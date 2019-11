Wimbledon 2015: João 'Feijão' Souza, o debutante brasileiro

Temos outro representante do Brasil no aberto inglês de Wimbledon, e será João Souza, o “Feijão”. Nascido em Mogi das Cruzes, tem 27 anos e é profisional no ranking da ATP desde 2006. É treinado por Ricardo Acioly, ex-treinador de Fernando Meligeni, o Fininho, durante sua carreira.

Feijão, assim como todos os brasileiros profissionais do tênis atualmente, tem no saibro sua base de jogo e especialidade, o que complica bem quando se faz necessário buscar resultados em pisos como o duro, e principalmente a grama, onde a forma de jogo é muito diferente dos outros 2, além da temporada em torneios de grama ser bem curta, tendo em apenas um mês os quatro eventos na Holanda, Inglaterra e Alemanha, antes dos tenistas se reunirem em Londres para Wimbledon.

Tem como melhores marcas a Copa Davis deste ano, onde venceu Carlos Berloq, e perdeu para Leonardo Mayer em um jogo épico, com mais de 6 horas de duração. Teve também 2 ótimas atuações nos torneios brasileiros de saibro do circuito profissional: Brasil Open, onde chegou até a semifinal, perdendo para o italiano Luca Vanni, e as quartas do Rio Open, onde perdeu para o austríaco Andreas Haider-Maurer.

Como já dito, Feijão jamais participou do Grand Slam de Wimbledon, e algo mais curioso ainda é que ele jamais participou nem mesmo de qualquer torneio profissional ou da ITF, os chamaos Futures, na grama.

Sua clara preferência em jogar no saibro, onde se sente mais a vontade, lhe ajuda apenas na hora de jogar no piso duro, onde já tem dificuldades maiores. Pode tentar a sorte este ano, mas é pouco provável que consiga algo além de uma 1ª rodada no torneio.

FICHA TÉCNICA

JOÃO SOUZA

RANKING ATUAL: 77º

MELHOR RANKING: 69º em ABR/2015

TÍTULOS: 0

TÍTULOS DE WIMBLEDON: 0

WIMBLEDON EM 2014: Não participou