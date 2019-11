Resultado Serena Williams x Maria Sharapova na semifinal de Wimbledon 2015 (2-0)

Serena Willians vence Maria Sharapova por dois sets a zer0, com parciais de 6/2 e 6/4, e está na grande final de Wimbledon!

Serena e Sharapova se enfrentaram 17 vezes no circuito profissional, a norte-americana venceu 15 e a russa tem apenas duas vitórias no confronto.

Maria Sharapova venceu nas quartas a americana Coco Vandeweghe por dois sets a um, com parciais de 6/3, 6/7 e 6/2 em 2h45 de jogo.

Serena Willians, número 1 do mundo derrotou a bielo-russa Victoria Azarenka, 24ª colocada no ranking da WTA, por dois sets a um, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3, em 2h03 de partida, se garantindo pela nona vez nas semifinais do Grand Slam britânico.

Sua tradição é tamanha que, para competir, o tenista deve portar-se com vestimentas predominantemente brancas, seguindo os moldes presentes desde a fundação do torneio. Até mesmo a grama, piso não tão comum no calendário internacional, tem seu charme explorado ao extremo.

Considerados os reis de Wimbledon e dois dos melhores tenistas da história, Pete Sampras e Roger Federer são os maiores campeões entre os homens, com sete títulos cada. Entre as mulheres, a tchecha naturalizada americana Martina Navrátilová detém a hegemonia com nove conquistas.

Sendo o único Grand Slam disputado na relva, Wimbledon é o terceiro na linha sucessiva da temporada, iniciando-se logo após Roland Garros e antecedendo o US Open.

Entra em cena o torneio mais importante do calendário internacional. Wimbledon foi o lugar que transformou o tênis num esporte competitivo e, por isso, permanece há mais de 130 anos em atividade. Os olhos do mundo estarão voltados para a grama inglesa entre os dias 29 de junho à 12 de julho.

Bom dia para todos que navegam aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o jogaço entre a norte-americana Serena Willians e a russa Maria Sharapova valendo pela fase semifinal de Wimbledon, fique conosco e acompanhe todos os lances!