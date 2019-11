Wimbledon 2015: Thomaz Bellucci, até onde o brasileiro pode chegar na grama inglesa?

Nascido em Tietê, no Estado de São Paulo, no dia 30 de dezembro de 1987, Thomaz Cocchiarali Bellucci construiu uma carreira que podemos chamar de bem sucedida no que diz respeito a fazer o gosta e poder viver dele, em se tratando, claro, de tênis.

• Siga o twitter da Tênis VAVEL

É profissional desde meados de 2004 no esporte, e conseguiu após 4 anos entrar no seleto grupo do top 100 mundial da ATP, tendo uma oscilação normal, mas conseguindo alcançar em 2010 seu melhor ranking até hoje no circuito: 21.

Desde então, o brasileiro apresenta oscilações entre ótimas atuações, que lhe renderam alguns títulos, e outras bem ruins, abaixo daquilo que ele sabe e pratica em quadra.

Até o momento, Bellucci possui 4 títulos prifissionais em sua carreira: 2 em Gstaad – SUI, 1 em Santiago – CHI e Genebra – SUI. Em comum entre eles, o piso de saibro, a famosa terra batida. Este piso é onde o brasileiro foi treinado, ou praticamente criado, assim como todos os outros.

O melhor tenista brasileiro da atualidade tem uma missão nada agradável em Wimbledon 2015: tirar a “pecha” de que jogador de saibro, joga mal sempre em outros pisos. E olha que o desafio será grande, bem grande.

Tem na sua carreira o melhor resultado na grama, fora de Wimbledon, em 2012 na Alemanha, quando chegou na semifinal do ATP 250 de Sttutgart, perdendo para o sérvio Janko Tipsarevic, na época 8º no ranking mundial. No ano seguinte, passou apenas da 1º rodada, sendo eliminado na seguinte pelo romeno Victor Hanescu.

Para se fazer aqui um comparativo rápido, maior tenista masculino do Brasil, Guga também nunca conseguiu ótimas performances na grama sagrada de Londres, tendo apenas as quartas de final de 1999 como melhor marca por lá, perdendo para Andre Agassi, além de ser o Grand Slam com menos participações do grande Guga, tendo 5 aparições, contra 8 do Australia Open, 9 do US Open e 11 em Roland Garros.

A trajetória de Bellucci em Wimbledon

Thomaz tem um total de 5 participações em Wimbledon, sendo a primeira em 2008, quando enfrentou na estreia direto na chave principal o russo Igor Kunitsyn, vencendo ele por 3 sets a 1 (7/6, 7/6, 3/6 e 6/2). A vida do brasileiro no torneio naquele ano seria breve, já que na rodada seguinte enfrentou o alemão Simon Stadler, perdendo por 3 sets a 2 (6/3, 3/6, 1/6, 7/6 e 6/7).

O retorno de Bellucci no Grand Slam se daria apenas em 2010, quando também entrou direto na chave principal. Tinha pela frente na rodada inicial o compatriota Ricardo Mello, vencido por sets diretos, marcando triplo 6/4. O austríaco Martin Fischer endureceu o jogo no início vencendo o tie break, mas o brasileiro foi firme nos sets seguintes, vencendo 3 seguidos para fechar a partida (6/7, 7/6, 7/6 e 6/2.

Na 3º rodada, Thomaz teria uma pedreira daquelas pela frente: o então número 6 do mundo, o sueco Robin Soderling. O resultado acabou sendo de derrota e em sets diretos (4/6, 2/6 e 5/7). Acabaria ai a melhor performance de Bellucci no aberto inglês.

Em 2011, a queda na 1º fase para o alemão Rainer Schuettler, então 113º do ranking mundial, em sets diretos (6/7, 4/6 e 2/6) deixou muita gente frustrada, já que após uma boa escala no aberto, pdoeria se esperar algo mais do brasileiro, pelo menos na rodada inicial.

O ano de 2012 em Wimbledon para o brasileiro tínhamos o que podemos dizer de “jogo da vida” para ele. Simplesmente na primeirada rodada enfrentaria o espanhol Rafael Nadal e poderia ter uma ótima chance de endurecer o jogo contra um TOP 10 (na época Nadal era 6º), mas o resultado normal prevaleceu, e Nadal passou com certa tranquilidade em sets diretos (6/7, 2/6 e 3/6).

Após passar direto por 2013 sem participar do Grand Slam, o brasileiro participa do ano passado, mas desta vez precisa tentar furar o qualifying do torneio. Novamente jogando mal contra adversário abaixo de seu ranking, perde em sets diretos para o australiano Luke Saville (4/6, 7/6 e 1/6).

Seria 2015 um bom ano para Thomaz na grama?

A resposta para esta pergunta é complicada se você decidir acreditar em algo mais positivo no quesito momento da carreira de Bellucci. Por não ser treinado e criado neste tipo de piso, o brasileiro deverá sofrer neste Grand Slam novamente.

Somado ao histórico não muito bom dele neste torneio, temos a temporada de grama, com os torneios de Sttutgart, Hertogenbosch, Halle e Queens, os primeiros 250 e logo depois os 500.

Estes torneios são usados como clara preparação de todos os tenistas que buscam chegar em Wimbledon jogando bem, ou perto disso. O brasileiro não participou de nenhum este ano, e quando participou, chegou apenas em uma semifinal de ATP 250, que já citamos no início, em Stuttgart.

Tirando a grama da Alemanha, ele participou apenas 1 vez de outro torneio neste piso, o também ATP 250 de Queens, na Inglaterra, em 2011, chegando até as oitavas, perdendo para o croata Marin Cilic.

Em um tipo de jogo onde a bola é mais acelerada e os golpes mais pesados tendem a gerar mais erros não forçados, se compararmos com o saibro, onde a bola anda menos, tornando pontos mais lentos. Com isso junto à forma de jogo de Bellucci, que costuma ter a mão mais pesada, pode ser um tipo de explicação para o jogo dele não fluir, mas seu próprio histórico que não é tão ruim se considerarmos alguns anos atrás, prova que ele teve uma queda de performance na grama bem forte.

Pode ser desinteresse, ou mesmo um foco diferente na carreira que não inclui ir muito longe nestes torneios em grama, mas Bellucci tem talento e tênis para tentar mostrar que apesar das dificuldades no piso, pode sim fazer boas partidas e surpreender. Quem sabe não está em 2015 esta surpresa...

FICHA TÉCNICA

THOMAZ BELLUCCI

MELHOR RANKING: 21º em JUL/2010

TÍTULOS: 4 em simples (Gstaad, Genebra, Santiago); 1 em duplas (Stuttgart – saibro)

TÍTULOS DE WIMBLEDON: 0

WIMBLEDON EM 2014: 1º rodada do qualy (der. Luke Saville 3/0)