Roger Federer bate Sam Groth e avança em Wimbledon

Neste sábado (4), o suiço Roger Federer venceu Sam Groth da Austrália por três sets a um, com parciais de 6/4 6/4 6/7 e 6/2 , em 2 horas e 15 minutos de jogo. Com a vitória, o tenista da Suíça avançou à fase de oitavas de final do terceiro e mais tradicional Grand Slma da temporada, Wimbledon.

Na próxima fase, o tenista número dois do ranking da ATP enfrentará o cabeça de chave número 20 da competição, o espanhol Roberto Bautista Agut. O tenista da Espanha vem de triunfo sobre o georgio Nikoloz Basilashvili que eliminou na primeira rodada o também espanhol Feliciano López.

Federer vem de vitória sobre Damir Dzumhur da Bósnia na estreia por três sets a zero, com parciais de 6/1 6/3 e 6/3. Na segunda rodada, passou pelo norte-americano Sam Querrey em sets diretos, com parciais de 6/3 6/2 e 6/2.

Campeão em sete oportunidades, um dos tenistas com mais títulos da história, ao lado do norte-americano Pete Sampras e o britânico William Renshaw, o número dois do mundo, Roger Federer disputa provavelmente pela última vez na carreira o tradicionalíssimo torneio de Wimbledon.

Federer vem de eliminação precoce na fase de quartas-de-final do segundo Grand Slam do ano, Roland Garros, ao perder em sets diretos para o compatriota Stan Wawrinka, com parciais de 6/4 6/3 e 7/6, em 2 horas e 9 minutos de jogo.

Federer somente voltou às fases finais de um Grand Slam no ano passado, quando chegou à decisão de Wimbledon, mas foi derrotado pelo número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic, em cinco sets, com parciais de 7/6 4/6 6/7 7/5 e 6/4.

