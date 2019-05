Wimbledon 2015: Petra Kvitova, a principal ameaça de Serena Williams

Uma das peculiaridades de torneios na grama que os tornam mais divertidos são as surpresas. Como o piso é pouco utilizado no circuito atual, existe uma menor adaptabilidade dos jogadores e, com isso, a possibilidade de zebras se torna maior. Podemos tomar como exemplo a búlgara Tsvetana Pironkova, que embora não seja uma tenista relevante durante a temporada, sempre é uma surpresa sobre a relva.

• Siga o twitter da Tênis VAVEL

A primeira surpresa e o primeiro título

Petra Kvitova já se encaixou nessa definição. Em 2010, a tcheca surpreendeu durante o Grand Slam, derrubando Azarenka e Wozniacki durante as rodadas iniciais aplicando "pneus" nas favoritas e alcançando as semifinais do torneio, derrotada apenas pela futura campeã Serena Williams. Já como favorita e oitava cabeça de chave na edição seguinte (lembramos que a distribuição dos cabeças de chave em Wimbledon é diferente), Kvitova derrubou a antiga campeã e favorita Maria Sharapova em sets diretos e venceu o primeiro Grand Slam de sua carreira, então com apenas 21 anos. No ano seguinte, mais uma derrota para Serena, dessa vez nas quartas de final. Em 2013, caiu na mesma fase.

Desconfiança, volta e bicampeonato

As expectativas sobre a tcheca que antecediam o torneio mais tradicional do mundo não eram das melhores. Isso porque Kvitova vinha duma péssima temporada no saibro, alcançando apenas a terceira rodada em Roland Garros e perdeu na estréia em Stuttgart e Roma; no torneio preparatório para Wimbledon, disputado em Eastbourne, e teve de abandonar a partida de quartas de final graças a um problema na coxa.

Em Wimbledon, as rodadas iniciais foram fáceis. Vitórias tranquilas contra Hlavackova e Barthel antecederam uma verdadeira batalha contra a pentacampeã Venus Williams. No fim, a tcheca prevaleceu pelo placar apertado de 5-7, 7-6, 7-5. Dali pra frente, se tornou a principal favorita ao torneio com as derrotas de Na Li e Serena Williams na terceira rodada.

Kvitova venceu com bastante facilidade as três rodadas seguintes e voltou a disputar uma final de Wimbledon depois de três anos, tendo pela frente a jovem canadense Eugenie Bouchard, que ainda não havia perdido sets em todo o torneio. Quem esperava um jogo equilibrado se decepcionou muito: pesou a inexperiência de Bouchard e a tcheca se tornou bicampeã de Wimbledon, vencendo por 6-3 6-0.

O que esperar de Kvitova em 2015?

Qualquer coisa que a tire da disputa da final será uma surpresa. Nenhuma tenista - repetimos, nenhuma tenista - tem jogo para ser considerada favorita e vencê-lá grama além de Williams e, como as duas só poderão se encontrar na final, esse é o confronto mais aguardado de Wimbledon. Quem possui melhor chance de vencer Kvitova além de Williams também são conhecidas por suas campanhas na grama: a russa Maria Sharapova, a polonesa Agnieszka Radwanska, ainda com Sabine Lisicki correndo por fora.

Alguns diriam que Kvitova é a favorita ao torneio de Wimbledon. Talvez. A verdade é que a dominância de Serena a aponta como favorita em qualquer torneio que disputar, independente do piso e das outras jogadoras. Contudo, o tricampeonato de Petra não seria nenhuma surpresa. A tenista que gosta de latir tem grande chance de fazer guarda ao seu troféu e defender seu título.

Nome: Petra Kvitova

Ranking: 2

Melhor colocação: 2 (alcançada em 31 de outubro de 2011)

Número de títulos: 16

Titulos em Wimbledon: 2

Resultado no ano anterior: vencedora