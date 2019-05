Extremamente ofensivo, Tomas Berdych assegura vitória contra Mahut

O tcheco Tomas Berdych, número seis do ranking mundial e cabeça de chave número seis de Wimbledon, eliminou o francês Nicolas Mahut, atual número 65 do ranking mundial, que vinha de uma grande conquista na grama do Atp de S-Hertogenbosch, quando passou do qualifying e foi campeão do torneio. Em partida válida pela segunda rodada em Londres, Berdych venceu em sets diretos, com as parciais de 6/1, 6/4 e 6/4 em 1h45 de jogo.

Um bom início de partida seria a chave para obter boa vantagem logo no começo do jogo. Tomas começaria o jogo abrindo logo 5/0, com duas quebras de vantagem acima do francês. Mahut estava perdido em quadra, com aproveitamento nulo de pontos jogados com o segundo saque, enquanto seu adversário tinha 85% de pontos vencidos com o primeiro saque. Berdych impôs seu estilo agressivo de jogo e venceu a primeira parcial por 6/1, disparando 13 winners e cometendo apenas três erros não forçados.

Nicolas voltaria para o jogo logo em seguida. No começo do segundo set, quebrou o serviço do tcheco e esteve em vantagem, mas esta foi logo perdida e o jogo estava mais uma vez empatado. Os números da segunda parcial eram similares ao segundo, quando o tcheco tinha 80% de pontos vencidos com o primeiro saque e o francês venceu apenas um dos oito pontos (13%) que disputou com seu segundo golpe. Após desperdiçar duas chances de quebra, Tomas finalmente voltou a errar menos (cometeu apenas cinco erros não forçados no set) e a quebrar o saque de Mahut, vencendo o segundo set por 6/4.

Mais dificuldades apareciam para o francês, pois o tcheco continuava a sacar melhor ao longo do jogo. Mahut continuava a dar muitas chances para Berdych, que chegou a ter quatro oportunidades de quebra de saque no terceiro set, enquanto o francês não teve nenhuma. Os números que leram o jogo nas duas primeiras parciais continuaram os mesmos, com 82% de pontos para o tcheco jogando com seu primeiro saque e apenas 14% para o francês quando jogava com seu segundo saque. Novamente, Tomas cometeu pouquíssimos erros não forçados (apenas seis) e na quinta oportunidade que teve, quebrou o saque de Nicolas para fechar o jogo em 6/1, 6/4 e 6/4.

Tomas Berdych avança agora para a terceira rodada de Wimbledon, onde irá enfrentar o vencedor do confronto entre seu compatriota Lukas Rosol , número 41 do ranking mundial e o espanhol Pablo Andujar, número 37 do mundo. O tcheco leva vantagem contra o espanhol (2x1) e contra seu conterrâneo (2x0), mas nunca enfrentou nenhum dos dois em partidas de melhor de cinco sets.