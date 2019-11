Resultado Roger Federer x Gilles Simon pelas quartas de final de Wimbledon (3-0)

A VAVEL Brasil agradece sua presença em mais uma transmissão. Fique ligado que ainda hoje terá muito tênis, futebol e tudo aqui no nosso site. Muito obrigado.

Sacando muito, variando as suas jogadas e dominando o meio, Federer bate Gilles Simon por 3 sets a 0.

Com 6/2 no terceiro set, fecha a partida e avança no torneio.

3º Set, 5-2: Federer fecha a rede, marca e está na semifinal de Wimbledon.

3º Set, 5-2: Dupla falta do suíço. Um match point ainda.

3º Set, 5-2: Saque e voleio e duplo match point para Federer.

3º Set, 5-2: Saque não volta. 30-15.

3º Set, 5-2: Simon joga bem o ponto e empata 15-15.

3º Set, 5-2: Federer saca bem e tem 15-0.

3º Set, 4-2: Fica na rede e Federer fica à um game da vitória. 5/2.

3º Set, 4-2: Salva o primeiro, Simon.

3º Set, 4-2: Dupla chance de quebra para o suíço.

3º Set, 4-2: Sobe à rede e mata o ponto, Federer, 15-30.

3º Set, 4-2: Devolução sensacional do suíço. 15 iguais.

3º Set, 4-2: Devolução vai fora e Simon tem 15-0.

3º Set, 3-2: Fica na rede e Roger confirma o saque. 4/2.

3º Set, 3-2: Erro de esquerda de Simon e 40-15.

3º Set, 3-2: Outra vez a bola pega na fita e quase morre. Mas foi fora a resposta. 30-15.

3º Set, 3-2: Empata Simon. 15-15.

3º Set, 3-2: Saque não volta. 15-0.

3º Set, 3-1: Confirma o saque e temos 3/2 no jogo.

3º Set, 3-1: Belo saque de Gilles e anota 40-15.

3º Set, 3-1: Backhand vai fora e Simon tem 30-15.

3º Set, 3-1: Simon acha uma bola linda e ganha o ponto na corrida. 30-0.

3º Set, 3-1: Manda fora Federer. 15-0.

3º Set, 2-1: Fecha seu saque, Roger e tem 3/1.

3º Set, 2-1: Outro saque gigante e 40-0 Federer.

3º Set, 2-1: Bola não volta do saque. 30-0.

3º Set, 2-1: Federer castiga no saque. 15-0.

3º Set, 2-0: Confirma o saque e Simon perde por 2/1.

3º Set, 2-0: Devolução errada de Federer. 40-15.

3º Set, 2-0: Erro do francês. 30-15.

3º Set, 2-0: Esquerda do suíço não passa. 30-0.

3º Set, 2-0: Erro na devolução, Roger. 15-0.

3º Set, 1-0: Smash pra confirmar o saque. 2/0 para o suíço.

3º Set, 1-0: Ace de Federer. 40-30.

3º Set, 1-0: Simon chega na rede e manda na paralela. 30-30.

3º Set, 1-0: Bate mal na bola, Federer. 30-15.

3º Set, 1-0: Erro do francês. 30-0.

3º Set, 1-0: Saque entra bem e 15-0.

3º Set, 0-0: Federer quebra o saque logo no começo. 1/0.

3º Set, 0-0: Salva um, Gilles.

3º Set, 0-0: Bola de Roger pega na fita e morre. Dupla chance de quebra.

3º Set, 0-0: Lob sai por pouco. 15-30.

3º Set, 0-0: Federer manda na linha. 15-15.

3º Set, 0-0: Simon abre com o saque e tem 15-0.

Suíço tem mais dificuldades, teve seu saque quebrado e agora, fica à um set da semifinal.

E Federer fecha o segundo set, com 7/5.

E finalmente vamos ao jogo.

Não há previsão de retorno. A chuva segue e estão paradas as partidas.

2º Set, 6-5: E com o jogo em 15-0 no saque do suíço, a chuva volta a cair e o jogo é paralizado mais uma vez.

2º Set, 5-5: Mais uma quebra de Federer e volta a sacar pelo set. 6/5.

2º Set, 5-5: Trocação franca, Federer manda uma paralela sensacional e consegue o ponto. Duplo break point.

2º Set, 5-5: Smash sensacional de Federer. 15-30.

2º Set, 5-5: Federer atropela na rede. 15-15.

2º Set, 5-5: Por fora, Simon acha a paralela. 15-0.

2º Set, 5-4: Simon devolve a quebra! Tudo igual em 5/5.

2º Set, 5-4: Devolução mágica e triplo break point, Simon!

2º Set, 5-4: Outro erro de Federer. 0-30.

2º Set, 5-4: Simon força o erro do adversário. 0-15.

2º Set, 5-4: Serve para o set, Federer.

2º Set, 5-3: Manda fora, Roger e o jogo fica 5/4.

2º Set, 5-3: Erra, Simon. 40-30.

2º Set, 5-3: Diminui no game, Roger. 40-15.

2º Set, 5-3: Direita não passa. 40-0.

2º Set, 5-3: Saque não tem devolução. 30-0.

2º Set, 5-3: Bem, Simon. 15-0.

2º Set, 4-3: Confirma o saque, Federer. 5/3.

2º Set, 4-3: Saque e voleio. Incrível! 40-15.

2º Set, 4-3: Ace, Federer. 30-15.

2º Set, 4-3: Simon manda no contra pé. 15-15.

2º Set, 4-3: Saque não volta. 15-0.

2º Set, 3-3: Simon manda fora e Federer quebra o saque. 4/3.

2º Set, 3-3: Federer jogando demais! Variações de jogadas aos montes. Dupla chance de quebra.

2º Set, 3-3: Pega mal na bola, Roger. 15-30.

2º Set, 3-3: Acelera e tem 0-30, Roger.

2º Set, 3-3: Federer força o erro rival? 0-15.

2º Set, 2-3: Cruzada sensacional de Federer e jogo empatado. 3/3.

2º Set, 2-3: Mais uma vez o saque entra. 40-15.

2º Set, 2-3: Outro saque matador. 30-15.

2º Set, 2-3: Empata, Roger. 15-15.

2º Set, 2-3: Isola, Federer. 0-15.

2º Set, 2-2: Fecha o quinto game, Simon, com 3/2.

2º Set, 2-2: Direita de Federer fica na rede. 40-0.

2º Set, 2-2: Ace, Simon. 30-0.

2º Set, 2-2: Federer busca a rede, mas erra. 15-0.

2º Set, 1-2: Empata o set, Federer. 2/2.

2º Set, 1-2: Pedrada do suíço e 40-15.

2º Set, 1-2: Saque e voleio lindo. 30-15.

2º Set, 1-2: Direita vencedora de Simon. 15-15.

2º Set, 1-2: Saque não tem devolução. 15-0 Roger.

2º Set, 1-1: Simon fecha seu saque. 1/2.

2º Set, 1-1: Erro não forçado do suíço. 40-30.

2º Set, 1-1: Erro de Simon. 30-30.

2º Set, 1-1: Manda fora, Simon. 30-15.

2º Set, 1-1: Ponto bem jogado, lindo, mas com erro no smash de Roger. 30-0.

2º Set, 1-1: Deixada fica na rede de suíço. 15-0.

2º Set, 0-1: Crava no saque e fecha o game. 1/1.

2º Set, 0-1: Simon chega na rede, mas erra. 40-0.

2º Set, 0-1: Outro bom saque, 30-0.

2º Set, 0-1: Federer saca bem. 15-0.

2º Set, 0-0: Confirma o saque, Gilles. 0/1.

2º Set, 0-0: Federer fica na rede. 40-15.

2º Set, 0-0: Paralela de Federer vai fora. 30-15.

2º Set, 0-0: Pancada de backhand e empata Gilles. 15-15.

2º Set, 0-0: Erro não forçado de Simon. 0-15.

Foram 4 aces contra nenhum do francês, mais agressivo, técnico e muito tranquilo. Vamos ao segundo set.

Roger Federer fecha o primeiro set com um ace, abre 1 a 0 no jogo contra Gilles Simon.

1º Set, 5-3: Set point, Federer.

1º Set, 5-3: Passada sensacional de Simon. 30-30.

1º Set, 5-3: Deixada boa do suíço. 30-15.

1º Set, 5-3: Erra, na rede, Roger. 15-15.

1º Set, 5-3: Saque não tem devolução. 15-0.

1º Set, 5-2: Simon confirma o saque e perde por 5/3.

1º Set, 5-2: Manda fora, Roger. 40-15.

1º Set, 5-2: Saque não passa. 30-15.

1º Set, 5-2: Tentou o contra pé, mas erra, Simon. 15-15.

1º Set, 5-2: Pancada de canhota do francês. 15-0.

1º Set, 4-2: Fecha o saque, Roger. 5/2.

1º Set, 4-2: Simon buscou cruzar, na deixada de Roger, mas mandou fora. 40-15.

1º Set, 4-2: Ace, Federer. 30-15.

1º Set, 4-2: Federer responde no smash matador. 15-15.

1º Set, 4-2: Lob sensacional de Simon, mandando no fundo, sem chances. 0-15.

1º Set, 4-1: Simon confirma o serviço. 4/2.

1º Set, 4-1: Erro não forçado e Simon tem 40-15.

1º Set, 4-1: Dupla falta de Gilles Simon. 30-15.

1º Set, 4-1: Sobe e força o erro rival, Simon. 30-0.

1º Set, 4-1: Mal na devolução, Federer. 15-0.

1º Set, 3-1: Saque bem feito e Roger abre 4/1 no set.

1º Set, 3-1: Sobrevive no game, Gilles. 40-30.

1º Set, 3-1: Bate mal na bola e Simon diminui. 40-15.

1º Set, 3-1: Saque e voleio do suíço. 40-0.

1º Set, 3-1: Saque entra e não volta. 30-0.

1º Set, 3-1: Pancada linda de Roger. 15-0.

1º Set, 3-0: Simon confirma o primeiro saque e perde por 3/1.

1º Set, 3-0: Backhand não passa ao lado de Simon. 40-30.

1º Set, 3-0: Direita cruzada do suíço entra e empata. 30-30.

1º Set, 3-0: Erro bobo de Simon. 30-15.

1º Set, 3-0: Fica na rede, Federer. 30-0.

1º Set, 3-0: Saque entra e não volta. 15-0.

Vai reiniciar a partida. Saque de Simon, perdendo por 3/0 e uma quebra atrás.

E voltam à quadra, Federer e Simon.

Previsão é de 10 minutos de chuva, antes de retorno.

Foram apenas 15 minutos de jogo, a chuva caiu e a partida está paralisada.

1º Set, 3-0: E com 3/0 para Federer, a chuva cai em Londres e o jogo é parado.

1º Set, 2-0: Deixada sensacional de Federer. 3/0 no set.

1º Set, 2-0: Simon manda fora. 40-0.

1º Set, 2-0: No contra pé, Federer. 30-0.

1º Set, 2-0: Saque e voleio entra. 15-0 Roger.

1º Set, 1-0: Federer pega a paralela e quebra o saque de Simon. 2-0.

1º Set, 1-0: Erro de Simon. Chance de quebra.

1º Set, 1-0: Federer sobrevive no game. 40-40.

1º Set, 1-0: Outra bola na rede e Simon está em vantagem.

1º Set, 1-0: Fica na rede, Roger. 40 iguais.

1º Set, 1-0: Ataca Federer e tem o primeiro break point.

1º Set, 1-0: Paralela sensacional de Roger. 40 iguais.

1º Set, 1-0: Devolução do saque do francês fica na rede. Vantagem, Simon.

1º Set, 1-0: Simon joga fora. 40 iguais.

1º Set, 1-0: Saque não volta. 40-30.

1º Set, 1-0: Sobe na rede e pega debate pronto, o suíço. 30-30.

1º Set, 1-0: Erro não forçado de Federer. 30-15.

1º Set, 1-0: Aproximação errada de Roger e bola na rede. 15 iguais.

1º Set, 1-0: Federer cadencia o jogo e busca o erro. 0-15.

1º Set, 0-0: Saque não volta e 1 game 0.

1º Set, 0-0: Mais um! 40-30.

1º Set, 0-0: Ace, Roger. 30-30.

1º Set, 0-0: Smash mortal do suíço. 15-30.

1º Set, 0-0: Bola de backhand na passada de Simon. Lindo ponto 0-30.

1º Set, 0-0: Bem na paralela, Simon. 0-15.

Vamos ao jogo. Saque inicial de Federer.

Será o sétimo duelo entre ambos, com cinco vitórias do suíço e duas do francês.

Logo logo, a bola pinga na grama da quadra 1 de Wimbledon.

Como sempre, tenistas todo de branco, tradição em Wimbledon.

Jogadores na quadra para o aquecimento.

A previsão de início é para as 8 da manhã desta quarta-feira. Roger Federer x Gilles Simon. Confronto que promete e muito.

A Quadra 1 de Wimbledon é o palco desse grande jogo de quartas de final.

Este ano, foram 28 vitórias e 13 derrotas, ganhando um título. 13º na ATP, nunca teve grandes avanços em Wimbledon, chegadno o mais longe nesta edição.

Gilles Simon, francês de Nice, tem 30 anos, 1.83 de altura, 70 quilos e golpeia com a direita. Profissional desde 2002, acumula 12 títulos na carreira e quase 10 milhões de dólares, em preimiações.

Atual número 2 do ranking da ATP, é também o cabeça de chave 2 de Wimbledon, onde conquistou sete títulos, quatro deles consecutivos.

Na sua trajetória, soma 86 títulos, mais de 90 milhões de dólares e vários recordes em seu nome. Suíço de Basel, tem 33 anos e é destro. Se profissionalizou em 1998 e tem quatro conquistas em 2015.

Roger Federer dispensa apresentações. Um dos maiores nomes da história de todos os esportes, une uma classe e categoria poucas vezes vista. É um monstro de jogador.

Francês pode ser considerado uma zebra, mas vem com moral, vem inteiro e poderá sim, surpreender seu adversário.

Simon não tem nenhum título de Grand Slam, mas seu trabalho nesse torneio é motivo de preocupação, principalmente agora, para Federer.

Gilles Simon teve um caminho mais complicado. Lgo na estreia, encarou Nicolas Almagro. Depois, Kavcic, eliminou Gael Monffis em uma batalha de cinco sets e eliminou o sempre constante Tomaz Berdich.

Federer já encarou Dzumhur, Querry, Groth e Bautista Agut. O suíço é um dos maiores vencedores de Wimbledon.

Roger Federer vai em busca de mais um título no Grand Slam de Wimbledon. Nesse ano, não vem tendo dificuldades e encontrou uma tabela que ajudou. Este jogo será um bom teste.

Quem vencer, pega o ganhador do confronto entre Valek Pospisil, do Canadá, e o dono da casa, Andy Murray.

E teremos em quadra um jogo muito interessante. Um dos maiores nomes da história, Roger Federer, encara Gilles Simon. Vale uma vaga nas semifinais da grama inglesa de Wimbledon.

Amigos da VAVEL Brasil, sejam bem vindos para mais uma transmissão do melhor site de esportes do país. Hoje, a partir das 8 horas, hora de Brasília, Wimbledon dá as caras por aqui.