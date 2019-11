Roger Federer x Bautista-Agut  pelo Grand Slam de Wimbledon (3-0)

Agradeço a audiência de todos que acompanharam esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, e espero todos para as próximas partidas, nossa transmissão em Wimbledon segue, um forte abraço.

O suiço Roger Federer vence o espanhol Roberto Bautista Agut por três sets a zero com parciais de 6/2, 6/2 e 6/3 e está classificado para ás quartas de Wimbledon, onde enfrentará o francês Gilles Simon.

9° Game, 3° Set: Vitória de Roger Federer!

9° Game, 3° Set: Smash de Federer, sexto match point do suíço

9° Game, 3° Set: Federer erra a paralela, 40-40

9° Game, 3° Set: Outro match point para Roger Federer

9° Game, 3° Set: Bautista salva mais um match point

9° Game, 3° Set: Mais um match point para Roger Federer

9° Game, 3° Set: Bola na linha de Bautista, 40-40

​9° Game, 3° Set: Match point para Roger Federer

9° Game, 3° Set: Mais um erro não forçado de Bautista, 30-30

9° Game, 3° Set: Espanhol fica na rede, 30-15

8° Game, 3° Set: Roger Federer confirma com facilidade seu serviço, 5-3

7° Game, 3° Set: Bautista confirma novamente seu serviço, 4-3 para Roger Federer

5° Game, 3° Set: Bautista Agut confirma o serviço, 3-2

5° Game, 3° Set: Bom saque do espanhol, 40-15

4° Game, 3° Set: Roger Federer confirma o saque, 3-1

​3° Game, 3° Set: Roger Federer quebra Bautista Agut e faz 2-1 no terceiro set

3° Game, 3° Set: Break point para Roger Federer

3° Game, 3° Set: Bom smash de Federer, 40-40

3° Game, 3° Set: Erro não forçado do espanhol, 15-30

2° Game, 3° Set: Federer confirma o serviço, 1-1

2° Game, 3° Set: Boa cruzada de Federer, 30-0

1° Game, 3° Set: Bautista Agut confirma o serviço e faz 1-0 no terceiro set

1° Game, 3° Set: Ótima paralela de Bautista, 30-0

8° Game, 2° Set: Roger Federer vence o segundo set 6/2 e abre 2-0 na partida

8° Game, 2° Set: Ótima chegada a rede do suíço, triplo set point para Roger Federer

7° Game, 2° Set: Roger Federer quebra novamente Bautista Agut, faz 5/2 e sacará para o set

7° Game, 2° Set: Duplo break para Roger Federer

7° Game, 2° Set: Bautista crava o smash, 15-15

6° Game, 2° Set: Ótimo saque de Federer para confirmar o serviço, 4-2

6° Game, 2° Set: Bola na rede de Federer, 40-15

5° Game, 2° Set: Bautista agut confirma o serviço, 3-2

5° Game, 2° Set: Erro não forçado do suíço, 30-15

4° Game, 2° Set: Federer confirma o serviço e faz 3-1

3° Game, 2° Set: Bautista Agut confirma o serviço, 2-1

3° Game, 2° Set: Ótimo lob de Bautista, 40-40

3° Game, 2° Set: Smash de Roger Federer para ter o break point

3° Game, 2° Set: Bola sensacional de Bautista junto a rede, Federer devolveu para fora, 30-0

2° Game, 2° Set: Federer confirma o serviço, 2-0

1° Game, 2° Set: Roger Federer quebra Bautista Agut de cara e faz 1-0 no segundo set

1° Game, 2° Set: Triplo break point para Roger Federer

1° Game, 2° Set: Bom voleio na rede de Federer, 0-30

8° Game, 1° Set: Roger Federer vence o primeiro set 6/2 e abre 1-0 na partida

8° Game, 1° Set: Erro não forçado do suíço, 15-15

7° Game, 1° Set: Roger Federer quebra novamente saque de Bautista, faz 5-2 e sacará para o set

7° Game, 1° Set: Break point para Roger Federer

7° Game, 1° Set: Federer manda direita na rede, 30-30

6° Game, 1° Set: Federer confirma o serviço com facilidade, 4-2

5° Game, 1° Set: Roger Federer quebra Bautista Agut e faz 3-2 no primeiro set

5° Game, 1° Set: Federer abre a quadra, 15-30

4° Game, 1° Set: Roger Federer também confirma o saque, 2-2

3° Game, 1° Set: Bautista Agut confirma o serviço, 2-1

3° Game, 1° Set: Erro não forçado do espanhol, 40-30

3° Game, 1° Set: Subida a rede espetacula de Federer, 0-15

2° Game, 1° Set: Roger Federer confirma o serviço, 1-1

2° Game, 1° Set: Ótimo saque de Federer, 40-0

1° Game, 1° Set: Bautista confirma o serviço e abre 1-0 no primeiro set

Roberto Bautista Agut vem de vitória por três sets a zero contra o georgiano Nikola Basiashvili. Federer ganhou os dois jogos contra ele no US Open e Xangai, na China, ambos em 2014.

Federer cravou sua 75ª vitória em 84 jogos na competição que venceu entre 2003 e 2007, 2009 e 2012 e onde é o atual vice-campeão.

Roger Federer vem de vitória contra o australiano Sam Groth, 68° do ranking da ATP, pela terceira fase de Wimbledon, por três sets a um, com parciais de 6/4 6/4 6/7 e 6/2. Pela primeira vez no torneio, o cabeça de chave número 2 perdeu um set.

Sua tradição é tamanha que, para competir, o tenista deve portar-se com vestimentas predominantemente brancas, seguindo os moldes presentes desde a fundação do torneio. Até mesmo a grama, piso não tão comum no calendário internacional, tem seu charme explorado ao extremo.

Roger Federer x Bautista Agut em Wimbledon 2015

Considerados os reis de Wimbledon e dois dos melhores tenistas da história, Pete Sampras e Roger Federer são os maiores campeões entre os homens, com sete títulos cada. Entre as mulheres, a tchecha naturalizada americana Martina Navrátilová detém a hegemonia com nove conquistas.

Sendo o único Grand Slam disputado na relva, Wimbledon é o terceiro na linha sucessiva da temporada, iniciando-se logo após Roland Garros e antecedendo o US Open.

Entra em cena o torneio mais importante do calendário internacional. Wimbledon foi o lugar que transformou o tênis num esporte competitivo e, por isso, permanece há mais de 130 anos em atividade. Os olhos do mundo estarão voltados para a grama inglesa entre os dias 29 de junho à 12 de julho.

Minuto a minuto de Roger Federer x Bautista Agut em tempo real

