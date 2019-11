Djokovic e Murray na semifinal de Roland Garros 2015 minuto a minuto (Partida Suspensa)

Espero vocês amanhã para a continuação dessa grande semifinal, um grande abraço e até logo! Acompanhe Djokovic x Murray agora hoje.

Partida interrompida!

6° Game, 4° Set: Andy Murray confirma o serviço, 3-3

6° Game, 4° Set: Boa chegada a rede de Murray, vantagem para o britânico

6° Game, 4° Set: Sérvio devolve na rede, 40-40

6° Game, 4° Set: Ace de Andy Murray, 30-40

6° Game, 4° Set: Duplo break point para Novak Djokovic

6° Game, 4° Set: Cruzada sensacional de Novak Djokovic no contrapé de Murray, 0-30

5° Game, 4° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 3-2 nesse quarto set

5° Game, 4° Set: Bola fora do sérvio, 40-40 novamente

5° Game, 4° Set: Bom smash do britânico, 40-40

4° Game, 4° Set: Novak Djokovic devolve a quebra, 2-2

4° Game, 4° Set: Murray erra smash, duplo break point para Novak Djokovic

4° Game, 4° Set: Boa paralela no contrapé de Murray, 15-30

4° Game, 4° Set: Erro não forçado do britânico, 15-15

4° Game, 4° Set: Erro do sérvio junto a rede, 15-0

3° Game, 4° Set: Andy Murray quebra o saque de Novak Djokovic e faz 2-1 no quarto set

3° Game, 4° Set: Boa paralela do britânico, triplo break point para Murray

3° Game, 4° Set: Bola fora de Djokovic, 0-15

2° Game, 4° Set: Andy Murray confirma o serviço, 1-1

2° Game, 4° Set: Murray salva os três break points, 40-40

2° Game, 4° Set: Djokovic fica na rede, 30-40

2° Game, 4° Set: Bom voleio do britânico, 40-15

2° Game, 4° Set: Triplo break point para Novak Djokovic

1° Game, 4° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 1-0

1° Game, 4° Set: Ace de Djokovic, 40-15

1° Game, 4° Set: Novak Djokovic inicia sacando, 15-0

12° Game, 3° Set: Andy Murray vence o terceiro set, parcial de 7/5, 2-1 para Djokovic na partida

12° Game, 3° Set: Triplo set point para Andy Murray

12° Game, 3° Set: Bola fora do sérvio,15-0

11° Game, 3° Set: Andy Murray quebra o serviço de Novak Djokovic, faz 6-5 e sacará para o set

11° Game, 3° Set: Duplo break point para Andy Murray

11° Game, 3° Set: Devolução espetacular de Murray no lob de Djokovic, 15-15

10° Game, 3° Set: Murray confirma o serviço, 5-5

10° Game, 3° Set: Ace de Murray, 40-0

10° Game, 3° Set: Bola fora do sérvio, 30-0

9° Game, 3° Set: Deixada sensacional de Novak Djokovic para confirmar o serviço, 5-4

9° Game, 3° Set: Bom voleio de Djokovic junto a rede, 30-15

8° Game, 3° Set: Andy Murray confirma o serviço, 4-4

8° Game, 3° Set: Ótima chegada de Djokovic na rede para ganhar o ponto na cruzada, 40-40

8° Game, 3° Set: Bola fora do sérvio, 40-30

8° Game, 3° Set: Boa devolução do sérvio, 30-15

8° Game, 3° Set: Bom saque de Murray, 30-0

7° Game, 3° Set: Djokovic confirma o serviço e faz 4-3 no terceiro set

7° Game, 3° Set: Murray acerta a rede, 40-30

7° Game, 3° Set: Erro não forçado do britânico, 15-15

6° Game, 3° Set: Andy Murray confirma o serviço, 3-3

6° Game, 3° Set: Devolução para fora de Djokovic, 40-40

6° Game, 3° Set: Duplo break point para Djokovic

6° Game, 3° Set: Erro não forçado do britânico, 0-30

6° Game, 3° Set: Murray fica na rede, 0-15

5° Game, 3° Set: Djokovic crava o smash para confirmar o saque e faer 3-2 no terceiro set

4° Game, 3° Set: Andy Murray confirma o serviço, 2-2

4° Game, 3° Set: Murray sobe mal na rede, 30-15

3° Game, 3° Set: Ace de Djokovic para confirmar o serviço, 2-1

​3° Game, 3° Set: Smash do sérvio, 30-15

​3° Game, 3° Set: Boa direita do serviço na cruzada, 15-0

​2° Game, 3° Set: Andy Murray confirma o serviço com facilidade, 1-1

​1° Game, 3° Set: Novak Djokovic confirma o serviço e faz 1-0 no terceiro set

1° Game, 3° Set: Bola fora de Murray, 40-15

1° Game, 3° Set: Novak Djokovic no saque

9° Game, 2° Set: Novak Djokovic vence o segundo set, 6/3 e faz 2-0 no jogo

9° Game, 2° Set: Duplo set point para Novak Djokovic

9° Game, 2° Set: Bom saque de Murray, 15-30

8° Game, 2° Set: Novak Djokovic confirma o serviço e faz 5-3 nesse segundo set

8° Game, 2° Set: Mais um ace do sérvio, 40-15

8° Game, 2° Set: Ace de Djokovic, 30-15

8° Game, 2° Set: Deixada de Djokovic não passa, 15-15

8° Game, 2° Set: Devolução para fora do britânico, 15-0

7° Game, 2° Set: Andy Murray confirma o serviço, 4-3 para Djokovic nesse segundo set

7° Game, 2° Set: Bom saque do britânico, vantagem Murray

7° Game, 2° Set: Mais um break point para Djokovic

7° Game, 2° Set: Bola fora de Djokovic, 40-40

7° Game, 2° Set: Break point para Novak Djokovic

7° Game, 2° Set: Erro não forçado de Murray, 40-40

7° Game, 2° Set: Bola fora do sérvio, 30-15

7° Game, 2° Set: Boa cruzada do britânico, 15-0

6° Game, 2° Set: Djokovic confirma o serviço e abre 4-2

6° Game, 2° Set: Erro não forçado de Djokovic, 40-30

​6° Game, 2° Set: Bom saque do sérvio, 40-0

6° Game, 2° Set: Bom smash de Djokovic, 15-0

5° Game, 2° Set: Novak Djokovic quebra o serviço de Andy Murray e faz 3-2 no segundo set

5° Game, 2° Set: Duplo break point para Novak Djokovic

5° Game, 2° Set: Bola fora de Murray, 15-30

4° Game, 2° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 2-2

4° Game, 2° Set: Bem na rede o sérvio, 40-30

4° Game, 2° Set: ótima chegada na rede com voleio tranquilo do britânico, 30-15

4° Game, 2° Set: Murray devolve na rede, 30-0

3° Game, 2° Set: Murray confirma o saque, 2-1

3° Game, 2° Set: Dupla falta do britânico, 30-30

3° Game, 2° Set: Andy Murray manda na rede, 30-15

2° Game, 2° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 1-1

2° Game, 2° Set: Direita de Djokovic na paralela, 30-0

1° Game, 2° Set: Andy Murray fecha bem na rede e confirma o serviço, 1-0 nesse segundo set

1° Game, 2° Set: Lob de Djokovic sai, 30-15

1° Game, 2° Set: Murray inicia sacando nesse segundo set

9° Game, 1° Set: Ace de Djokovic para ganhar o set, faz 6/3 e abre 1-0 na partida

9° Game, 1° Set: Duplo set point para Novak Djokovic

9° Game, 1° Set: Outra paralela sensacional do sérvio, 30-0

9° Game, 1° Set: Boa paralela de Djokovic, 15-0

8° Game, 1° Set: Novak Djokovic quebra o saque de Andy Murray, faz 5-3 e sacará para o set

8° Game, 1° Set: Erro incrível de Murray na rede, triplo break point para Djokovic

8° Game, 1° Set: Erro não forçado do britânico, 0-30

7° Game, 1° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 4-3

7° Game, 1° Set: Voleio sensacional de Djokovic, 30-30

7° Game, 1° Set: Djokovic acelera na direita, 15-30

7° Game, 1° Set: Erro não forçado do sérvio, 0-30

6° Game, 1° Set: Ace do britânico para confirmar o serviço, 3-3

6° Game, 1° Set: Bom saque de Murray, 30-15

6° Game, 1° Set: Bola fora do sérvio, 15-15

5° Game, 1° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 3-2

5° Game, 1° Set: Chegada de Djokovic na rede para ganhar o ponto, 40-30

5° Game, 1° Set: Boa bola de Murray, 30-30

5° Game, 1° Set: Bola fora do britânico, 30-0

5° Game, 1° Set: Ace de Djokovic também, 15-0

4° Game, 1° Set: Ace de Andy Murray pra igualar o set novamente, 2-2

4° Game, 1° Set: Ótima devolução de Djokovic, 40-15

4° Game, 1° Set: Erro de devolução do sérvio, 30-0

3° Game, 1° Set: Novak Djokovic confirma o serviço com facilidade, 2-1

3° Game, 1° Set: Bom lob do sérvio, 40-0

3° Game, 1° Set: Devolução na rede do britânico, 30-0

2° Game, 1° Set: Andy Murray confirma o serviço, 1-1

​2° Game, 1° Set: Deixada sensacional cheia de efeito de Djokovic, 40-40

2° Game, 1° Set: Ace de Andy Murray, 40-30

2° Game, 1° Set: Boa bola funda no contrapé de Djokovic, 15-0

1° Game, 1° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, faz 1-0 no primeiro set

1° Game, 1° Set: Murray manda para fora, vantagem Djokovic

1° Game, 1° Set: Erro de devolução de Murray, 40-30

1° Game, 1° Set: Erro não forçado do sérvio, 0-30

1° Game, 1° Set: Novak Djokovic no saque

Tenistas já estão em quadra aquecendo!

O vencedor do confronto joga contra o ganhador do jogo entre o francês Jo-Wilfried Tsonga, que vem de vitória contra o japonês Kei Nishikori, e Stan Wwarinka da Suíça, que vem de triunfo contra o compatriota Roger Federer.

O jogo marcará o 27º encontro entre os dois em partidas válidas pelo circuito profissional da ATP. O tenista da Sérvia possui uma vantagem de 18 vitórias contra apenas oito do adversário. Neste ano, eles já se enfrentaram em três ocasiões, com três triunfos do líder do ranking da ATP.

Já o escocês para chegar à semifinal venceu o argentino Facundo Arguello, João Sousa de Portugal, o jovem australiano Nick Kyrgios, Jeremy Chardy da França e o espanhol David Ferrer.

O líder do ranking da ATP, Djokovic vem de espetacular vitória contra o "Rei do Saibro", Rafael Nadal da Espanha, em sets diretos. Anteriormente, o número um do mundo venceu o finlandês Jarkko Nieminen por três sets a zero. Em seguida, ganhou de Gilles Muller de Luxemburgo em sets diretos. Na terceira rodada bateu o jovem australiano Thanasi Kokkinakis e nas oitavas derrotou o tenista da casa, Richard Gasquet.

Catarinense de nascimento e criação, em 1997, o então garoto de 21 anos, que estava no ranking profissional de tênis a menos de 2 anos ainda, surpreendeu o mundo chegando em uma final de Grand Slam, e vencendo o espanhol Sergi Bruguera em sets diretos. Guga foi o único brasileiro a vencer Roland Garros

Falando sobre este feito de Guga, não apenas o espanto por um brasileiro vencer o torneio, mas sim o modo ao qual ele chegou naquela final e quem ele venceu.

Sua caminhada naquela edição começou contra o tcheco Slava Dosedel, seguindo do sueco Jonas Bjorkman, o austríaco Thomas Muster, o ucraniano Andrei Medvedev, o russo Yevgeny Kafelnikov, o belga Filip Dewulf, e enfim chegando na final contra o espanhol Sergi, que era o então 6º colocado no ranking mundial.

Outro grande detalhe desta campanha: os 3 últimos adversários de Guga neste trajetória de 1997 foram campeões de Roland Garros antes dele: Bruguera em 93 e 94; Muster em 95; e Kafelnikov em 96.

Guga ainda voltaria a vencer Roland Garros em mais duas oportunidades. Outro brasileiro, Fernando Meligeni, ainda chegaria ás semifinais em outra ocasião. Thomaz Bellucci só conseguiu chegar até às oitavas de final até então.

Sua primeira edição foi realizada em 1891, tendo Robert H. Briggscomo vencedor. Atualmente, o espanhol Rafael Nadal é o maior campeão da história do torneio, com nove títulos conquistados.

O charme de Roland-Garros está exatamente em seu piso. Responsável por encerrar a temporada de saibro do calendário da ATP em alto estilo, o torneio francês se diferencia dos outros Grand Slams neste quesito.

Diferente da grama inglesa de Wimbledon e dos pisos duros do Australia e US Open, o saibro francês tem como caractéristicas tornar o jogo mais lento, exigindo precisão dos sacadores e permitindo maior poder de reação dos recebedores.

Longas trocas de bolas e pontos definidos após grandes 'rallys' são vistos com frequências nas quartas franceses. Devido a isso, o desgaste físico é visto como ponto crucial em Roland-Garros e os tenistas têm de estar preparados para estas circunstâncias.

Roland Garros: o histórico Grand Slam no saibro

Realizado sempre entre o fim de maio e início de junho, Roland-Garros é conhecido por suas quadras lentas e jogos longos, além da exclusão do tie-break no quinto set, fato o configura como um dos torneios mais desgastantes da temporada.

O nome Roland-Garros é uma homenagem ao histórico aviador francês 'Roland Garros'. O torneio se diferencia dos outros Grand Slamsdevido a presença do saibro, piso que torna o jogo mais lento e com mais trocas de bola.

Chega ao fim da temporada de saibro no calendário da ATP. Com ela, entra em cena o segundo Grand Slam da temporada: Roland-Garros. Posterior ao Australia Open e anterior a Wimbledon, os olhos do mundo estarão voltados para a terra francesa entre os dias 19 de maio a 7 de junho.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe agora a grande semifinal de Roland Garros entre o sérvio Novak Djokovic e o britânico Andy Murray. Fique conosco!