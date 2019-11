Wimbledon 2015: Roger Federer, talvez a última chance de conquistar um Grand Slam

No próximo dia 29 tem início o terceiro Grand Slam da temporada, o mais tradicional do circuito, Wimbledon. Disputado em quadras de grama do All England Tennis Club em Londres, o torneio terá sua 129ª edição realizada neste ano de 2015.

Campeão em sete oportunidades, um dos tenistas com mais títulos da história, ao lado do norte-americano Pete Sampras e o britânico William Renshaw, o número dois do mundo, Roger Federer disputa provavelmente pela última vez na carreira o tradicionalíssimo torneio de Wimbledon.

Federer vem de eliminação precoce na fase de quartas-de-final do segundo Grand Slam do ano, Roland Garros, ao perder em sets diretos para o compatriota Stan Wawrinka, com parciais de 6/4 6/3 e 7/6, em 2 horas e 9 minutos de jogo.

Após a derrota, em entrevista coletiva, o suíço mostrou-se animado para a temporada de grama europeia. "Já estou pensando em Wimbledon, visto que é o objetivo principal da temporada" e completou "É lá onde eu me sinto melhor e consigo jogar meu melhor tênis. A preparação deste ano será diferente, pois terei uma semana a mais para me preparar."

"Vou utilizar esse tempo para me recuperar fisicamente, passar tempo com a minha família e me preparar para Wimbledon e Halle." disse o número dois do ranking da ATP. "Quero vencer e para isso terei de melhorar meu jogo. Neste ano ela já está sólido, porém ainda preciso de algumas mudanças."

No entanto, no mês passado, o tenista da Suíça demonstrou um grande descontentamento com seu jogo. “Se me ponho a pensar nos dias que estão para vir, então sinto que o final da minha carreira está próximo. Gosto de ter cuidado e não pensar muito antecipadamente mas no momento em que sentir que está a chegar o fim, estarei de acordo porque a minha carreira foi incrível. Quero estar aberto a todas as possibilidades e aproveitar o momento enquanto deixo que a minha carreira sinta o seu curso natural.” disse em entrevista.

Vice-campeão da última edição, o suíço de 33 anos está em busca de sua oitava conquista na grama londrina. Em 2002, chegou às quartas-de-final da competição após vencer o norte-americano Pete Sampras. No ano seguinte, vinha de título em Halle diante do alemão Nicolas Kiefer, sua primeira conquista na grama. Então número três do mundo, surpreendeu batendo Andy Roddick dos Estados Unidos na semifinal e vencendo o australiano Mark Philippoussis na final em sets diretos: 7/6 6/2 e 7/6 para ganhar seu primeiro Grand Slam da carreira.

O ano de 2004 começou com o título do Australian Open diante do russo Marat Safin. Entretanto, no segundo Grand Slam do ano acabou eliminado na terceira rodada ao perder para o brasileiro Gustavo Kuerten. Dando a volta por cima, começou a temporada de grama vencendo Halle sem perder nenhum set. Campeão de Wimbledon, o suíço defendia os 2000 pontos. Sem dificuldades, perdeu apenas um set até chegar à decisão, na qual ganhou de Roddick por três sets a um.

Nos dois anos seguintes, venceu mais dois títulos na capital inglesa para tornar-se tetracampeão seguido. Em 2005 bateu Roddick novamente, mas dessa vez em sets diretos. Já no ano seguinte, venceu o espanhol Rafael Nadal por 6/0 7/6 6/7 e 6/3. Contra o mesmo, foi pentacampeão em 2007, mas dessa vez precisou de cinco sets: 7/6 4/6 7/6 2/6 e 6/2. Sem dúvidas, Nadal traria problemas à soberania de Federer na grama e assim foi feito. Após a terceira final seguida entre os dois, em 2008 o espanhol venceu em cinco sets com parciais de 6/4 6/4 7/6 7/6 e 9/7.

Em 2009, o suíço retomou a coroa, na final venceu Roddick por três sets a dois, com parciais de 5/7 7/6 7/6 3/6 e 16/14. No entanto, no ano seguinte não foi páreo para o tcheco Tomas Berdych, que o eliminou nas quartas-de-final do torneio. Em 2012, ele voltava ao caminho das conquistas, em Wimbledon venceu o escocês Andy Murray na decisão para conquistar seu sétimo troféu em Londres e igualar a marca de Pete Sampras, além de recuperar o posto de número um do mundo.

Federer somente voltou às fases finais de um Grand Slam no ano passado, quando chegou à decisão de Wimbledon, mas foi derrotado pelo número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic, em cinco sets, com parciais de 7/6 4/6 6/7 7/5 e 6/4.

Neste ano o suíço está em busca de seu oitavo título em Wimbledon para ultrapassar a marca de Pete Sampras. Não perca a cobertura completa do terceiro Grand Slam do ano na VAVEL BRASIL!