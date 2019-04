Sem sustos, Thomaz Bellucci bate Elias Ymer e segue no Torneio de Bastad

No retorno às quadras, o número 1 nacional Thomaz Bellucci não tomou conhecimento de Elias Ymer, número 133 do ranking da ATP, e bateu de forma rápida e arrassadora por 2 sets a 0, em parciais de 6/4 e 6/2, jogados em pouco mais de 1 hora. O brasileiro, com isso, segue vivo no ATP 250 de Bastad, na Suécia.

A vitória de Thomaz o credencia a encarar Christian Lindell, brasileiro, mas naturalizado sueco e que bateu João 'Feijão' Souza na primeira fase. A sequência da competição se dará nesta quarta-feira.

Maior equilíbrio e experiência decide o set

A partida era para a reafirmação de Bellucci. Novamente no saibro, onde teve boa atuação nesta temporada, mostrou a potência de sua canhota para conseguir a quebra, logo no game inicial da partida.

A vantagem trouxe tranquilidade ao brasileiro, que não teve problemas em garantir o serviço e ter 2 a 0 no primeiro set. Mas a quebra foi devolvida, após muitos erros do brasileiro, principalmente no backhand e se viu encurralado, quando Elias teve tinha 3/2 e poderia quebrar mais uma vez o serviço de Bellucci.

Thomaz, então, colocou a cabeça no lugar e voltou à se impor no jogo. No nono game, acelerou no fundo, com bons golpes e acertando sua direita, para machucar e quebrar o saque do rival. Tendo o primeiro set no seu saque, Bellucci conseguiu fechar com mais de 45 minutos de set e 6/4 na parcial.

Atropelo e vitória tranquila

O set seguinte se desenhou mais tranquilo, tendo apenas o terceiro game como divisor de água. Após confirmações iniciais, Thomaz dominou o saque de Elias, trabalhou a bola e passou à frente no marcador.

O serviço seguinte deu à Bellucci, margem igual ao do início de jogo. Mais sereno, dessa vez, manteve o ritmo e o jogo seguiu num ritmo bom ao tenista campeão de Genebra.

A vitória ficou nas mãos de Thomaz, quando o brazuca novamente decidiu ser mais agressivo e subiu bem à rede. A quebra no sexto game era tudo que precisava para acabar de vez com o rival e, novamente, sacou bem para confirmar o serviço e vencer a partida em 6/2, jogados em quase 30 minutos.