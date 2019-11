Wimbledon 2015: Teliana Pereira, a busca por grandes resultados

Os feitos do passado podem nunca ser repetidos por outra brasileira se compararmos com Maria Esther Bueno, simplesmente a maior tenista brasileira de todos os tempos, tendo resultados mais expressivos até mesmo se comparado com Gustavo Kuerten. Mas o que se pode ter certeza é que estamos vendo uma das melhores tenistas nossas no circuito em praticamente 20 anos.

Falo aqui de Teliana Pereira, uma pernambucana “arretada” de 27 anos, que em 10 anos no mundo profissional da WTA (ranking feminino de tênis) já está no TOP 100 e tem titulo de torneio profissional em seu currículo.

Lá em Unidade de Distribuição em Rio De Janeiro / RJ iniciou a profissionalização no esporte, onde se deu muito bem em pouco tempo, entrando no TOP 200 em 2007, apenas 2 após, tendo vários títulos nos torneios menores da WTA, os chamados “Futures” da ITF. São 8 conquistas em diferentes lugares do mundo: Tucuman – ARG, Santiago – CHI, Itajaí – BRA, Atenas – GRE, Amiens – FRA, Foggia – ITA, Campos do Jordão – BRA e Bogotá – COL.

Uma curiosidade destes títulos é o piso onde ela venceu: 7 em saibro, e apenas 1 no duro, o de Campos aqui no Brasil. Isso mostra que a produlção de tenistas brasileiros ainda é muito limitada em relação a pisos, tendo especialistas em saibro, mas que sofrem em demasia nos outros, e não apenas homens sofrem com isso.

Sua vida na WTA não é o que podemos dizer de fácil, mas com o esforço dela, fez ótimas campanhas em torneios maiores, tendo o WTA de Bogotá como o local para seus melhores resultados na carreira.

Em 2013 era a única brasileira entre as 300 melhores do mundo, na época sendo 156º colocada no ranking, e chegou à semi do torneio colombiano, perdendo nesta fase para a argentina Paula Ormaechea, registrando um feito para o Brasil, que não via uma tenista ir tão longe em torneio profissional desde 1988, quando Niege Dias ganhou torneio de Barcelona, na Espanha.

Tal feito seria novamente conquistado pela própria Teliana, ao chegar na mesma fase só que no Rio Open, em 2014. Teve pela frente desde a rodada inicial as seguintes tenistas naquele torneio: a cabeça de chave 4 e romena Alexandra Cadantu; a austríaca Patricia Mayr-Achleitner; novamente outra romena, a Irina-Camelia Begu; e por último a tcheca e cabeça de chave 1 do torneio naquele ano, Klara Koukalova, que era 35º no ranking mundial, e acabou vencendo em sets diretos de 6/2 e 6/1.

Neste mesmo ano ainda ganhou 1 jogo em Roland Garros, na rodada inicial, contra Luksika Kumkhum, da Tailândia. Jogo vencido com uma bela virada, marcando 4/6, e depois duplo 6/1. Primeira brasileira em 25 anos a ganhar 1 jogo em Grand Slam.

Esse ano começou com mais dificuldade para Teliana, já que foi eliminada em rodadas inicias no Australia Open (Ekaterina Bychkova – RUS) e Rio Open (Sara Errani – ITA, esta campeã do torneio). Mas estas dificuldades param por ai.

Chegou a mais um título de Future da ITF, em Medellín – COL, sobre a ótima tenista paraguaia Veronica Cepede Royg. O torneio seria para ela um evento testa em saibro já visando o WTA de Bogotá, no mesmo país, onde ela buscaria novamente uma semifinal, ou algo mais. Com um tênis agressivo e impecável, chegou ao título, batendo tenistas não apenas acima de seu ranking, mas com títulos no plural pela WTA como a italiana Francesca Schiavone e a ucraniana Elina Svitolina. Na final, passou pela cazaque Yaroslava Shvedova em sets diretos, e conquistou um título no circuito profissional, registro que não se tinha desde 1988 para o Brasil.

Teliana na relva pelo mundo

Com a clara preparação de brasileiros nos pisos de saibro, é difícil algum deles conseguir se destacar em outros como o duro, e geralmente menos do que isso na grama, salvo algumas exceções.

Teliana não tem ainda um resultado muito diferente disto nos torneios da WTA na grama, onde foi eliminada rodadas iniciais nos 2 torneios que disputou neste piso, fora Wimbledon, mas todos na Inglaterra. No WTA de Bimingham, ela teve a talentosa americana Madison Keys pela frente na estreia, e acabou perdendo em sets diretos, levando duplo 6/3.

Em outro evento profissional em gramas inglesas, desta vez em Eastbourne, ela também teve pedreira na estreia, e acabou derrotada. Na vez, foi a tcheca e cabeça 1 do torneio Karolina Pliskova, que teve certo trabalho para avançar, usando os 3 sets necessários para bater a brasileira, registrando 7/5, 6/7 e 6/3.

No Grand Slam inglês, Teliana participou por 4 vezes, sendo apenas 1 delas na chave principal. Sua estreia ocorreu no qualifying de 2008 contra a francesa Yulia Fedossova, perdendo em sets diretos por duplo 6/2.

Apenas em 2012 a brasileira retornou à Londres para novamente disputar o aberto inglês, e repetindo o caminho pelo qualy, onde perdeu a estreia contra a chinesa Saisai Zheng por 2 sets a 1, levando 2/6, 7/6 e 4/6.

No ano seguinte conseguiu passar da estreia no qualy, mas apenas iesto também. Bateu a belga An-Sophie Mestach por 2 a 1 ( 6/7, 7/5 e 6/1) na 1º rodada, mas caiu na 2º para a inglesa Amanda Carreras, que era Wild Card, em sets diretos (6/2 e 7/5).

Curiosamente, a melhor performance de Teliana foi ano passado, já que não precisou passar pelo qualy para jogar em Wimbledon, estreando diretamente na chave principal. Até ai já era algo legal, não fosse ter em sua estreia a cabeça de chave 3 do torneio, e então 3º colocada no ranking mundial, a romena Simona Halep. Apesar de procurar a tentativa de jogo, Halep estava iniciando sua ótima caminhada que até hoje mantém no topo do ranking, atrás apenas de Serena e Kvitova,e o seu bom tênis foi suficiente para vencer a brasileira em sets diretos, com duplo 6/2.

Teremos novamente uma campeã na grama?

Neste ano de 2015, apesar da ótima fase de Teliana, a resposta para esta pergunta é não. A possibilidade dela repetir o feito de Maria Esther Bueno, campeã em 59, 60 e 64 nas simples e 58, 60, 63, 65 e 66 nas duplas, é praticamente impossível, haja visto o que top rankeadas vem jogando até o momento, isso sem contar a cultura de tenista de saibro que o Brasil produz aos montes, dificultando e bem a vida deles e delas quando em pisos diferentes, sendo a grama algo completamente fora de órbita neste sentido.

Nas duplas, caso Teliana venha a disputar, pode ser que ela tenha alguma chance de ir mais longe, mas ainda assim dependerá do chaveamento, que pode lhe dar dores de cabeça.

FICHA TÉCNICA

TELIANA PEREIRA

RANKING ATUAL: 76º

MELHOR RANKING: 74º em JUN/2015

TÍTULOS: 1 em simples (Bogotá)

TÍTULOS DE WIMBLEDON: 0

WIMBLEDON EM 2014: 1º rodada da chave principal (der. Simona Halep 2/0)