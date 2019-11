Guia VAVEL dos jogos Pan-Americanos 2015: Tênis

No próximo dia 10 de julho, terá início a 17ª edição dos Jogos Pan Americanos, que serão sediados na cidade de Toronto, no Canadá. Além do Brasil, mais 40 países disputarão o evento, que possui 36 modalidades esportivas. Entre eles, o Tênis é uma das grandes esperanças brasileiras no Canadá. Sendo o quinto esporte de mais conquistas em nosso país, o tênis brasileiro contará com jovens promessas para buscar medalhas nas categorias femininas e masculinas, tanto em simples como em duplas.

Apostando nos jovens tenistas, o Brasil vai ao Pan com atletas entre 17 e 24 anos

Pelo lado masculino, Orlandinho Luz - atual número 1 do mundo juvenil, João Menezes e Marcelo Zormann buscarão medalhas em simples, além de contar com Luz e Zormann também nas duplas, categoria em que fizeram sucesso no ano de 2014, vencendo Wimbledon juvenil e os Jogos Olímpicos da Juventude em 2015.

Na parte feminina, a promissora Bia Haddad Maia lidera o país em simples e em duplas, ao lado de Paula Gonçalves, que também jogará simples. Além das duas jovens, Gabriela Cé é mais uma esperança do Brasil no tênis, jogando em simples e nas duplas mistas, ao lado de João Menezes.

História nos Pans

Logo na primeira edição, no Pan Americano de Buenos Aires, em 1951, as brasileiras Helena Stark e Silvia Villari conquistaram a medalha de bronze, depois de serem derrotadas pela dupla da casa nas semifinais. Em 1955, pela mesma categoria, Maria Esther Bueno e Ingrid Charlotte Metzner conquistaram novamente o bronze, na Cidade do México.

A má campanha do esporte no Estados Unidos em 1959 foi esquecida depois de uma histórica participação do tênis brasileiro no Pan Americano de São Paulo, em 1963. Em todas as categorias da competição saíram medalhas para os brasileiros, sendo três ouros e duas pratas.

O carioca Ronald Barnes conquistou a medalha de ouro em simples e em duplas masculinas, ao lado de Carlos Fernandes. Pela categoria feminina, Maria Esther Bueno conquistou ouro em simples e prata nas duplas, tendo Maureen Schwartz como parceira. A melhor tenista de todos os tempos no Brasil também conquistou a prata nas duplas mistas, ao lado de Thomaz Koch.

Em 1967, em Winnipeg, no Canadá, Thomaz Koch foi o principal nome de nosso país. Conquistando ouro em simples e nas duplas, ao lado de José Mandarino. Oito anos depois, em 1975, Pat Medrado conquistou patra em simples, João Américo Soares Júnior e João Carlos Schimdt levarem o bronzenas duplas , e Maria Cristina Andrade e Wanda Bustamante Ferraz conquistarem a prata também em duplas.

O tênis brasileiro se mostrou fraco e não obteve resultados significativos em 1979 e 1983, sem qualquer chance de medalha. Porém, em 1987, os brasileiros Fernando Roese e Gisele Miró fizeram história conquistaram a medalha de ouro em simples masculino e feminino, respectivamente. Além de conquistarem a medalha de bronze em duplas mistas no Pan Americano de Indianapolis.

O Pan de Havana, em 1991 foi a segunda melhor campanha do tênis brasileiro. Marcelo Saliola e Andrea Vieira conquistaram a medalha de bronze em simples masculina e feminina, respectivamente. A mesma Andrea Vieira conquistou a prata em duplas femininas, ao lado de Claudia Chabalgoti, que também esteve ao lado de William Kyriakos Junior nas duplas mistas, conquistando a prata.

Em 1995, Andrea Vieira e Luciana Camargo Tella conquistaram o bronze em duplas femininas, pelo Pan de Mar del Plata, na Argentina. Depois de 32 anos, o Pan voltou à Winnipeg em 1999 e o Brasil conquistou três medalhas, sendo elas duas de ouro e uma de bronze. O histórico André Sá, ainda com 22 anos, conquistou ao lado de Paulo Taicher o ouro nas duplas masculinas. Pelas duplas femininas, Joana Cortez e Vanessa Menga foram soberanas e levaram a medalha de ouro. Paulo Taicher também fez história e conquistou o bronze nas simples masculinas.

A carioca Joana Cortez faria história novamente, em 2003 no Pan de Santo Domingo. Ao lado de Bruna Coloso, Joana conquistou novamente o ouro nas duplas femininas. Porém, as emoções do tênis brasileiro na República Dominicana foram deixadas para a final de simples. Onde após um jogo duríssimo e decidido nos detalhes, Fernando Meligeni derrotou de virada Marcelo Ríos, que havia sido número 1 do mundo. Com parciais de 5/7, 7/6 e 7/6, Meligeni conquistou o ouro e emocionou à todos no pódio em Santo Domingo.

O tão esperado Pan Americano de 2007, disputado no Rio de Janeiro, guardava muitas surpresas ao tênis brasileiro, buscando mais uma vez colocar o país no topo do esporte na competição. Assim como em 99 e 2003, a já veterana Joana Cortez consolidou seu nome na história do tênis feminino brasileiro e mais uma vez levou a medalha de bronze ao Brasil após derrotarem as americanas Cohen e Falcon por 7/5 e 6/0.

A emocionante conquista de Meligeni em Santo Domingo seria lembrada no Rio de Janeiro, desta vez por Flávio Saretta. O paulista fez uma campanha impecável no saibro carioca e perdeu apenas dois sets, um pela semifinal contra Eduardo Schwank e o outro set na disputa do ouro contra o veterano Adrián García. Com parciais de 6/3, 4/6 e 7/6, Saretta levantou a torcida brasileira e conquistou mais um ouro para o Brasil no tênis em Pans.