Point, o 3º até aqui VAN Timea

1º SET 10º GAME: Serena devolve rente a rede e baixa, mas Timea aplica boa devolução e voltamos 40 iguais

1º SET 10º GAME: Bela devolução de Serena e Timea manda longe VAN americana

1º SET 10º GAME: Winner de direita na troca de bolas e Serena força o 40-40

1º SET 10º GAME: Serena para jogada e marca bola fora. Juíza desce e confirma 40-30

1º SET 10º GAME: Fica na rede Serena. 40-15 e Set Point

1º SET 10º GAME: Bom saque, mas Williams devolve no pé da suíça que erra ao devolver 30-15

1º SET 10º GAME: Ace de Bacsinszky! 30-0

1º SET 10º GAME: Bom saque da suíça e Serena manda longe a devolução 15-0

1º SET 9º GAME: Bacsinszky tenta acelerar devolução de saque, mas erra. 5/4 e suíça vai sacar para o set

1º SET 9º GAME: Winner de devolução na direita e temos 40-30

1º SET 9º GAME: Boa troca de bolas, mas bola da americana sai por pouco 40-15

1º SET 9º GAME: Tentando devolver saque muito aberto de Serena, a suíça manda na rede 40-0

1º SET 9º GAME: Bola fora de Timea 30-0

1º SET 9º GAME: Abre a quadra com saque a Serena e devolve na paralela 15-0

1º SET 8º GAME: Outro erro não forçado de Serena e suíça tem 5/3 neste set

1º SET 8º GAME: Devolução para fora de Williams 40-15

1º SET 8º GAME: Troca de bolas firmes das tenistas e Serena erra, mandando fora 30-15

1º SET 8º GAME: Devolução para fora de Timea na tentativa de abrir a quadra americana. 15 iguais

1º SET 8º GAME: Bolas novas em saque de Bacsinszky, que já marca 15-0 em bom 1º serviço

1º SET 7º GAME: Bola fora de Timea na devolução de direita. 4/3 e a suíça ainda mantém quebra de vantagem

1º SET 7º GAME: Timea devolve saque forte para fora 40-15

1º SET 7º GAME: Desta vez é Williams que pega bola fácil no meio e faz 30-15

1º SET 7º GAME: Bola oferecida no meio da quadra e Timea marca 15 iguais

1º SET 7º GAME: Williams manda bola forte no saque e faz 15-0

1º SET 6º GAME: Belo saque de Timea para confirmar serviço e fechar 4/2 no set

1º SET 6º GAME: Agora é a vez da suíça mandar de esquerda e pontuar 30-15

1º SET 6º GAME: Bom 2º serviço da suíça e Serena manda fora 15 iguais

1º SET 6º GAME: Bom saque de Timea, mas Williams manda na esquerda e veloz 0-15

1º SET 5º GAME: Outro winner de Timea, e temos a 1º quebra de saque do jogo 3/2 para a suíça

1º SET 5º GAME: Que lobby sensacional de Timea! Trouxe Serena na rede e depois mandou por cima VAN suíça

1º SET 5º GAME: Bola forte de Serena e ainda mais forte de Timea na direita 40 iguais

1º SET 5º GAME: Saque bem aberto de Serena e Timea toca na bola, mas fica na quadra VAN americana

1º SET 5º GAME: Belo saque no meio de Williams e devolução da suíça sai 40 iguais

1º SET 5º GAME: Williams dificulta devolução de Timea, mas ao tentar finalizar ponto, manda longe 30-40

1º SET 5º GAME: Outro ótimo saque e Timea não devolve 30 iguais

1º SET 5º GAME: Belo saque da americana 15-30

1º SET 5º GAME: Ótima devolução de Timea no pé de Serena, que manda de volta no meio da quadra. Suíça vem e no smash faz 0-30

1º SET 5º GAME: Williams saca bem, mas na troca de bolas exagera e manda fora 0-15

1º SET 4º GAME: Ace de Bacsinszky! 2/2 no set

1º SET 4º GAME: Bom saque aberto, e com quadra aberta Timea marca 40-30

1º SET 4º GAME: Timea tenta dar uma deixada do meio da quadra e bola bate na rede e fica dentro 30 iguais

1º SET 4º GAME: Williams acelera devolução e Timea tenta fazer o mesmo, mas manda para fora 30-15

1º SET 4º GAME: Contra-ataque de Timea em boa devolução da americana, e chega no 30-0

1º SET 4º GAME: Bom saque de Timea e Williams para na rede 15-0

1º SET 3º GAME: Williams confirma serviço e faz 2/1 na bola de Timea que parou na rede ao tentar devolver saque

1º SET 3º GAME: Williams manda no ponto e suíça se defendeu até onde pode, quando americana entra na quadra e manda no revés 40-0

1º SET 3º GAME: Boa troca de bolas, mas Timea manda na rede 30-0

1º SET 3º GAME: Bom saque de Williams, finalizando com belo ataque de esquerda 15-0

1º SET 1º GAME: Serena manda no contrapé de Timea, mas manda fora da quadra. 1/1 no set

1º SET 1º GAME: Serena tenta explorar a esquerda de Timea, mas para na rede VAN suíça

1º SET 1º GAME: Dupla falta de Timea 40 iguais

1º SET 1º GAME: Americana erra na devolução e manda fora 40-30

1º SET 1º GAME: Serena erra voleio na rede 30 iguais

1º SET 1º GAME: Serena devolve uma porrada e Timea devovle bem, finalizando com voleio na rede 15-30

1º SET 1º GAME: Williams devolve bem no canto esquerdo da quadra, e quebra devolução de Timea 0-30

1º SET 1º GAME: Timea saca bem, masna troca de bolas fortes, erra na esquerda e bola sai por pouco no fundo 0-15

1º SET 1º GAME: Saque aberto e Williams faz 1/0 no começo do jogo

1º SET 1º GAME: Saque forte da americana e Bacsinszky manda fora 40-15

1º SET 1º GAME: Williams abre o jogo sacando bem e já abre 30-15

Apesar do belo dia, e termos a número 1 do mundo em quadra, a Philippe-Chatrier não está completamente lotada. Recebe um bom público, somente

Alison Hughes, da Grã-Bretanha, será a árbitra central da partida

Dia bonito e quente em Paris, e ao que tudo indica, sem nenhum imprevisto no quesito tempo para impedir ou interromper o jogo

Serena e Timea já na quadra principal, a Philippe-Chatrier, fazendo o aquecimento!

A partir de agora você começa a curtir as emoções da 2º semifinal feminina em Roland Garros!

Enquanto a americana já foi campeã 2 vezes na França (2002 e 2013), Bacsinszky busca seu 1º título de Grand Slam no circuito da WTA. O 1º título de Serena veio de uma forma um tanto quanto especial, pois sobre sua irmã, Venus, a 13 anos atrás

Com boas campanhas no saibro francês, ambas tenistas vem para uma 3º confronto entre elas, tendo Serena vencido os 2 anteriores: no saibro italiano de Roma em 2010, e na quadra dura de Indian Wells este ano, onde a suíça apesar de perder, fez jogo duro contra a americana

A belga de 21 anos Alison Van Uytvanck seria a boa surpresa nas quartas da chave feminina e adversária de Timea. Apesar de avançar em sets diretos, marcou 6/4 e 7/5 para avançar, usando bem seu bom tênis sobre a adversária

Novamente uma tcheca no caminho de Bacsinszky, e desta vez era a 4º colocada no ranking mundial: Petra Kvitova. Desta vez, a suíça precisou dos 3 sets para avançar, perdendo o inicial por 6/2, e após isso aplicou pneu 6/0 e fechou com 6/3

Já Timea, com 25 anos, começou sua jornada francesa contra a espanhola Lara Arruabarrena, batendo ela por 2 sets a 0. Depois venceu a tcheca Tereza Smitkova, também por sets diretos, e esses bem rápidos: 6/2 e 6/0. A 3º rodada reservou à suíça a jovem americana de 20 anos Madison Keys, que acabou também não resistindo ao bom jogo da europeia, que passou novamente em sets diretos

Sara Errani, italiana de 28 anos e atual 17º no ranking da WTA, era sua adversária nas quartas. A baixinha que tem como costume jogar com muita garra e agressividade desta vez foi mais uma vítima do ótimo tênis aplicado por Serena, e perdeu em set diretos com 6/1 e 6/3

Na 3º rodada, uma pedreira das grandes para ela: a bielorussa Victoria Azarenka. Partida cheia de altos e baixos, mas Serena fez prevalecer sua boa fase e a força física, e avançou marcando 2 sets a 1. Nas oitavas, teve pela frente sua compatriota Sloane Stephens e logo no 1º set teve o que podemos dizer de “apagão”, perdendo de 6/1. Mas logo ela mostrou que foi apenas uma mal set jogado, e venceu os outros 2, passando às quartas

A americana Serena, de 33 anos, iniciou sua caminhada no aberto da França contra a tcheca Andrea Hlavackova, 191º colocada no ranking da WTA, avançando sem sustos marcando 6/2 e 6/3. Após teve dificuldade em bater a alemã Anna-Lena Friedsam, precisando dos 3 sets

Um bom dia a você amante do tênis e que acompanha a temporada do esporte aqui na VAVEL Brasil. Por aqui, mais uma partida de semi de Roland Garros na chave feminina: Serena Williams enfrenta a suíça Timea Bacsinszky