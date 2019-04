Definido o chavamento de Wimbledon 2015; Bellucci enfrenta Nadal na estreia

Nesta sexta pela manhã tivemos o sorteio das chaves de rodada inicial do 3º Grand Slam do ano, Wimbledon, na Inglaterra. O mais tradicional aberto do ano começa na próxima segunda, dia 26, mas já fez o chaveamento para a estreia do torneio em todas as suas frentes: feminino, masculino, duplas etc.

CABEÇAS DE CHAVE TEM PEDREIRAS

O principal cabeça de chave Novak Djokovic tem logo na estreia o alemão Philipp Kohlschreiber, que fez a estreia de Roger Federer no ATP 500 de Halle, dificultando muito o jogo e ficando perto de eliminar o maior campeão daquele torneio logo na estreia.

Para o 2º cabeça, Federer, o adversário será Damir Dzumhur, da Bósnia, tenista que ele enfrentou em Roland Garros. Bom sacador, mas inconstante nas trocas de bolas no fundo de quadra, pode dar algum dor de cabeça ao suíço.

Andy Murray enfrenta o cazaque Mikhail Kukushkin, enquanto Wawrinka pega João Sousa, de Portugal. Kei Nishikori terá na rodada inicial Simone Bolelli, e dependendo de como se desenrolar a partida, poderemos ter surpresa nela.

Ferrer terá Wild Card inglês pela frente, James Ward. Seu compatriota espanhol Daniel Gimeno-Traver joga contra cabeça 7 do torneio Milos Raonic, que estava afastado dos torneios devido lesão.

TENISTAS VETERANOS JOGAM WIMBLEDON

Ex número 1 do mundo, o baixinho Leyton Hewitt tem o Wild Card para disputar o Grand Slam deste ano, e fará seu jogo de estreia contra outro veterano, e bem conhecido dele: o finlandês Jarkko Nieminen.

O dominicano Victor Extrella-Burgos terá o almeão Benjamin Becker na estreia, enquanto Fernando Verdasco terá o sempre difícil sérvio Martin Klizan. Outro espanhol do circuito, Tommy Robredo será cabeça 19 do torneio, e terá o australiano John Milman, que veio do qualifying.

Marcos Baghdatis, ex TOP 10 da ATP e que engrossou a estreia de Nadal no ATP 250 de Stuttgart recentemente, terá o perigoso americao Donald Young no começo. O francês Richard Gasquet também será cabeça de chave do torneio, o 21º, e terá outro tenista vindo do qualy e também australiano: Luke Saville.

Teremos Juan Monaco no Grand Slam também, e terá pedreira na estreia: o alemão Florian Mayer, e o holandês Tommy Haas terá o também difícil sérvio Dusan Lajovic.

Outro eterno no circuito é Radek Stepanek. O tcheco faz sua estreia contra o Aljaz Bedene, da Grã-Bretanha, enquanto o croata Ivo Karlovic deverá desfilar Aces na sua estreia contra o sueco Elias Ymer. O francês Nicolas Mahut terá o sérvio Filip Krajinovic.

E claro temos algum russo nesta lista de mais veteranos, e só poderia ser Mikhail Youzhny, que terá Benoit Paire, da França, como adversário de sua estreia.

BRASILEIROS NÃO TEM VIDA FÁCIL

Enquanto João Souza, o Feijão, terá o colombiano Santiago Giraldo na sua estreia, Thomaz Bellucci tem o que podemos dizer de jogo da vida logo na estreia. O espanhol Rafael Nadal, cabeça de chave 10 do Grand Slam, e que já vem de título na grama em Stuttgart, na Alemanha.

Feijão não chegou a disputar nenhuma competição 250 ou 500 como preparatório para Wimbledon, mas Bellucci chegou a tentar a sorte na grama de Nottingham, na Inglaterra, mas logo na estreia perdeu para o jovem alemão Alexander Zverev.

A chave masculina do Grand Slam inglês

CHAVE FEMININA E DESTAQUES

Para as mulheres, a estreia não deverá ter muitos problemas para as top rankeadas. Número 1 do mundo e principal cabeça de chave do torneio, Serena Williams pega russa oriunda do qualy, Margarita Gasparyan.

Já a 2º colocada Petra Kvitova, que é Tcheca, tem a holandesa Kiki Bertens na rodada inicial. A cabeça 3 do torneio Simona Halep, da Romênia, terá a sérvia Jana Cepelova, enquanto a russa Maria Sharapova terá a britânica Johanna Konta.

A dinamarquesa Caroline Wozniacki terá uma boa estreia no quesito dificuldade tendo a chinesa Saisai Zheng. Outra chinesa no torneio será Yi-Fan Xu, adversária de Ana Ivanovic.

A brasileira Teliana Pedreira não terá vida fácil também, já que terá a cabeça de chave Camila Giorgi, da Itália, na sua estreia.

Chave feminina de Wimbledon 2015