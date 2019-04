Wimbledon 2015: Gael Monfils, a grama é apenas um emprego

Gael Sebastien Monfils é um tenista francês que atualmente ocupa a posição de número 16 do ranking mundial. Apelidado de "Lamonf" ou "Sliderman" por suas deslizadas e escorregadas na quadra, o francês, quando juvenil, foi campeão do Aberto da Australia, Roland Garros e Wimbledon, além de ser o número um do mundo.

História em Wimbledon

Com nove vitórias e seis derrotas em Wimbledon, Monfils tem um aproveitamento de 60% no torneio. Nunca chegou as oitavas de final na grama sagrada. Na única vez em que parou na estreia, Gael parou diante do russo Kunitsyn, em 2006. Em 2014, o francês parou na segunda rodada, sendo derrotado pelo tcheco Jiri Veselý em quatro sets.

Monfils foi derrotado na terceira rodada em quatro oportunidades. Em 2005 perdeu para Mario Ancic, em 2007 para Davydenko, 2010 para Lleyton Hewitt e 2011 para Kubot. Nos anos de 2004, 2008, 2009, 2012 e 2013, o francês esteve ausente do torneio.

Trajetória em 2014

O ano de 2014 começou bem para Gael, que chegou a final do Atp 250 de Doha, logo no começo do ano. Rafael Nadal levou o título, vencendo a partida em três sets. Meses depois, o francês chegou a final do Atp 250 de Montpellier, contra o compatriota e amigo Richard Gasquet. Foi o quinto título de Monfils em sua carreira. Após uma lesão no punho, ele se retirou por algum tempo do circuito. Quase venceu Roger Federer no US Open, quando teve dois match points, mas deu o troco na final da Copa Davis, quando venceu o suíco por 3 sets a 0.

Expectativa para 2015

Monfils escolheu o Atp 250 de Stuttgart para iniciar sua preparação para Wimbledon. Após vencer Haider-Maurer e Kohlschreiber, Gael foi derrotado nas semifinais contra Rafael Nadal. Depois do torneio, deu uma declaração polêmica sobre o jogo na grama.

"Eu não gosto da grama, mas tenho que jogar. É a única época do ano em que o tênis é só um emprego para mim."

O francês disputa agora o Atp 500 de Halle, na Alemanha.

Ficha técnica

Gael Monfils é um tenista francês de 28 anos. Nascido na capital, Paris, tem residência fixa na Suíça. Com 1,93m de altura e 80kg, o francês tem um retrospecto de 337 vitórias e 193 derrotas (63% de aproveitamento) na carreira e quase nove milhões de dólares em premiações.