Wimbledon 2015: Tomas Berdych, o curioso caso do tenista tcheco

Um dos tenistas mais talentosos e regulares da ATP na atualidade atende pelo nome de Tomaz Berdych. Atualmente com 29 anos, Tomaz nasceu na cidade tcheca de Valasske Mezirici, onde passou a jogar tênis a partir dos 5 anos, o que pouco tempo depois lhe fez tomar gosto pelo esporte e seguir na carreira, onde se profissionalizou em 2002.

Desde então, Berdych veio desevolvendo seus golpes firmes de direita, e seu saque sempre muito bom, o que of ez se tornar vencedor de certa forma bem rápido, quando já em 2004 venceu o torneio de Palermo, na Itália, e no ano seguinte ganhar o Masters 1000 de Paris, na França, com apenas 20 anos de idade.

É hoje um dos tenistas a mais tempo no TOP 10 da ATP, quando entrou em JUL de 2010, para não mais sair deste topo, além de seguir firme como um dos adversários mais difíceis a ser batidos no circuito.

Possui vários títulos da ATP em seu currículo, incluindo torneios ATP 500 como de Pequim, Tóquio e Rotterdam, mas apenas o Masters 1000 já citado, e lá se vão 9 anos deste único grande título dele.

Na grama, possui apenas 1, no ATP 250 de Halle em 2007, quando bateu Marcos Baghdatis. No ano anterior foi finalista também, mas perdeu para Roger Federer. Desde então, não conseguiu mais repetir a performance no torneio, perdendo algumas rodadas iniciais, tendo apenas a semi de 2011 o mais longe na chave principal a ter chegado.

Participou também do ATP 250 de Queens em 3 oportunidades, chegando nas quartas em 2013 e 2014. Chegou a 1 semifinal em Stuttgart, lá em 2006, e nunca participou de Hertogenbosch, na Holanda.

BOM HISTÓRICO EM WIMBLEDON

O torneio londrino tem boas lembranças para Berdych, já que chegou a uma final, em 2010, contra o espanhol Rafael Nadal, porém perdendo em sets diretos a partida.

Tirando este resultado, Berdych tem várias repetições chegando na 3º ou 4º rodada do torneio, sendo as quartas de 2007 e 2013 seus melhores resultados, fora a finalíssima já citada.

No ano passado, chegou até a 3º rodada do Grand Slam, quando foi derrotado pelo croata Marin Cilic em sets diretos. Antes, venceu os tenistas Victor Hanescu, da Romênia, e Bernanrd Tomic, da Austrália.

2015 PODE SER O ANO DE BERDYCH

Para este ano, é bom lembrar o ótimo restrospecto de Tomaz nos torneios que vem disputando, chegando nas finais do Qatar, Rotterdam e Monte-Carlo, mas perdendo todas. Ainda foi semifinalista em Miami, Dubai, no Australia Open,e em Madrid. Isso, sem contar as quartas de Roma e Indian Wells, tendo como pior resultado até aqui apenas as Oitavas de Roland Garros, a poucas semanas.

Tênis para avançar no Grand Slam de Wimbledon ele tem, e em se tornando cada vez mais difícil batê-lo nos torneios em que disputa. Para se ter ideia, a derrota que ele teve recentemente em Halle, na Alemanha, para Ivo Karlovic, foi baseada em suma nos saques absurdamente potentes e altos de gigante croata, um dos líderes no quesito aces na história da ATP. Na trocação de bolas, Berdych leva ótima vantagem sobre muitos tenistas, até mesmo alguns dos líderes do ranking, como Nadal, que não está na sua melhor fase, ou Ferrer, que tem limitações claras em seu repertório de golpes.

Cabe apenas ao tcheco procurar a melhor forma de jogar para tentar quem sabe uma nova final em Londres, mas desta vez, buscando o inédito título de Grand Slam que ele ainda não possui.

FICHA TÉCNICA

TOMAZ BERDYCH

RANKING ATUAL: 6º

MELHOR RANKING: 4º em MAI/2015

TÍTULOS: 10 em simples (Palermo, Paris, Halle, Tóquio, Pequim, Munique, Montpellier, Rotterdam e Estocolmo [2])

TÍTULOS DE WIMBLEDON: 0

WIMBLEDON EM 2014: 3º rodada da chave principal (der. Marin Cilic 3/0)