David Ferrer não jogará Wimbledon

A Espanha perde um dos seus representantes na chave principal do torneio de Wimbledon. David Ferrer anunciou em sua conta no Twitter que não disputará o Grand Slam desse ano. O tenista espanhol perderá alguns pontos, mas não muitos, já que defendia apenas uma segunda rodada no ano passado. Ferrer estava jogando uma grande temporada, alcançando as quartas de final em Roland Garros e levantando três troféus: Doha, Rio de Janeiro e Acapulco.

Um dia antes do torneio teve que abandona-lo, mas está otimista sobre os tempos de recuperação. O espanhol é um jogador bastante regular, porém as lesões são frequentes em sua carreira. O espanhol teve que abandonar no ano passado torneio de Acapulco com uma lesão na coxa que o levou a desistir do Masters 1000 de Indian Wells. Em janeiro passado também foi ausente no torneio em Auckland com uma lesão nas costas. Porém é a sua primeira lesão no cotovelo.

Ferrer começou como a oitavo cabeça de chave em Londres. Seu adversário seria o britânico James Ward, que entrou no torneio como convidado. Logo James Ward vence a primeira rodada por WO e esta automaticamente classificado para a próxima fase.

Espanha perde um dos seus principais representantes em Wimbledon, com sua retirada, seus treze representantes são: Rafael Nadal, Roberto Bautista, Feliciano Lopez, Almagro, Carreno-Busta, Pablo Andujar e Guillermo Garcia-Lopez (se enfrentam na primeira rodada), Albert Ramos, Daniel Gimeno-Traver, Tommy Robredo, Fernando Verdasco e Marcel Granollers. Espanha está bem, mesmo sem Ferrer, um dos países com maior representação na chave principal do torneio de Wimbledon.