ResultadoStan Wawrinka x Richard Gasquet no Grand Slam de Wimbledon (2-3)

Esperamos vocês na próxima transmissão. Ainda hoje, muito futebol, com a rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá.

A VAVEL Brasil agradece a presença de todos após uma transmissão. Hoje, deu Richard Gasquet em um jogo sensacional.

Mais de 3h30, com muito equilíbrio, decidido no quinto set, com 9/11, Gasquet vence a partida e agora encara Novak Djokovic.

5º Set, 9-10: Richard Gasquet vence Stan Wawrinka!

5º Set, 9-10: Foi na segurança, Wawrinka. 30-40.

5º Set, 9-10: Salva, o primeiro, Wawrinka.

5º Set, 9-10: Triplo match point para Richard Gasquet.

5º Set, 9-10: Fica na rede e Gasquet tem boa chances. 0-30.

5º Set, 9-10: Erra na segunda bola, Wawrinka. 0-15.

5º Set, 9-9: Acelera na direita e 9/10 ao francês.

5º Set, 9-9: Gasquet força, Wawrinka isola. Vantagem ao francês.

5º Set, 9-9: Saaaaaaalva, Gasquet. 40-40.

5º Set, 9-9: Passada sensacional de Wawrinka e chance da quebra.

5º Set, 9-9: Mais um erro de Gasquet. 30-30.

5º Set, 9-9: Erro de esquerda e 30-15 Gasquet.

5º Set, 9-9: Se recupera e empata o game. 15-15.

5º Set, 9-9: Joga fora, Gasquet. 0-15.

5º Set, 8-9: Game, Wawrinka. 9/9.

5º Set, 8-9: Smash sem defesa e 40-0.

5º Set, 8-9: Gasquet ainda chegou na deixada, mas Wawrinka usa o vazio para vencer o ponto. 30-0.

5º Set, 8-9: Passada linda de Wawrinka.15-0.

5º Set, 8-8: Erra na devolução, Stan. 8/9 para Gasquet.

5º Set, 8-8: Acelera fora, Wawrinka. 40-15.

5º Set, 8-8: Wawrinka joga no corpo de Gasquet. 30-15.

5º Set, 8-8: Smash sensacional de Gasquet. 30-0.

5º Set, 8-8: Isola, Stan. 15-0.

5º Set, 7-8: Saque e voleio para empatar tudo de novo. 8/8.

5º Set, 7-8: Devolução vai fora. 40-0.

5º Set, 7-8: Acelera no backhand. 30-0.

5º Set, 7-8: Saca bem, Wawrinka. 15-0.

5º Set, 7-7: Passada bem feita e Gasquet tem 7/8.

5º Set, 7-7: Devolução errada e 40-15.

5º Set, 7-7: Richard manda no contra pé. 30-15.

5º Set, 7-7: Dupla falta, Gasquet. 15-15.

5º Set, 7-7: Ace, Gasquet. 15-0.

5º Set, 6-7: Suíço confirma o saque e o empate. 7/7.

5º Set, 6-7: Para na rede, Stan. 40-15.

5º Set, 6-7: Ace, Wawrinka. 40-0.

5º Set, 6-7: Stan abre 30-0 no game.

5º Set, 6-7: Joga bem, Stan. 15-0.

5º Set, 6-7: Se conseguir a quebra, Gasquet ganha.

5º Set, 6-6: Gasquet tira uma bola de esquerda sensaional. Fecha o game em 6/7.

5º Set, 6-6: Cruzada de esquerda e Richard marca 40-0.

5º Set, 6-6: Na ida à rede, Wawrinka erra. 30-0.

5º Set, 6-6: Bem no smash, Stan e 15-0.

Lembrando que não temos tie break. São sets diretos até alguém conseguir.

5º Set, 5-6: Tudo igual em 6/6.

5º Set, 5-6: Chance de empatar o jogo agora. 40-0.

5º Set, 5-6: Não tem devolução e Stan marca 30-0.

5º Set, 5-6: Wawrinka saca bem. 15-0.

5º Set, 5-5: Esquerda errada e Gasquet volta a estar na frente. 6/5.

5º Set, 5-5: Fica na rede, Wawrinka. 40-30.

5º Set, 5-5: Saque e voleio, quase não deu, mas precisou correr pra empatar. 30-30.

5º Set, 5-5: Gasquet se mantém vivo. 15-30.

5º Set, 5-5: Linda bola na parelela por fora. Impressionante Wawrina! 0-30.

5º Set, 5-5: Manda fora, Gasquet. 0-15.

5º Set, 4-5: Wawrinka vai pra deixada e empata o jogo! 5/5 no último set.

5º Set, 4-5: Gasquet força muito bem e marca 40-30.

5º Set, 4-5: Isola, Gasquet e 40-15 Wawrinka.

5º Set, 4-5: Fica na rede, Wawrinka! Incrível! 30-15.

5º Set, 4-5: Devolução longe. 30-0.

5º Set, 4-5: Que jogadaça! Wawrinka faz Gasquet correr demais, conseguiu uma deixada e abrir 15-0.

5º Set, 3-5: Fica na rede Gasquet e Wawrinka devolve a quebra! 4/5 e sacará para o empate.

5º Set, 3-5: IMPRESSIONANTE O QUE O WAWRINKA JOGOU! Forçando na rede, sentando os golpes e Gasquet mandou fora.

5º Set, 3-5: Manda fora, Gasquet. Sobrevive Wawrinka. 30-30.

5º Set, 3-5: Devolução errada e Gasquet tem 30-15.

5º Set, 3-5: Ace do francês! 15-15.

5º Set, 3-5: Wawrinka manda uma deixada e abre 0-15.

5º Set, 3-4: Gasquet quebra o saque com uma paralela sensacional após deixada do rival. 3/5 e saca para o jogo.

5º Set, 3-4: Salva mais um com ace.

5º Set, 3-4: Salva o primeiro, Wawrinka.

5º Set, 3-4: Triplo break point para Richard Gasquet.

5º Set, 3-4: Outro erro não forçado e Gasquet tem 0-30.

5º Set, 3-4: Manda fora, Wawrinka. 0-15.

5º Set, 3-3: No contra pé, Gasquet marca 3/4.

5º Set, 3-3: Gasquet pega de bate e pronto de forma sensacional! Que jogo! 40-15.

5º Set, 3-3: Não tem decolução de saque. 30-15.

5º Set, 3-3: Que ponto! Gasquet e Wawrinka trocam, aceleram, pegam todas, mas melhor para o francês. 15-15.

5º Set, 3-3: Manda fora, Gasquet. 0-15.

5º Set, 2-3: Fecha o game, Stan Wawrinka. 3/3.

5º Set, 2-3: Fica na rede, Richard. 40-15.

5º Set, 2-3: Manda mal, gasquet. 30-15.

5º Set, 2-3: Erra na segunda bola, Wawrinka. 15-15.

5º Set, 2-3: Ace, Stan. 15-0.

5º Set, 2-2: Outro erro e Gasquet fecha o game. 2/3.

5º Set, 2-2: Manda fora, o francês. 40-15.

5º Set, 2-2: Slice pra matar o ponto, Richard. 40-0.

5º Set, 2-2: Outra devolução errada de Wawrinka. 30-0.

5º Set, 2-2: Manda fora, Stan. 15-0.

5º Set, 1-2: Ace pra fechar o game. 2/2 na partida.

5º Set, 1-2: Devolução agora foi errada. Vantagem Stan.

5º Set, 1-2: Erro não forçado, Wawrinka. Iguais.

5º Set, 1-2: Wawrinka sobe e consegue o ponto. Vantagem.

5º Set, 1-2: Devolução sensacional do francês! Tudo igual.

5º Set, 1-2: Outra vez, Gasquet quase complica um ponto fácil de Wawrinka. Vantagem ao suíço.

5º Set, 1-2: Esquerda de Gasquet sensacional! Tudo igual em 40.

5º Set, 1-2: Ace, Wawrinka. 40-30.

5º Set, 1-2: Quase deu ao Richard. Voleio quase entra. 30-30.

5º Set, 1-2: Wawrinka erra na tentativa de passada. 15-30.

5º Set, 1-2: Sobe bem e acelera na direita, o suíço. 15-15.

5º Set, 1-2: Falha no bate pronto, Wawrinka. 0-15.

5º Set, 1-1: Manda mal na paralela e Gasquet confirma o saque. 1/2.

5º Set, 1-1: Isola, Wawrinka. 40-15.

5º Set, 1-1: Devolução fica na rede. 30-15.

5º Set, 1-1: Deixada no bate pronto e tudo igual 15-15.

5º Set, 1-1: Fica na rede, Richard. 0-15.

5º Set, 0-1: Ace e saque confirmado. 1/1.

5º Set, 0-1: Força muito bem e Wawrinka tem 40-30.

5º Set, 0-1: Pedrada firme de Stan. 30-30.

5º Set, 0-1: Manda fora, Wawrinka. 15-30.

5º Set, 0-1: Gasquet força na rede e empata. 15-15.

5º Set, 0-1: Ace, Wawrinka. 15-0.

5º Set, 0-0: Outro erro na devolução e Gasquet abre 0/1.

5º Set, 0-0: Ace, Gasquet.

5º Set, 0-0: Cruzada de esquerda sensacional de Wawrinka! Tudo igual.

5º Set, 0-0: Outra vez, vantagem Gasquet.

5º Set, 0-0: Linda paralela de backhand para Stan. Tudo igual.

5º Set, 0-0: Vantagem, Gasquet.

5º Set, 0-0: Devolução totalmente errada e Wawrinka dá o empate.

5º Set, 0-0: Isola, Gasquet e Wawrinka tem chance de quebra.

5º Set, 0-0: Saque e voleio e gasquet empata. 30 iguais.

5º Set, 0-0: Manda fora, Gasquet. 15-30.

5º Set, 0-0: PONTO SENSACIONAL! Um show na trocação e Wawrinka mata no voleio. 15-15.

5º Set, 0-0: Isola, Wawrinka. 15-0.

5º Set, 0-0: É agora ou nunca!

4º Set, 4-5: Dupla falta, Wawrinka e Gasquet fecha o quarto set. Tudo igual na partida.

4º Set, 4-5: Duplo break point para Gasquet.

4º Set, 4-5: Sobre bem e marca o ponto Gasquet. 15-30.

4º Set, 4-5: Bom saque de Stan. 15-15.

4º Set, 4-5: Sobe bem, Gasquet. 0-15.

4º Set, 4-4: Confirma o saque Richard. 4/5 no quarto set.

4º Set, 4-4: Outro bom saque e 40-0.

4º Set, 4-4: Acelerada no fundo da quadra pra abrir 30-0.

4º Set, 4-4: Gasquet saba bem. 15-0.

4º Set, 3-4: Fecha o game e tudo empatado. 4/4.

4º Set, 3-4: Consegue forçar bem, Wawrinka. 40-15.

4º Set, 3-4: Ace, Wawrinka. 30-15.

4º Set, 3-4: Devolução não passa. 15-15.

4º Set, 3-4: Gasquet abre o game com ponto. 0-15.

4º Set, 3-3: Gasquet marca e fecha seu game. 3/4.

4º Set, 3-3: Joga mal na rede, Wawrinka. 40-0.

4º Set, 3-3: Para na rede, Stan. 30-0.

​4º Set, 3-3: Devolução de saque errada. 15-0 Gasquet.

​4º Set, 2-3: Confirma o saque, Stan. 3/3.

​4º Set, 2-3: Passada sensacional do suíço. 40-30.

​4º Set, 2-3: Gasquet dá um slice pra fora. 30-30.

​4º Set, 2-3: Manda fora, Wawrinka. 15-30.

​4º Set, 2-3: Voleio na chegada à rede e Gasquet empata. 15-15.

​4º Set, 2-3: Wawrinka marca no ace. 15-0.

​4º Set, 2-2: Esquerda matadora do francês pra marcar 2/3.

​4º Set, 2-2: Manda fora, Stan e francês tem 40-0.

​4º Set, 2-2: Ataca firme na direita, Gasquet. 30-0.

​4º Set, 2-2: Devolução de saque na rede. 15-0.

​4º Set, 1-2: Manda fora, Richard. 2/2.

​4º Set, 1-2: Disputa na rede e Gasquet fica na rede. 40-15.

​4º Set, 1-2: Resposta imediata do suíço. 30-15.

​4º Set, 1-2: Longo rally e golpe de direita bem feito de Gasquet. 15-15.

​4º Set, 1-2: Manda bem no saque, Stan. 15-0.

​4º Set, 1-1: Saque confirmado e 2/1 para o francês.

​4º Set, 1-1: Chance de confirmar o saque, Gasquet. 40-15.

​4º Set, 1-1: Diminui na paralela, Stan. 30-15.

​4º Set, 1-1: Fica na rede, Stan. 30-0.

​4º Set, 1-1: Devolução na rede. 15-0.

​4º Set, 0-1: Com dois saques matadores e uma esquerda mortal, Wawrinka empata e nem dá chances. 1/1.

​4º Set, 0-0: Confirma o serviço, o francês. 1/0.

​4º Set, 0-0: Consegue boa direita, Richard. 40-0.

​4º Set, 0-0: Erra Wawrinka. 30-0.

4º Set, 0-0: Gasquet abre o set com 15-0.

3º set, 5-3: Wawrinka fecha o terceiro set com 6/3, abre 2 sets a 1 em um jogo muito equilibrado.

3º set, 5-3: Set point para o suíço.

3º set, 5-3: Paralela sensacional de esquerda, de Stan, 30-0.

3º set, 5-3: Ace do suíço. 15-0.

3º set, 5-3: Saca para o set, Wawrinka.

3º set, 5-2: Confirma o saque e perde por 5/3.

3º set, 5-2: Ataca bem, Gasquet. 40-0.

3º set, 5-2: Erro na rede, Wawrinka. 30-0.

3º set, 5-2: Gasquet ataca bem e abre 15-0.

3º set, 4-2: Confirma o saque, o suíço. 5/2.

3º set, 4-2: Força o erro e tem 40-15, Stan.

3º set, 4-2: Na passada, Wawrinka marca. 30-15.

3º set, 4-2: Joga fora, Wawrinka. 15-15.

3º set, 4-2: Devolução do saque não passa. 15-0 Stan.

3º set, 4-1: Confirma, Gasquet. 4/2.

3º set, 4-1: Saque e voleio. 40-15.

3º set, 4-1: Subiu à rede e mandou fora, Gasquet. 30-15.

3º set, 4-1: Manda fora, Wawrinka. 30-0.

3º set, 4-1: Bem, Richard. 15-0.

3º set, 3-1: Outro ace e Wawrinka confirma o saque. 4/1.

3º set, 3-1: Ace, Wawrinka! 40-30.

3º set, 3-1: Renasce o francês. 30 iguais.

3º set, 3-1: Esquerda forte, rápida e cruzada, sem chances. Bem, Gasquet. 30-15.

3º set, 3-1: Outra vez, Gasquet para na rede. 30-0.

3º set, 3-1: Esquerda para na rede, de Gasquet. 15-0.

3º set, 2-1: Stan quebra o saque e tem 3/1.

3º set, 2-1: Wawrinka tem agora, dois breaks points.

3º set, 2-1: Que ponto sensacional! Wawrinka busca uma deixa de bate pronto com outra deixada. 15-30.

3º set, 2-1: Erra, Stan. 15-15.

3º set, 2-1: Voleio bem feito do suíço. 0-15.

3º set, 1-1: Confirma o saque, Wawrinka e tem 2/1.

3º set, 1-1: Wawrinka acelera na direita e vira. 40-30.

3º set, 1-1: Fica na rede, a devolução de Richard. 30-30.

3º set, 1-1: Saca bem, Stan. 15-30.

3º set, 1-1: Gasquet abre 0-30 no saque do suíço.

3º set, 1-0: Gasquet confirma o serviço e empata o terceiro set em 1/1.

3º set, 0-0: Wawrinka confirma o serviço e faz 1-0.

3º set, 0-0: Wawrinka saca bem. 15-0.

2º set, 5-4: Dupla falta de Richard Gasquet. Segundo set é de Stan Wawrinka! 6-4.

2º set, 5-4: Gasquet manda na rede. Terceiro break point do Wawrinka.

2º set, 5-4: Gasquet salva mais um break point. 40-40.

2º set, 5-4: Gasquet salva o game. 40-40.

2º set, 5-4: Gasquet manda na rede. 30-30.

2º set, 5-4: Wawrinka exagera na força. 15-15.

2º set, 5-4: Bela passada de Wawrinka. 0-15.

2º set, 4-4: Wawrinka acerta um lindo forehand e confirma o serviço. 5-4.

2º set, 4-4: Wawrinka saca muito bem. 40-30.

2º set, 4-4: Belíssima devolução de Gasquet. 30-30.

2º set, 4-4: Wawrinka manda para fora. 30-15.

2º set, 4-4: Wawrinka sobe bem à rede e pontua. 30-0.

2º set, 4-4: Gasquet devolve na rede. 15-0.

2º set, 4-3: Outro slice e Gasquet confirma o serviço. 4-4.

2º set, 4-3: Que categoria! Gasquet manda um belíssimo slice. 30-15.

2º set, 4-3: Wawrinka manda por cima de Gasquet e confirma o belo ponto. 15-15.

2º set, 4-3: Gasquet saca bem. 15-0.

2º set, 3-3: Mais um ace do Wawrinka, que confirma o serviço. 4-3.

2º set, 3-3: Gasquet devolve na rede. 40-0.

2º set, 3-3: Wawrinka sobe bem à rede e confirma o ponto. 30-0.

2º set, 3-3: Ace Wawrinka. 15-0.

2º set, 3-2: Wawrinka manda para fora. Game Gasquet. 3-3.

2º set, 3-2: Belo saque do francês. 40-0.

2º set, 3-2: Wawrinka com mais um erro não forçado. 30-0.

2º set, 3-2: Gasquet saca bem. 15-0.

2º set, 3-1: Gasquet quebra o serviço de Stan Wawrinka. 3-2 suíço.

2º set, 3-1: Gasquet sobe muito bem à rede e tem duplo break point. 15-40.

2º set, 3-1: Wawrinka exagera na força e erra. 15-30.

2º set, 3-1: Suíço erra na passada e manda para fora. 15-15.

2º set, 3-1: Belo backhand do Wawrinka. 15-0.

2º set, 3-0: Game Gasquet. 3-1.

2º set, 3-0: Mais um erro de Wawrinka. 40-0.

2º set, 3-0: Gasquet desafia bola fora de Wawrinka e ganha. 30-0.

2º set, 3-0: Bela passa de Gasquet. 15-0.

2º set, 2-0: Bela passada de Wawrinka que vence o terceiro game e abre 3-0 no segundo set.

2º set, 2-0: Wawrinka exagera na força e manda para fora. 40-30.

2º set, 2-0: Ace do Wawrinka. 40-15.

2º set, 2-0: Gasquet devolve bem. 30-15.

2º set, 2-0: Wawrinka manda um belo backhand e faz 30-0.

2º set, 2-0: Wawrinka saca bem e faz 15-0.

2º set, 1-0: Gasquet erra e Wawrinka quebra o saque do francês. 2-0 para o suíço.

2º set, 1-0: Gasquet saca bem e salva um break point.

2º set, 1-0: Gasquet manda para fora e Wawrinka tem um duplo break point. 15-40.

2º set, 1-0: Gasquet sobe bem à rede, mas manda para fora. 15-30.

2º set, 0-0: Wawrinka confirma o serviço e faz 1-0 no segundo set.

1º set, 4-5: Gasquet confirma o serviço e vence o primeiro set: 6-4.

Já o francês Richard Gasquet, número 20 do rank da ATP, derrotou nas oitavas o australiano Nick Krygios por três sets a um, parciais de 7-5, 6-1, 6-7 e 7-6.

O suiço vem de boa vitória nas oitavas, onde eliminou o belga David Goffin por três sets a zero, parciais de 7-6, 7-6 e 6-4.

Stan Wawrinka, atualmente 4° do mundo, é o atual campeão de Roland Garros, torneio que venceu na final o número 1 do mundo e atual campeão de Wimbledon, Novak Djokovic.

Sua tradição é tamanha que, para competir, o tenista deve portar-se com vestimentas predominantemente brancas, seguindo os moldes presentes desde a fundação do torneio. Até mesmo a grama, piso não tão comum no calendário internacional, tem seu charme explorado ao extremo.

Considerados os reis de Wimbledon e dois dos melhores tenistas da história, Pete Sampras e Roger Federer são os maiores campeões entre os homens, com sete títulos cada. Entre as mulheres, a tchecha naturalizada americana Martina Navrátilová detém a hegemonia com nove conquistas.

Sendo o único Grand Slam disputado na relva, Wimbledon é o terceiro na linha sucessiva da temporada, iniciando-se logo após Roland Garros e antecedendo o US Open.

Entra em cena o torneio mais importante do calendário internacional. Wimbledon foi o lugar que transformou o tênis num esporte competitivo e, por isso, permanece há mais de 130 anos em atividade. Os olhos do mundo estarão voltados para a grama inglesa entre os dias 29 de junho à 12 de julho.

Bom dia para todos que navegam aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o jogo entre o suiço Stan Wawrinka e o francês Richard Gasquet valendo pelas quartas de final de Wimbledon, fique conosco e acompanhe todos os lances!