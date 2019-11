Novak Djokovic - Stan Wawrinka: apenas um passo para o título de Roland Garros

Neste domingo (7), o sérvio Novak Djokovic enfrenta Stan Wawrinka da Suíça na final do segundo Grand Slam do ano, Roland Garros. Número um do mundo, o tenista da Sérvia nunca foi campeão desse torneio, o único que falta em sua coleção de troféus de Majors.

O cabeça-de-chave número um do torneio vem de vitória na semifinal sobre o terceiro colocado do ranking mundial, Andy Murray da Escócia, por três sets a dois, com parciais de 6/3 6/3 5/7 5/7 e 6/1, em 4 horas e 9 minutos de jogo, que teve de ser interrompido na sexta-feira (5), para ter final neste sábado (6).



Já o cabeça-de-chave número oito da competição venceu o tenista da casa, Jo-Wilfried Tsonga, 14º cabeça-de-chave do torneio, por três sets a um, com parciais de 6/3 6/7 7/6 e 6/4, em 2 horas e 38 minutos, para chegar à final de Roland Garros.



O suíço vinha desacreditado após o péssimo início de temporada, no qual falhou em defender os pontos de campeão do primeiro Grand Slam do ano, Australian Open e por isso, caiu muitas posições no ranking. Porém, após o anúncio de separação de sua então esposa, Ilham Vuilloud, o tenista da Suíça vem de uma crescente no circuito. No Masters 1000 de Roma, eliminou o "Rei do Saibro", Rafael Nadal por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/1. Já nesta semana, surpreendeu novamente ao eliminar o segundo colocado no ranking mundial, o compatriota Roger Federer, em sets diretos, com parciais de 6/3 6/4 e 7/6.



Na decisão deste domingo, ele terá a chance de coroar a boa fase na gira europeia de saibro com a conquista de Roland Garros. Esta seria seu segundo título de Grand Slam na carreira, em 2014 foi campeão do Australian Open ao vencer o espanhol Rafael Nadal na final por três sets a um, com parciais de 6/3 6/2 3/6 e 6/3.

Evidente a superioridade de Novak Djokovic em 2015, no qual o sérvio busca alternativas a cada jogo em que é ameaçado e consegue variar sua tática contra certos tenistas, o que o fez vencer os sete tenistas que ocupam o Top 8 no ranking da ATP, ao lado de Novak.

O líder do ranking venceu três vezes Andy Murray, duas vezes triunfou sobre Federer, Ferrer, Wawrinka e Berdych, e saiu vencedor de seus únicos jogos contra Rafael Nadal e Kei Nishikori, números expressivos para se chegar à um Grand Slam.

O jogo defensivo de Djokovic segue impecável, ao começar pela devolução nos saques dos adversários, usando muito bem a profundidade em seus golpes, o que faz do seu jogo um pouco mais rápido na terra batida. Mesmo perdendo sets em Roma, onde o saibro é semelhante aos de Paris, Djokovic atropelou taticamente seus oponentes em momentos decisivos e se adequou ao piso mais lento.

Contando com seu backhand apurado e todas as variações em seu jogo, Novak Djokovic não é só favorito nas casas de apostas, mas também dentro das quadras de Roland Garros. Resta ao sérvio esquecer os desequilíbrios nos anos passados em Paris, e conquistar o título que mais o interessa em dois anos, o único Grand Slam disputado na terra batida.

Acompanhe o segundo Grand Slam do ano na cobertura completa da VAVEL BRASIL.