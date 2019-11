Serena Williams x Garbine Muguruza na final Wimbledon 2015 (2-0)

Agradeço a audiência de todos que acompanharam aqui na VAVEL Brasil essa grande final, e espero vocês para os próximos jogos, um grande abraço.

Serena Williams vence Garbine Muguruza por dois sets a zero com duplo 6/4 e é campeã de Wimbledon pela sexta vez

10° Game, 2° Set: Serena Williams é campeã!

10° Game, 2° Set: Triplo match point para Serena Williams

10° Game, 2° Set: Dupla falta de Muguruza, 0-15

9° Game, 2° Set: Garbine Muguruza quebra Serena Williams novamente, 5-4

9° Game, 2° Set: Mais um break point para Garbine Muguruza

9° Game, 2° Set: Bola fora de Muguruza, 40-40

9° Game, 2° Set: Break point para Garbine Muguruza

9° Game, 2° Set: Muguruza salva o match point na cruzada, 40-40

9° Game, 2° Set: Ace de Serena mais um vez, match point para a americana

9° Game, 2° Set: Ace de Serena novamente, 40-40

9° Game, 2° Set: Ace de Serena, 15-40

9° Game, 2° Set: Devolução sensacional da espanhola, triplo break point para Garbine Muguruza

9° Game, 2° Set: Cruzada sensacional de Muguruza, 0-30

9° Game, 2° Set: Dupla falta de Serena, 0-15

8° Game, 2° Set: Garbine Muguruza confirma o serviço, 5/3 e Serena sacará novamente para o título

8° Game, 2° Set: Bom saque de Muguruza, vantagem para a espanhola

8° Game, 2° Set: Erro na esquerda da espanhola, 40-40

8° Game, 2° Set: Devolução sensacional de Serena na paralela, 40-30

8° Game, 2° Set: Erro de direita da americana, 40-15

8° Game, 2° Set: Erro não forçado de Serena, 30-0

7° Game, 2° Set: Garbine Muguruza quebra Serena Williams, 5-2 para a americana no segundo set

7° Game, 2° Set: Triplo break point para Garbine Muguruza

7° Game, 2° Set: Dupla falta de Serena, 0-30

6° Game, 2° Set: Serena Williams quebra o serviço de Garbine Muguruza, faz 5/1 e sacará para o título

6° Game, 2° Set: Triplo break point para Serena Williams

6° Game, 2° Set: Boa paralela de Serena, 0-15

5° Game, 2° Set: Serena Williams confirma o serviço, 4-1

5° Game, 2° Set: Ace de Serena, 15-0

4° Game, 2° Set: Serena Williams quebra Garbine Muguruza, 3-1

4° Game, 2° Set: Duplo break point para Serena Williams

4° Game, 2° Set: Boa devolução na paralela de Serena, 15-15

3° Game, 2° Set: Serena Williams confirma o serviço, 2-1

3° Game, 2° Set: Ace de Serena, vantagem para a americana

3° Game, 2° Set: Bola fora de Serena, 40-40

3° Game, 2° Set: Devolução de Muguruza fica na rede, 40-30

3° Game, 2° Set: Outra dupla falta da americana, 15-30

3° Game, 2° Set: Dupla falta de Serena, 15-15

2° Game, 2° Set: Garbine Muguruza confirma o serviço, 1-1

2° Game, 2° Set: Bom saque de Muguruza, 30-0

1° Game, 2° Set: Serena Williams confirma o serviço, 1-0

1° Game, 2° Set: Serena fica na rede, 15-15

1° Game, 2° Set: Serena no saque

10° Game, 1° Set: Serena vence o primeiro set 6/4 e abre 1-0 na partida

10° Game, 1° Set: Dupla falta de Muguruza, break point para Serena Williams

10° Game, 1° Set: Bola fora da espanhola, 40-40

10° Game, 1° Set: Ace de Muguruza, 40-30

10° Game, 1° Set: Erro de Serena, 30-30

10° Game, 1° Set: Serena acerta a rede, 15-15

9° Game, 1° Set: Serena Williams confirma o serviço, 5-4

9° Game, 1° Set: Serena crava o smash, 40-15

9° Game, 1° Set: Dupla falta de Serena, 15-15

8° Game, 1° Set: Serena Williams quebra o serviço de Muguruza, 4-4

8° Game, 1° Set: Ace da espanhola, 30-40

8° Game, 1° Set: Duplo break point para Serena Williams

8° Game, 1° Set: Bola fora de Muguruza, 15-30

8° Game, 1° Set: Erro na direita de Serena, 15-0

7° Game, 1° Set: Serena Williams confirma o serviço, 4-3

7° Game, 1° Set: Bom voleio da americana, 40-0

7° Game, 1° Set: Ace de Serena, 15-0

6° Game, 1° Set: Garbine Muguruza confirma o serviço, 4-2

6° Game, 1° Set: Bom saque da espanhola, vantagem Muguruza

6° Game, 1° Set: Muguruza salva o segundo break point, 40-40

6° Game, 1° Set: Cruzada sensacional de Muguruza, 30-40

6° Game, 1° Set: Duplo break point para Serena Williams

6° Game, 1° Set: Erro não forçado de Serena, 15-15

5° Game, 1° Set: Serena Williams confirma o serviço, 3-2

5° Game, 1° Set: Devolução da americana sai, 30-15

5° Game, 1° Set: Ace de Serena, 15-0

4° Game, 1° Set: Garbine Muguruza confirma o serviço e abre 3-1

4° Game, 1° Set: Smash de Serena, 40-40

4° Game, 1° Set: Devolução da americana sai, 40-30

4° Game, 1° Set: Ace da espanhola, 30-15

4° Game, 1° Set: Ótima paralela de Muguruza, 15-15

4° Game, 1° Set: Bem na devolução Serena, 0-15

3° Game, 1° Set: Serena Williams confirma o serviço, 2-1

3° Game, 1° Set: Outra devolução para fora de Muguruza, 40-30

3° Game, 1° Set: Devolução para fora da espanhola, 15-30

3° Game, 1° Set: Bola fora de Serena, 0-15

2° Game, 1° Set: Garbine Muguruza confirma o serviço, 2-0

2° Game, 1° Set: Muguruza acerta e rede, 40-30

2° Game, 1° Set: Erro não forçado de Serena, 30-15

2° Game, 1° Set: Ótima cruzada de direita da americana, 15-15

1° Game, 1° Set: Garbine Muguruza quebra o serviço de Serena Williams e faz 1-0 no primeiro set

1° Game, 1° Set: Outro break point para Garbine Muguruza

1° Game, 1° Set: Erro não forçado da espanhola, 40-40

1° Game, 1° Set: Break point para Muguruza

1° Game, 1° Set: Mais uma dupla falta de Serena, 40-40

1° Game, 1° Set: Ace da americana, 30-15

1° Game, 1° Set: Dupla falta de Serena, 0-15

1° Game, 1° Set: Serena Williams inicia sacando

As tenistas entram em quadra nesse momento!

Muguruza já triunfou diante da número 1 do mundo em Grand Slam. Ela eliminou Serena na segunda rodada de Roland Garros no ano passado. No entanto, a americana tem dois a um no placar do histórico do confronto.

Já Garbine Muguruza, número 20 do rank da ATP, vem de vitória contra a polonesa Agnieszka Radwanska, 13ª do mundo por dois sets a um, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3, em 1h55 de partida.

Serena Williams, número 1 do mundo derrotou a russa Maria Sharapova por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4 em 1h18 de jogo e irá em busca de seu sexto título na Inglaterra, já que venceu Wimbledon em cinco oportunidades (2000, 2002, 2008, 2009 e 2012).

Sua tradição é tamanha que, para competir, o tenista deve portar-se com vestimentas predominantemente brancas, seguindo os moldes presentes desde a fundação do torneio. Até mesmo a grama, piso não tão comum no calendário internacional, tem seu charme explorado ao extremo.

Considerados os reis de Wimbledon e dois dos melhores tenistas da história, Pete Sampras e Roger Federer são os maiores campeões entre os homens, com sete títulos cada. Entre as mulheres, a tchecha naturalizada americana Martina Navrátilová detém a hegemonia com nove conquistas.

Sendo o único Grand Slam disputado na relva, Wimbledon é o terceiro na linha sucessiva da temporada, iniciando-se logo após Roland Garros e antecedendo o US Open.

Entra em cena o torneio mais importante do calendário internacional. Wimbledon foi o lugar que transformou o tênis num esporte competitivo e, por isso, permanece há mais de 130 anos em atividade. Os olhos do mundo estarão voltados para a grama inglesa entre os dias 29 de junho à 12 de julho.

Bom dia para todos que navegam aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos a grande final de Wimbledon entre a norte-americana Serena Williams x Muguruza, acompanhe conosco todos os lances!