Análise da chave de Wimbledon 2015

No próximo dia 29 de junho começa a 129ª edição de um dos mais tradicionais e aguardados torneios de tênis do ano: Wimbledon. O terceiro Grand Slam do ano disputado na capital inglesa, Londres, terá a presença dos principais nomes do tênis mundial.

Entre eles está o número um do mundo e atual campeão, o sérvio Novak Djokovic.

Provável caminho de Djokovic: Kohlschreiber - Hewitt - Tomic - Anderson - Nishikori - Wawrinka - Federer.

Quadra central do complexo de Roland Garros, Philippe Chatrier. 33 vitórias consecutivas, perdendo somente dois sets nos últimos seis jogos. Esse era o cenário de Novak Djokovic na final do segundo Grand Slam do ano e o único que falta em sua carreira. Porém, o sérvio acabou derrotado pelo surpreendente suíço Stan Wawrinka.

Desde então, o líder do ranking mundial não entrou mais em quadra em partidas válidas pelo circuito profissional da ATP. Seu próximo compromisso é no The All England Tennis Club diante do alemão Phillip Kohlschreiber, o 33º colocado no ranking mundial, que ficou somente a uma posição de ser cabeça-de-chave. O tenista da Alemanha tem ótimo retrospecto na grama, com o título do ATP 250 de Halle no ano de 2011. Além de ser detentor de um talento e técnica invejáveis.

Logo na segunda rodada, Djokovic teria pela frente o veterano e ex número um do mundo, Lleyton Hewitt. O australiano já declarou que esta será sua última temporada como jogador profissional. Por isso, ele deseja fazer jogo duro contra o atual melhor do mundo na partida que será sua última em quadras de grama.

Na terceira rodada, o tenista da Sérvia terá pela frente o também australiano Bernard Tomic. Os dois se enfrentaram nas quartas de final de 2011, com vitória do número um do mundo. Já nas oitavas o adversário tende a ser o sul africano Kevin Anderson, que vem de final no torneio de Queen's.

Provável caminho de Nishikori: Bolelli - Giraldo - Cuevas - Cilic/Isner - Djokovic - Wawrinka - Federer.

A grama está longe de ser a superfície favorita do japonês Kei Nishikori, cujo melhor resultado na capital inglesa foi a fase de oitavas de final no ano passado. Com problemas físicos e tendo de se retirar no torneio de Halle na Alemanha, o tenista do Japão esta tendo um ano que deixa a desejar.

Em sua estreia, Nishikori terá pela frente o perigoso italiano Simone Bolleli. Caso avance, existe uma chance de enfrentar o número dois do Brasil, João Souza, o "Feijão", que vem de péssimos resultados. Entretanto, terá pela frente o colombiano Santiago Giraldo, que não é um especialista em grama.

Nas oitavas de final estariam os maiores perigos para o japonês: os grandes sacadores John Isner dos Estados Unidos e Marin Cilic da Croácia.

Provável caminho de Wawrinka: Sousa - Becker - Thiem/Verdasco - Goffin/Robredo - Raonic - Djokovic - Federer.

Campeão de Roland Garros no mês passado, Stan Wawrinka da Suíça, não terá vida fácil em Wimbledon. Com péssimo retrospecto em quadras de grama, sendo seu melhor resultado as quartas de final no ano passado, o suíço terá pela frente o português João Sousa na estreia.

Porém, logo na segunda rodada já terá um grande adversário à frente: o experiente Benjamin Becker da Alemanha, que carrega a fama de "Matador de Gogantes". Em seguida, outros jogadores de peso o aguardam na terceira rodada: Dominik Thiem da Áustria, Fernando Verdasco e Tommy Robredo da Espanha e Martin Klizan da Eslováquia.

Provável caminho de Raonic: Gimeno-Traver - Haas - Kyrgios - Dimitrov - Wawrinka - Djokovic - Federer.

Afastado desde Roland Garros por conta de uma lesão, o canadense Milos Raonic retorna às quadras na grama inglesa. Sua estreia tem tudo para ser tranquila, seu adverário será o experiente espanhol Daniel Gimeno Traver.

Em seguida, o compromisso se torna extremamente complicado: o alemão Tommy Haas, que retornou às quadras na semana passada, no ATP 500 de Halle. Nas rodadas seguintes, os jovens Nick Kyrgios e Grigor Dimitrov o desafiam.

Provável caminho de Ferrer: Ward - Vesely - Fognini - Nadal - Murray - Federer - Djokovic.

James Ward, tenista da casa e especialista em quadras de grama. Esse será o adversário de David Ferrer em sua estreia em Wimbledon. O espanhol terá jogo duro pela frente, caso não jogue bem, tem grandes chances de ser eliminado.

De longe, o encontro mais esperado das oitavas de final será entre os espanhóis David Ferrer e Rafael Nadal. Porém, para que esse seja efetivado será necessário muito esforço por conta de Nadal. Logo na estreia, ele enfrentará o número um do Brasil, Thomaz Bellucci. Caso vença, terá pela frente o alemão Dustin Brown além do sérvio Viktor Troicki.

Provável caminho de Murray: Kukushkin - Haase/Falla - Seppi - Tsonga/Karlovic - Ferrer/Nadal - Federer - Djokovic.

Vindo de título em Queen's, o dono da casa, Andy Murray, terá vida fácil em busca de seu bicampeonato no The All England Tennis Club, o número três do mundo terá o cazaque Mikhail Kukushkin pela frente, confronto teoricamente fácil. As dificuldades podem vir na terceira rodada diante do finalista do ATP 500 de Halle, Andreas Seppi da Itália. Já nas oitavas, os adversários podem ser o semifinalista em Roland Garros, Jo-Wilfried Tsonga ou o grande sacador, Ivo Karlovic da Croácia.

Provável caminho de Federer: Dhumzur - Querrey/Sijsling - Sock - Feliciano - Berdych - Murray - Federer.

Campeão em sete oportunidades, um dos tenistas com mais títulos da história, ao lado do norte-americano Pete Sampras e o britânico William Renshaw, o número dois do mundo, Roger Federer disputa provavelmente pela última vez na carreira o tradicionalíssimo torneio de Wimbledon.

Para vencer seu torneio favorito, terá de passar por grandes tenistas, como um dos mais talentosos jovens da nova geração, Jack Sock dos Estados Unidos, além do espanhol especialista em quadras de grama, Feliciano Lopez.

Provável caminho de Berdych: Chardy - Mahut - Rosol/Gulbis/García-López - Simon - Federer - Murray - Djokovic.

Finalista em 2010 e já estabelecido no top 10, o tcheco Tomas Berdych está em busca de seu primeiro Grand Slam da carreira. Porém, este terá um difícil caminho.

Logo na estreia vem o francês Jeremy Chardy, bom jogador em quadras de grama. Em seguida, o também francês Nicolas Mahut, que fez história em Wimbledon de 2011 quando fez a maior partida da história contra o norte-americano John Isner.

