Resultado Stan Wawrinka x Jo-Wilfried Tsonga pela semifinal da Roland Garros 2015 (3-1)

Uma grande semifinal, digna de Roland Garros senhoras e senhores. Fico por aqui e agradeço a todos que ficaram por 3 horas e 46 minutos ligados neste jogo aqui na VAVEL Brasil Até a próxima!

6/3, 6/7, 7/6 e 6/4 é o placar vencedor que leva Stan a mais uma final de Grand Slam na sua carreira desde o Australia Open de 2014

4º SET 10º GAME: Bola na rede de Tsonga! Stanislas Wawrinka é finalista em Roland Garros 2015!!

4º SET 10º GAME: Suíço chega no Match Point com bola vencedora 40-15

4º SET 10º GAME: Exagera na devolução de esquerda Tsonga 15 iguais

4º SET 10º GAME: Bola do suíço sai 0-15

4º SET 9º GAME: Ace de Tsonga! 5/4 e Wawrinka saca para o set e para o jogo

4º SET 9º GAME: Esquerda de Stan para na rede 40-15

4º SET 9º GAME: Bola fora de Stan na devolução 30-15

4º SET 9º GAME: Winner de esquerda de Stan 0-15

4º SET 8º GAME: Game rápido de Wawrinka 5/3

4º SET 8º GAME: Bola na rede atrapalha slice do francês 15-0 Stan

4º SET 7º GAME: Abriu demais a esquerda Stan 4/3 no set e está vivo ainda Tsonga

4º SET 7º GAME: Bola duvidosa de Wawrinka não cantada por juiz de linha. O de cadeira desceu e deu bola fora VAN Tsonga

4º SET 7º GAME: Agora acertou a deixadinha! 40 iguais

4º SET 7º GAME: Tsonga manda revés para fora VAN Stan

4º SET 7º GAME: Devolução na linha de Stan e nova igualdade em 40

4º SET 7º GAME: Wawrinka manda direita lá no juiz de fundo VAN Tsonga

4º SET 7º GAME: Tsonga do céu! Deixadinha displicente e horrorosa, parou na rede 40 iguais

4º SET 7º GAME: Outro bom saque do francês e bola sai na devolução suíça VAN francesa

4º SET 7º GAME: Ace de Tsonga! 40 iguais

4º SET 7º GAME: Troca de bolas rápidas entes eles e Tsonga para na rede na esquerda VAN suíça

4º SET 7º GAME: Comanda o ponto na rede Tsonga, e mandou a bola onde quis 40 iguais

4º SET 7º GAME: Bola errada do francês VAN Stan

4º SET 7º GAME: Esquerda de Wawrinka fica na rede 40 iguais

4º SET 7º GAME: Tentou abrir a quadra asuíça e o que abriu foi sua direita, para fora 30-40

4º SET 7º GAME: Outro bom saque do Tsonga 30 iguais

4º SET 7º GAME: Bom saque e bola não volta 15-30

4º SET 7º GAME: Fecha a rede 3 vezes Tsonga, mas na 4º toca na bola e ela sai 0-30

4º SET 7º GAME: Tsonga erra revés 0-15

4º SET 6º GAME: Sobe na rede e voleia no contrapé de Tsonga 4/2 no set para o suíço

4º SET 6º GAME: Stan erra a direita e manda fora também 40-30

4º SET 6º GAME: Erra Tsonga, bola vai longa e sai 40-15

4º SET 6º GAME: Acelera a bola o francês e Stan respondena mesma medida, na rede 30-15

4º SET 6º GAME: Levou no contrapé Tsonga agora! 30-0

4º SET 6º GAME: Na rede Stan fecha o ponto 15-0

4º SET 5º GAME: Na rede Tsonga aplica smash curto e faz 3/2

4º SET 5º GAME: Bola do francês bate na fita e sai 40-30

4º SET 5º GAME: Game rápido de Tsonga que chega no 40-15

4º SET 4º GAME: Outro bom saque do suíço e Tsonga manda fora 3/1 no set para Stan

4º SET 4º GAME: Erra Tsonga na devolução de esquerda VAN Stan

4º SET 4º GAME: Saque forte e francês devolve fora 40 iguais

4º SET 4º GAME: Errou Wawrinka no voleio do francês. Devolveu fora VAN Tsonga

4º SET 4º GAME: Tsonga queima bola no Wawrinka e voltamos ao 40 iguais

4º SET 4º GAME: Ace do Stan! Vibra demais o suíço com a VAN

4º SET 4º GAME: Winner de esquerda do Stan 40 iguais

4º SET 4º GAME: Dupla falta de Wawrinka! VAN francesa

4º SET 4º GAME: Que pena, voleio de Tsonga sai lentamente 40 iguais

4º SET 4º GAME: Bola cruzada sai de Wawrinka VAN Tsonga

4º SET 4º GAME: Ace de Wawrinka! 40 iguais

4º SET 4º GAME:Tsonga vence o ponto 30-40

4º SET 4º GAME: Rapaz, essa esquerda do Wawrinka na paralela foi demais! 30 iguais

4º SET 4º GAME: Lobby defensivo de Tsonga, para fora 15-30

4º SET 4º GAME: Wawrinka errando a mão 2 vezes seguidas 0-30

4º SET 3º GAME: Tsonga usa e abusa de seu saque e faz 2/1

4º SET 3º GAME: Saque bom do francês e Wawrinka tem dificuldade em devolver 15-0

4º SET 2º GAME: Bom saque e Tsonga não devolve 2/0

4º SET 2º GAME: Ace do suíço! VAN

4º SET 2º GAME: Tsonga luta até parar na rede 40 iguais

4º SET 2º GAME: Tsonga abusa na deixadinha e leva voleio na sua quadra aberta e oferecida 30-40

4º SET 2º GAME: Ih rapaz, Wawrinka tentou mandar no fundo e mandou longe 15-40

4º SET 2º GAME: Na rede Wawrinka aplica smash em tentativa mal feita de lobby do Tsonga 15-30

4º SET 2º GAME: Wawrinka decide retribuir favor e já tem 0-30 no seu saque

4º SET 1º GAME: Dupla falta de Tsonga! Cruz credo meu caro, assim não! 1/0 para Stan já com Break de vantagem

4º SET 1º GAME: Pediu para levar a passada, e levou! Wawrinka de direita aplicou winner 0-40

4º SET 1º GAME: Outra bola ruim de Tsonga em seu saque, mas agora parou na rede 0-30

4º SET 1º GAME: Bola fora do francês 0-15

Jogo equilibrou desta vez, e ambos usaram bem seus saques. O set seria decidido no detalhe, e novamente no tie break, que desta vez viu Wawrinka acertivo na hora H, e Tsonga deu aquela bobeada na mesma hora

3º SET 13º GAME: Errou a cruzada Tsonga! Stanislas Wawrinka vence 2º set 7/6

3º SET 13º GAME: Erra Tsonga ao tentar dar paralela e Stan tem Set Point no saque do francês 6-3

3º SET 13º GAME: Winner de esquerda e rápido! Stan tem 5-3

3º SET 13º GAME: Tsonga apenas sacou, no demais ficou na defensiva do ponto, e levou contrapé 4-3

3º SET 13º GAME: Stan devolve fora a bola 3-3

3º SET 13º GAME: Slice errado de Tsonga para na rede 3-2

3º SET 13º GAME: Wawrinka tenta voleio dentro da quadra e para na rede! 2-2

3º SET 13º GAME: Assim não Tsonga! Smash em quadra aberta e para fora?! 2-1 Stan

3º SET 13º GAME: Agora quem erra é o suíço 1-1

3º SET 13º GAME: Errou francês na devolução 1-0

3º SET 12º GAME: Errou Wawrinka e temos 6/6 e novamente Tie Break!

3º SET 12º GAME: Agora levou revés o Tsonga, e de esquerda 40-15

3º SET 12º GAME: Outro saque bom do francês que não volta 40-0

3º SET 12º GAME: Tenta winner de devolução Stan, mas erra 30-0

3º SET 12º GAME: Pra lá e pra cá Wawrinka de novo, mas não consegue devolver tudo e erra na esquerda 15-0

3º SET 11º GAME: Belo saque do suíço, que não tem volta 6/5

3º SET 11º GAME: Ace de Wawrinka! 40-0

3º SET 11º GAME: Ai não Tsonga! Voleio de mão mole na rede, bola parou nela! 30-0

3º SET 11º GAME: Wawrinka com bom saque inicia 15-0

3º SET 10º GAME: Tsonga bem no saque, abriu a quadra suíça e deu winner 5/5

3º SET 10º GAME: De um lado para o outro Wawrinka! Correu todos os cantos da quadra, mas Tsonga fechou a rede com voleio vencedor 40-0

3º SET 10º GAME: Outra bola boa do francês 30-0

3º SET 10º GAME: Linda bola de Tsonga no contrapé 15-0

3º SET 9º GAME: Bela bola do suíço, para vencer o game! 5/4

3º SET 9º GAME: Troca de bolas firmes entre os tenistas, e Tsonga erra VAN Stan

3º SET 9º GAME: Agora suíço abre a quadra francesa e volta na igualdade em 40

3º SET 9º GAME: Errou Wawrinka! VAN Tsonga

3º SET 9º GAME: Discussão entre Tsonga e Wawrinka na rede, com Carlos Ramos, o juiz, junto. Marca da bola fora do suíço é que gerou ela, mas terminou rápido. 40 iguais

3º SET 9º GAME: Slice longo de Tsonga. Tão longo que sai... VAN Stan

3º SET 9º GAME: Agora foi Tsonga que errou winner 40 iguais

3º SET 9º GAME: Opa, bola fora de Wawrinka ao tentar revés 30-40

3º SET 9º GAME: Esquerda de Wawrinka vai forte e Tsonga para na rede 30 iguais

3º SET 9º GAME: Saque aberto do suíço e Tsonga para na rede 15-30

3º SET 9º GAME: Bola fora de Wawrinka 0-30

3º SET 9º GAME: Winner de direita de Tsonga na linha! 0-15

3º SET 8º GAME: Na rede, voleio do francês não volta 4/4 no set

3º SET 8º GAME: Belo saque de Tsonga e ganha o ponto 40-15

3º SET 8º GAME: Ace de Tsonga! 30-15

3º SET 8º GAME: Bola fora de Wawrinka no fundo 15 iguais

3º SET 8º GAME: Belo jogo na rede dos tenistas, mas francês fica na fita e bola volta 0-15

3º SET 7º GAME: Erra o francês na devolução de fundo e Wawrinka vibra bastante 4/3

3º SET 7º GAME: Ace de Wawrinka! 40-30

3º SET 7º GAME: Suíço foi afobado agora ao tentar acelerar ponto e manda na rede 30 iguais

3º SET 7º GAME: Wawrinka castiga nas bolas de fundo 30-15

3º SET 7º GAME: Desta vez Wawrinka erra e para na rede 15 iguais

3º SET 7º GAME: Erro de Tsonga na devolução 15-0

3º SET 6º GAME: Stan se defende como pode das bolas de Tsonga na rede, mas voleio em quadra aberta é vencedor do francês 3/3 no set

3º SET 6º GAME: Belo saque do francês e bola não volta 40-0

3º SET 6º GAME: Ace de Tsonga! 30-0

3º SET 6º GAME: Belo ponto do francês, contrapé e na linha 15-0

3º SET 5º GAME: Suíço desta vez não perdeu tempo e aplicou bola vencedora 3/2 no set

3º SET 5º GAME: Tsonga do céu!! De costas, com apenas uma mão e mandou uma cruzada sobre Wawrinka que estava na rede. Linda! Linda! 40-30

3º SET 5º GAME: Devolução fora de Tsonga 40-15

3º SET 5º GAME: Tentativa de contra ataque do francês sem sucesso 30-15

3º SET 5º GAME: Bolão do suíço agora em contrapé 15 iguais

3º SET 5º GAME: Bolão do francês em revés do suíço 0-15

3º SET 4º GAME: Outro saque forte, e bola volta mas fora 2/2

3º SET 4º GAME: Saque forte do francês e bola não volta 40-15

3º SET 4º GAME: Opa, fazia tempo que Wawrinka não dava uma vencedora de esquerda hein... Agora deu! 30-15

3º SET 4º GAME: Wawrinka tenta pegra bola de direita no alto e meio da quadra, mas manda fora essa devolução 30-0

3º SET 4º GAME: Belo saque do francês e no meio da quadra manda smash vencedor 15-0

Wawrinka pede atendimento médico com bolha no dedo do meio da mão esquerda. 3 minutos contando para este atendimento

3º SET 3º GAME: Deixadinha de Tsonga mal feita e Wawrinka manda cruzada boa 2/1

3º SET 3º GAME: Francês erra devolução VAN Stan

3º SET 3º GAME: Abriu a quadra francesa e ai todo o lado direito aberto, para o winner de Stan 40 iguais

3º SET 3º GAME: Bem Wawrinka e de costas com voleio alto marca 30-40

3º SET 3º GAME: Francês agressivo e Stan se defende como pode, até no smash vencedor de Tsonga 15-40 e duplo Break para o francês

3º SET 3º GAME: Que bola do senhor Tsonga! Na linha e dando aquela limpada nela! 15-30

3º SET 3º GAME: Agora acertou! 15 iguais

3º SET 3º GAME: Suíço faz tudo certo, menos na hora de mandar winner de direita, que foi para fora 15-0

3º SET 2º GAME: Manda no ponto Tsonga e fecha o game 1/1

3º SET 2º GAME: Credo Wawrinka! Esquerda com um balão indecente longe demais 40-0

3º SET 2º GAME: Ace de Tsonga! 30-0

3º SET 2º GAME: belo saque francês e Wawrinka erra ao devolver 15-0

3º SET 1º GAME: Outra bola fora do francês e Wawrinka confirma serviço 1/0

3º SET 1º GAME: Erra agora o francês e manda fora VAN suíça

3º SET 1º GAME: Belo saque do suíço e Tsonga não devolve 40 iguais

3º SET 1º GAME: Esquerda perdedora desta vez de Wawrinka. Mandou fora no fundo VAN Tsonga

3º SET 1º GAME: Abriu bem a quadra francesa com o saque e fez a paralela 40 iguais

3º SET 1º GAME: Dupla falta do suíço! 30-40

3º SET 1º GAME: Bem na rede Wawrinka, para cravar o ponto 30 iguais

3º SET 1º GAME: Winner de direita do suíço 15-30

3º SET 1º GAME: Dupla falta de Stan! 0-30

3º SET 1º GAME: Wawrinka começa sacando, mas na troca de bolas, sua esquerda não passa 0-15

Tsonga venceu este set contando claro com seu saque sempre bom quando entra no 1ºserviço, mas principalmente por um Wawrinka errante, desconcentrado e simplesmente voando para bem longe da Philippe-Chatrier

2º SET 13º GAME: Saque violento do francês e Stan não devolve. 7/6 e Tsonga empata o jogo. 1 set para cada tenista!

2º SET 13º GAME: Não vai não! Tsonga deixa na rede devolução 6-1

2º SET 13º GAME: Bola fora de Wawrinka no fundo da quadra! 6-0 para Tsonga. Vai de "pneu" Wawrinka?!

2º SET 13º GAME: Winner de direita do francês! 5-0

2º SET 13º GAME: Suíço não devolve saque do francês 4-0

2º SET 13º GAME: Opa, bola na rede de Wawrinka! 3-0 para o francês neste Tie Break

2º SET 13º GAME: Suíço erra bola de fundo de novo 2-0 para Tsonga

2º SET 13º GAME: Wawrinka devolve fora saque do francês 1-0

2º SET 12º GAME: Winner de esquerda 6/6 e temos Tie Break

2º SET 12º GAME: Erra bola de direita agora o suíço 40-15

2º SET 12º GAME: Wawrinka não dá chances ao francês no seus saques e chega rapidamente no 40-0

2º SET 11º GAME: Belo saque e Wawrinka manda fora 6/5 para Tsonga no set

2º SET 11º GAME: Bola vencedora de Tsonga no limite da quadra VAN francesa

2º SET 11º GAME: Saque forte do francês e esquerda de Stan para na rede 40 iguais

2º SET 11º GAME: Outra paralela de direita que para na rede de Tsonga VAN suíça

2º SET 11º GAME: Outro ótimo 1º serviço do francês salvando Break Point 40 iguais

2º SET 11º GAME: Comanda ponto francês, mas já dentro da quadra leva bola no pé e fica na rede o bate pronto VAN suíça

2º SET 11º GAME: Francês tenta winner de direita na paralela, mas fica na rede

2º SET 11º GAME: Esquerda do Wawrinka vira balão feio, alto e fora VAN Tsonga

2º SET 11º GAME: Lindo saque do francês e bola não volta 40 iguais

2º SET 11º GAME: Ace de Tsonga! 30-40

2º SET 11º GAME: Enfia o braço na devolução Tsonga, e manda para fora 15-40 2 Break Points Stan

2º SET 11º GAME: Francês não sustenta troca de bolas no fundo e erra 15-30

2º SET 11º GAME: Sai esquerda de Wawrinka 15 iguais

2º SET 11º GAME: Deixadinha do francês é devolvida no fundo e ao tentar lobby, leva um smash de Stan 0-15

2º SET 10º GAME: Tentativa de deixadinha mal executada de Tsonga 5/5 no set

2º SET 10º GAME: No meio da quadra, Tsonga erra o revés e fica na rede 40-15

2º SET 10º GAME: Esquerda do francês sai no fundo 30-15

2º SET 10º GAME: Stan faz 1º smash totalmente errado e na bola devolvida por Tsonga, aplica o 2º, esse vencedor 15 iguais

2º SET 10º GAME: Suíço saca bem, mas erra ao devolver 0-15

2º SET 9º GAME: Linda paralela de Tsonga! Manda no revés de ganha o ponto e o game, virando o set 5/4 para o francês

2º SET 9º GAME: Esquerda de Wawrinka sai 40-0

2º SET 9º GAME: Belo saque 30-0

2º SET 9º GAME: Belo saque do francês e bola no fundo. Stan devolve no meio da quadra e francês aplica smash 15-0

2º SET 8º GAME: Quebrou! Tsonga se defende bem e Stan erra a mão ao devolver de direita 4/4 no set

2º SET 8º GAME: Dupla falta de Wawrinka de novo! 30-40 Break Point Tsonga

2º SET 8º GAME: Ace do Stan! 30 iguais

2º SET 8º GAME: Contra ataque de Tsonga na troca de bolas e suíço erra a direita 15-30

2º SET 8º GAME: Duplas falta de Wawrinka! 15 iguais

2º SET 7º GAME: Wawrinka não devolve saque 4/3

2º SET 7º GAME: Desta vez voleio na rede ficou 40-30

2º SET 7º GAME: Belo ponto novamente 40-15

2º SET 7º GAME: Belos ponto de Tsonga quando estava 15 iguais. Agora subiu na rede para usar o voleio bem 30-15

2º SET 6º GAME: Winner de direita de Stan 4/2

2º SET 6º GAME: Ace de Wawrinka! 40-30

2º SET 6º GAME: Erra o francês e manda bola fora boba 30 iguais

2º SET 6º GAME: Defesa do francês é comprometida pela abertura dos golpes de Stan 15-30

2º SET 6º GAME: Outra bola na linha de Tsonga e Wawrinka manda na rede 0-30

2º SET 6º GAME: Bela devolução de Tsonga na linha, e Wawrinka se atrapalha ao devolver 0-15

2º SET 5º GAME: Francês tendo dificuldade na troca de bolas, mas nos erros de Wawrinka consegue confirmar seu saque 3/2

2º SET 5º GAME: Agora Wawrinka devolve para fora 15 iguais

2º SET 5º GAME: Tsonga leva bola cruzada de Stan e devolve na rede em seu saque 0-15

2º SET 4º GAME: Suíço comanda bem os pontos nos seus saques e de 0 chega no 3/1

2º SET 4º GAME: Bola no contrapé de Tsonga 30-0

2º SET 4º GAME: Wawrinka saca bem e vai empurrando Tsonga no fundo 15-0

2º SET 3º GAME: Contrapé do Stan lindo! Francês pela Wawrinka de surpresa e manda clássica tenista de uma lado e bola do outro 2/1

2º SET 3º GAME: Serviços de Tsonga entram bem e Wawrinka não devolve 40-0

2º SET 3º GAME: Desta vez foi francês que abriu a quadra de Stan após belo saque 15-0

2º SET 2º GAME: Bola nem pinga! Francês devolve bola alta e suíço entra na quadra para cravar o ponto de bate e pronto 2/0

2º SET 2º GAME: Francês devolve saque longe 40-15

2º SET 2º GAME: Tsonga vai à rede mas tentativa de voleio foi mal sucedida 30-15

2º SET 2º GAME: Bola rápida do suíço e Tsonga para se defender manda balão para fora 15 iguais

2º SET 2º GAME: Wawrinka erra direita na paralela e manda fora 0-15

2º SET 1º GAME: Dupla falta de Tsonga! 1/0 e saque quebrado do francês. Que fase...

2º SET 1º GAME: Na troca de bolas, Wawrinka se dá bem de novo VAN Stan

2º SET 1º GAME: Belo saque do francês abrindo a quadra de Wawrinka e deixando ele livre para marcar o ponto 40 iguais

2º SET 1º GAME: Esquerda do francês vai baixinha e para na rede VAN suíça e novo Break

2º SET 1º GAME: Tsonga aplica smash para salvar a quebra 40 iguais

2º SET 1º GAME: Tsonga não sustenta troca de bolas fortes no fundo e manda na rede 30-40 Break Point Stan

2º SET 1º GAME: Tsonga traz Stan para meio da quadra e suíço manda bela esquerda na paralela 30 iguais

2º SET 1º GAME: Saque forte do francês e suíço manda fora 30-15

2º SET 1º GAME: Tsonga pega bola quase no pé e manda na rede 15 iguais

2º SET 1º GAME: Boa troca de bolas abertas entre os tenistas e Wawrinka tenta o revés mas manda fora 15-0

Um verdadeiro rolo compressor na Philippe-Chatrier! Esse foi Stanimal contra Tsonga, aplicando o mesmo jogo que o fez ganhar em sets diretos de Federer na rodada anterior. Francês precisará aproveitar melhor seus saques, mas principalmente melhorar as devoluções, se quiser dar alguma dificuldade ao suíço

1º SET 9º GAME: Tsonga manda na rede a devolução e por 6/3, Stan Wawrinka vence o 1ºset em 35 minutos

1º SET 9º GAME: Belo 2º serviço de Stan e francês devolve bem no fundo, e bem fora 40-15 duplo Set Point Wawrinka

1º SET 9º GAME: Wawrinka pega bola alta de Tsonga na rede e aplica belo smash no fundo da quadra 30-15

1º SET 9º GAME: Esquerda do suíço sai 15 iguais

1º SET 9º GAME: Tsonga devolve mal o 2º serviço de Wawrinka 15-0

1º SET 8º GAME: Wawrinka acelera o ponto, mas manda bola fora no fundo 5/3

1º SET 8º GAME: Uow! bela devolução do suíço 40-15

1º SET 8º GAME: Belo saque do francês e após devolução mascada, Tsonga crava o ponto 40-0

1º SET 8º GAME: Outra deixada do francês, mas suíço devolve em belo lobby, mas para fora 30-0

1º SET 8º GAME: Deixadinha do francês e Wawrinka não devolve 15-0

1º SET 7º GAME: Devolução de Tsonga fica na rede e Stan tem 5/2 no set

1º SET 7º GAME: Ace de Wawrinka! VAN suíça

1º SET 7º GAME: Desta vez o revés entrou 40 iguais

1º SET 7º GAME: Stan se complica no game! Erra revés no contrapé do francês e manda fora 30-40 Break Point

1º SET 7º GAME: Wawrinka erra na devolução 30 iguais

1º SET 7º GAME: Revés de direita do Tsonga absurda! 30-15

1º SET 7º GAME: Outra saque forte de Stan e sem chances de Tsonga devovler 30-0

1º SET 7º GAME: Saque forte de Stan e francês devolve fora 15-0

1º SET 6º GAME: Agora Wawrinka erra sua esquerda forte e também para fora 4/2

1º SET 6º GAME: Tsonga devolve forte, mas manda fora 40-15

1º SET 6º GAME: Ace do francês! 40-0

1º SET 6º GAME: Tsonga volta mais ligado e usa bem seus saques para quebrar devoluções de Stan 30-0

1º SET 5º GAME: Ace de Wawrinka! 4/1 para o suíço neste set

1º SET 5º GAME: Wawrinka tenta abrir a quadra francesa e sobe à rede, mas Tsonga manda esquerda linda na linha e suíço não pega 40-15

1º SET 5º GAME: Ace de Wawrinka! 40-0

1º SET 5º GAME: 2 belos saques do suiço que Tsonga não devolve bem 30-0

1º SET 4º GAME: Sensacional Wawrinka! De esquerda e na linha, fora do alcance de Tsonga e quebra serviço do francês 3/1

1º SET 4º GAME: Wawrinka manda outra bola vencedora em cima de Tsonga VAN suíça

1º SET 4º GAME: Bela reposta de Tsonga, usando bem o canto da quadra e Stan não devolve 40 iguais

1º SET 4º GAME: Manda no ponto Stan o tempo todo! Abre a quadra de Tsonga aos poucos de esquerda e manda um winner de direita longe do alcance VAN suíça

1º SET 4º GAME: Esquerda do Stan está um perigo! Devolveu no pé de Tsonga que subiu para volear 40 iguais

1º SET 4º GAME: Contra ataque do suíço de esquerda e Tsonga erra bola no revés, manda fora 40-30

1º SET 4º GAME: Stan abre a quadra francesa na troca de bolas e de direita manda bola paralela que Tsonga devolve fora 40-15

1º SET 4º GAME: Ace de Jo-Wilfried! 40-0

1º SET 4º GAME: Outra bola funda de Wawrinka que sai 30-0

1º SET 4º GAME: Bom saque de Tsonga e Stan devolve no fundo e para fora 15-0

1º SET 3º GAME: Belo saque do suíço, praticamente ganhando o ponto ali, já que Tsonga não devolve 2/1

1º SET 3º GAME: Ace de Wawrinka! 40-0

1º SET 3º GAME: Mesma stuação, e outra bola defensiva de Tsonga que sai 30-0

1º SET 3º GAME: Wawrinka bate forte na devolução de bola e francês manda bola defensiva para fora 15-0

1º SET 2º GAME: Outro belo serviço de Tsonga, facilitando na hora de cravar o ponto 1/1 no set

1º SET 2º GAME: Ace do francês! 40-15

1º SET 2º GAME: Bom serviço de Tsonga, e Wawrinka erra devolução 30-15

1º SET 2º GAME: Desta vez o erro não forçado é de Tsonga após bela esquerda do suíço 15 iguais

1º SET 2º GAME: Saca bem francês e na troca de bolas, tira o peso dela com slice e Stan erra a esquerda mandando fora 15-0

1º SET 1º GAME: Ótimo saque de Stan, que comandou o ponto e com força, mandou bola na direita do francês, que devolveu balão alto e fora 1/0 no set

1º SET 1º GAME: Ace de Wawrinka! VAN suíça

1º SET 1º GAME: Salva outro break Wawrinka usando bem o saque 40 iguais

1º SET 1º GAME: Deixadinha venenosa do francês, mas Stan chegou e deu outra na direita da quadra. Tsonga devolveu no fundo e suíço bate de volta, mas fica na rede VAN francesa

1º SET 1º GAME: Belo saque do suíço e Tsonga devolve para fora 40 iguais

1º SET 1º GAME: Salva bem o 1º break Stanislas, com bola forte de direita 30-40

1º SET 1º GAME: Outra bola na rede de Wawrinka 15-40 Duplo Break Point

1º SET 1º GAME: Francês castiga suíço nas bolas de canto de quadra, e Stan erra esquerda, ficando na rede 15-30

1º SET 1º GAME: Troca de bolas rápidas e Stan deixa bola oferecida no meio para Tsonga marcar 15 iguais

1º SET 1º GAME: Wawrinka saca, e bem. 15-0

Tenistas já estão na Philippe-Chatrier aquecendo, prontos para o grande jogo!

Entre Tsonga e Wawrinka, o placar está 3 a 3 para cada lado, sendo a última partida entre eles na final da Copa Davis, onde Stan venceu o seu jogo por 3 sets a 1. Em Roland Garros, o confronto ocorreu 2 vezes, tendo 1 vitória para cada lado: 2011 em 5 sets Stan passou e em 2012 Tsonga venceu, também em 5 sets

Em jogo que tinha tudo para ser longo e bem jogado, com bom favoritismo para Federer, o que se viu foi justamente o contrário: jogo em apenas 3 sets e vitória avassaladora de Stanislas, aplicando 6/4, 6/3 e 7/6, esmagando qualquer possibilidade de Roger reagir

Nas oitavas enfrentou o tenista da casa e melhor francês colocado no ranking da ATP: Gilles Simon, 13º neste ranking. Apesar disso, Wawrinka o bateu em sets diretos por 6/1, 6/4 e 6/2 e assim caminhou para as quartas, onde enfrentou “le professeur” Roger Federer, seu compatriota

A estreia do suíço em Paris foi contra o 81º colocado no ranking, o turco Marsel Ilhan. Em sets diretos, marcou 6/3, 6/2 e 6/3 e avançou de fase. O sérvio Dusan Lajovic, 67º no ranking, deu mais trabalho e obrigou Stan a jogar 1 set a mais para vencer (6/3, 6/4, 5/7, 6/3). Na 3º rodada, o americano Steve Johnson foi batido em sets diretos marcando 6/4, 6/3 e 6/2

Também com 30 anos, o suíço Stanislas Wawrinka procura sua 2º final de Grand Slam assim como Tsonga, mas diferente do francês a única que ele tem, conseguiu ser campeão: Australia Open de 2014, contra Rafael Nadal

Mas foi após a paralisação devido queda de placa de metal no público que Kei cresceu e voltou para o jogo, e devolveu as derrotas em sets com 6/4 e 6/3, empatando a partida. No set decisivo, fator torcida e força física de Tsonga prevaleceram e com 6/3, fechou a partida, carimbando seu passaporte para esta semifinal

Nas quartas talvez o jogo com mais chances para ambos os lados de todos que Tsonga fez. O japonês Kei Nishikori, 5º no ranking mundial, seria um adversário duro, mas no começo do jogo, perdendo os sets iniciais por 6/1 e 6/4

Nas oitavas, uma pedreira das grandes: Tomas Berdych, da República Tcheca, e 4º colocado no ranking da ATP. Com bom tênis, consegue vencer o tcheco por 3 set a 1 (6/3, 6/2, 6/7, 6/3)

Seu caminho até esta semifinal iniciou contra o brasileiro naturalizado sueco Christian Lindell, de 23 anos, marcando 6/1 e duplo 6/2. Após isso enfrentou o israelita Dudi Sela, passando de novo em sets diretos, com 6/4 e duplo 6/1. Pablo Andujar foi seu adversário na 3º fase, sendo devidamente batido em sets diretos, mas com certo trabalho: 7/6, 6/4 e 6/3

Jogando em casa, o francês Jo-Wilfried Tsonga, de 30 anos, procura uma chance de chegar a sua 2º final de Grand Slam na carreira, sendo a 1º em sua casa, já que a anterior foi no Australia Open de 2008. No aberto francês, ele nunca passou da fase de semi, que alcançou pela 1º vez em 2013, onde acabou perdendo para David Ferrer. Em 2015, iguala esta melhor marca

Um bom dia para você amante do tênis e que acompanha mais uma edição de Roland Garros aqui na VAVEL Brasil. Aqui você poderá acompanhar está 1º semifinal da chave masculina, entre Tsonga e Wawrinka