Resultado Teliana Pereira x Annika Beck na final do Brasil Tennis Cup (2-1)

Um jogo muito equilibrado nos dois primeiros sets, não teve o mesmo ritmo no terceiro. A brasileira dominou, controlou, atacou muito bem e leva pra casa o título do Brasil Tennis Cup. Parabéns, Teliana!

Com 2 sets a 1, parciais de 6/4, 5/6 e 6/1, Teliana Pereira faz história, reescreve seu nome em um título na temporada e comemora demais com a torcida local.

TELIANA FAZ A FESTA, QUEBRA UM JEJUM DE 28 ANOS E O BRASIL SOBE AO PONTO MAIS ALTO DO TORNEIO.

3º Set, 5-1: AGORA É PRA VALER. TELIANA PEREIRA CAMPEÃ DO BRASIL TENNIS CUP!

3º Set, 5-1: Sensacional, Teliana! Contra-deixada cruzada na rede e duplo match point!

3º Set, 5-1: Teliana salva, mas manda fora no fundo. 30-15.

3º Set, 5-1: Para na rede, Annika. Só restam dois!

3º Set, 5-1: Teliana saca bem. 15-0.

3º Set, 4-1: Teliana, sensacional! Backhand na paralela, mata o ponto e vai sacar para o título.

3º Set, 4-1: Annika erra no backhand e Teliana tem break point.

3º Set, 4-1: Muito bem, Teliana! Com coragem, cruza na subida da rival e empata o game.

3º Set, 4-1: Joga fora, no fundo, Teliana. vantagem, Annika.

3º Set, 4-1: Teliana empata um game morto.

3º Set, 4-1: Erra na rede, Annika. 40-30.

3º Set, 4-1: Acelera bem na rede, Teliana. 40-15.

3º Set, 4-1: Outro erro de Pereira e 40-0.

3º Set, 4-1: Joga fora, a brasileira. 30-0.

3º Set, 4-1: Erra, Teliana. 15-0.

3º Set, 3-1: Ace! Teliana abre 4/1 no terceiro set.

3º Set, 3-1: Devolução pra fora e 40-0 Teliana.

3º Set, 3-1: Cruzada fora de Annika. 30-0.

3º Set, 3-1: Saque não volta. 15-0.

3º Set, 2-1: Teliana quebra o saque de Annika Beck. 3/1 e saque para abrir mais vantagem.

3º Set, 2-1: Bola fora de Annika e chance de quebra para Teliana.

3º Set, 2-1: Beck cruza no fundo, em trocação rápida na rede. 30-30.

3º Set, 2-1: Erra, na trocação, Teliana. 15-30.

3º Set, 2-1: Teliana conta com a sorte e abre 0-30.

3º Set, 2-1: Joga fora, a alema. 0-15.

3º Set, 1-1: Erra, Annika e Teliana garante seu saque. 2/1.

3º Set, 1-1: Para na rede, Teliana. 40-15.

3º Set, 1-1: Outra subida à rede e ponto garantido. 40-0.

3º Set, 1-1: Smash em outra boa ida à rede. 30-0.

3º Set, 1-1: Bate e pronto fácil da Teliana. 15-0.

3º Set, 1-0: Acelera pra fora e Annika empata o jogo. 1/1.

3º Set, 1-0: Belo drop shot da Teliana. 40-15.

3º Set, 1-0: Outro erro da brasileira. 40-0.

3º Set, 1-0: Para na rede, a brasileira. 30-0.

3º Set, 1-0: Erra, Teliana. 15-0.

3º Set, 0-0: Smash fácil da alemã fica na rede. 1/0 no terceiro set.

3º Set, 0-0: Outro erro da alemã e 40-15.

3º Set, 0-0: Teliana isola a direita. 30-15.

3º Set, 0-0: Cruzada errada da alemã. 30-0.

3º Set, 0-0: Esquerda sai e Teliana tem 15-0.

Agora teremos o set decisivo. Vamos ao terceiro set.

2º Set, 4-5: Deixada fica na rede e Annika Beck vence o segundo set por 4/6 e iguala o jogo

2º Set, 4-5: Bela direita na paralela da alemã. Set point.

2º Set, 4-5: Backhand na linha e empata o game, Teliana.

2º Set, 4-5: Para na rede, a alemã. Será?

2º Set, 4-5: Manda fora, Annika. Dois set points.

2º Set, 4-5: Devolução pra fora e triplo set point, Annika.

2º Set, 4-5: Mais um erro da brasileira. 30-0.

2º Set, 4-5: Teliana joga fora. 15-0.

2º Set, 4-4: Annika vence o game e agora tem o saque para empatar a partida.

2º Set, 4-4: Agora a vantagem é da alemã.

2º Set, 4-4: Erra, Teliana. 40-40. Que jogo!

2º Set, 4-4: Pedrada da brasileira e vantagem.

2º Set, 4-4: Manda no ponto e empata o jogo, Beck.

2º Set, 4-4: Joga fora, Annika. Vantagem, para a brasileira.

2º Set, 4-4: Backhand sensacional no fundo da quadra para empatar o game, Teliana.

2º Set, 4-4: Paralela sensacional da Annika para conseguir a vantagem.

2º Set, 4-4: Devolução fora da alemã. Tudo igual.

2º Set, 4-4: Erra no fundo e vantagem, Annika.

2º Set, 4-4: Devolução entra e Beck empata o game. 40-40.

2º Set, 4-4: Dropshot não passa e vantagem para a brasileira.

2º Set, 4-4: Se salva, Teliana. 40-40.

2º Set, 4-4: Erra no fundo, Teliana. Break point.

2º Set, 4-4: Mais um erro da européia. 30-30.

2º Set, 4-4: Para na rede, Annika. 15-30.

2º Set, 4-4: Fica na rede, a brasileira. 0-30.

2º Set, 4-4: Para na rede, Teliana. 0-15.

2º Set, 4-3: Cruza fora, Teliana e o set segue empatado. 4/4.

2º Set, 4-3: Joga fora no fundo, Teliana. 40-30.

2º Set, 4-3: Fica na rede, a brasileira. 30-30.

2º Set, 4-3: Outra linda chegada de Teliana na rede, salva dropshot, manda na paralela firme e marca o ponto. 15-30.

2º Set, 4-3: Muito bem, Teliana! Chega viva na deixada, cruza na rede, marca o ponto numa contra deixada e empata o game. 15-15.

2º Set, 4-3: Bem na direita, Annika. 15-0.

2º Set, 3-3: Mais um erro, vibra Teliana e confirma seu saque. 4/3.

2º Set, 3-3: Joga fora, Beck! 40-30.

2º Set, 3-3: Para na rede, Annika. 30-30.

2º Set, 3-3: Quem erra agora é a alemã. 15-30.

2º Set, 3-3: Outro erro da brasileira. 0-30.

2º Set, 3-3: Erra na direita, Teliana. 0-15.

2º Set, 3-2: Game tranquilo para a alemã. 3/3.

2º Set, 3-2: Isola a direita, Teliana. 40-0.

2º Set, 3-2: Outra bola fora da brasileira. 30-0.

2º Set, 3-2: Erra na cruzada, Teliana. 15-0.

2º Set, 2-2: Teliana garante o seu saque, vira a partida e tem 3/2 no segundo set.

2º Set, 2-2: Para na rede, Annika. Quem sabe agora, Teliana.

2º Set, 2-2: Joga fora, Teliana. 40-40.

2º Set, 2-2: Outra vez a bola da alemã fica na rede. Vantagem para a brasileira.

2º Set, 2-2: Teliana erra no fundo. 40-40.

2º Set, 2-2: Para na rede, Annika. Vantagem, Teliana.

2º Set, 2-2: Cruzada fora da alemã. Respira, Teliana.

2º Set, 2-2: Acelera bem, Annika e chance de quebra.

2º Set, 2-2: Erra, Teliana. Tudo igual.

2º Set, 2-2: Annika se salva com muita sorte. 40-30.

2º Set, 2-2: Isola, Annika. 40-15.

2º Set, 2-2: Forçou demais e comete o erro, Teliana. 30-15.

2º Set, 2-2: Outro erro da alemã e 30-0.

2º Set, 2-2: Trocação longa e erro de Beck. 15-0.

2º Set, 1-2: Quebra devolvida e Teliana empata o jogo no segundo set. 2/2.

2º Set, 1-2: Outra bola fora e Teliana tem duplo break point.

2º Set, 1-2: Vento empurra a bola de Annika para fora. 15-30.

2º Set, 1-2: Dupla falta da alemã. 15-15

2º Set, 1-2: Teliana isola a direita. 15-0.

2º Set, 0-2: Fica na rede e confirma o saque, Teliana. Perde por 1/2.

2º Set, 0-2: Mais uma bola errada e vantagem para brasileira.

2º Set, 0-2: Para na rede, Teliana. 40-40.

2º Set, 0-2: Outro erro de Annika. Vantagem, Teliana.

2º Set, 0-2: Acelerada de direita mortal, da alemã. 40-40.

2º Set, 0-2: Saque não volta. Vantagem para a brasileira.

2º Set, 0-2: Se salva, Teliana. 40-40.

2º Set, 0-2: Outra chance de quebra para a alemã.

2º Set, 0-2: Joga fora, Beck. 30-30.

2º Set, 0-2: Linda devolução de Annika. 15-30.

2º Set, 0-2: Erro na segunda bola da brasileira. 15-15.

2º Set, 0-2: Deixada mortal, da brasileira. 15-0.

2º Set, 0-1: Consegue confirmar o saque, Annika Beck e tem 0/2 no segundo set.

2º Set, 0-1: Paralela no backhand e Beck abre vantagem.

2º Set, 0-1: Perde a chance, a brasileira, mandando fora. 40-40.

2º Set, 0-1: Dupla falta da alemã e Teliana ganha a chance da quebra.

2º Set, 0-1: Joga fora, Annika, e o game volta a ficar igual.

2º Set, 0-1: Smash fácil de Beck. Vantagem.

2º Set, 0-1: Outro erro da alemã e renasce no jogo, Teliana.

2º Set, 0-1: Mais uma bola fora de Annika. 40-30.

2º Set, 0-1: Erro da alemão. 40-15.

2º Set, 0-1: Acelerada na direita e ponto da alemã. 40-0.

2º Set, 0-1: Devolução na rede. 30-0.

2º Set, 0-1: Para na rede, Teliana. 15-0.

2º Set, 0-0: Annika começa o set como o anterior. Quebra o saque da Teliana e tem 0-1.

2º Set, 0-0: Tripla chance de quebra para Annika.

2º Set, 0-0: Outro erro da brasileira. 0-30.

2º Set, 0-0: Fica na rede, Teliana. 0-15.

Set equilibrado, com várias quebras, pontos plásticos e muitas trocações. O segundo set promete ainda mais.

1º Set, 5-4: Devolução sensacional e Teliana vence o primeiro set por 6/4.

1º Set, 5-4: Para na rede e Teliana tem duplo set point.

1º Set, 5-4: Que ponto da brasileira! Salva uma deixada, cruza na rede, pega num lob e marca 15-30.

1º Set, 5-4: Manda fora, a brasileira. 15-15.

1º Set, 5-4: Isola, Annika. 0-15.

1º Set, 5-3: Fica na rede, Teliane e Annika pode empatar o set, no próximo saque. 5/4.

1º Set, 5-3: Fita e chão. Sorte da alemã, que tem mais uma chance de quebra.

1º Set, 5-3: Se salva das pedradas, Teliana e ganha um ponto super complicado.

1º Set, 5-3: Joga fora no backhand, a brasileira. Chance de quebra.

1º Set, 5-3: Empata o game, Teliana. 40-40.

1º Set, 5-3: Linda bola na cruzada e Annika tem chance da quebra. 30-40.

1º Set, 5-3: Erra na paralela, Teliana. 30-30.

1º Set, 5-3: Lob sensacional da brasileira! 30-15.

1º Set, 5-3: Erro da brasileira. 15-15.

1º Set, 5-3: Isola a bola, Annika. 15-0.

1º Set, 5-3: Saca para o set, Teliana.

1º Set, 5-2: Teliana joga fora e Beck confirma o saque. 5/3.

1º Set, 5-2: Joga fora, Annika. 40-15.

1º Set, 5-2: Ace da alemã. 40-0.

1º Set, 5-2: No contra pé, Annika tem 30-0.

1º Set, 5-2: Para na rede, Teliana. 15-0.

1º Set, 4-2: Teliana confirma o saque e fica por um game do set. 5/2.

1º Set, 4-2: Bem na esquerda paralela, Teliana. 40-15.

1º Set, 4-2: Manda fora, Annika, 30-15.

1º Set, 4-2: Consegue forçar o erro da alemã e empata o game. 15-15.

1º Set, 4-2: Teliana joga fora. 0-15.

1º Set, 4-1: Devolução de saque da brasileira vai fora e Annika confirma o saque. 4/2.

1º Set, 4-1: Slice fica curto e fica na rede. Vantagem para a alemã.

1º Set, 4-1: Agora é Beck quem para na rede. 40-40.

1º Set, 4-1: Backhand entra e Annika tem a vantagem.

1º Set, 4-1: Força pra fora, Teliana. Tudo igual.

1º Set, 4-1: Fica na rede, Annika e Teliana pode quebrar outro saque.

1º Set, 4-1: Esquerda não forçada da brasileira. 30-30.

1º Set, 4-1: Dropshot da alemã não passa. 15-30.

1º Set, 4-1: Lob da brasileira passa perto, mas fica fora. 15-15.

1º Set, 4-1: Paralela de backhand perfeito de Teliana. 0-15.

1º Set, 3-1: Devolução vai longe e Teliana abre 4/1 no primeiro set.

1º Set, 3-1: Para na rede, Annika. 40-30.

1º Set, 3-1: Bela passada de Beck, igualando o game. 30-30.

1º Set, 3-1: Belíssimo dropshot cruzada da alemã. 30-15.

1º Set, 3-1: Sobe bem, Teliana. Pancada na direita. 30-0.

1º Set, 3-1: Erra mais uma vez, Annika. 15-0.

1º Set, 2-1: Teliana quebra o saque de Annika Beck e tem 3/1 no primeiro set.

1º Set, 2-1: Erra no fundo, Beck. Break point, Teliana.

1º Set, 2-1: Direita da brasileira para na rede. 40-40.

1º Set, 2-1: Fica na rede, Annika. Teliana pode quebrar o saque.

1º Set, 2-1: Pega na fita e cai na quadra alemã. 40 iguais.

1º Set, 2-1: Smash sem defesa da alemã. 40-30.

1º Set, 2-1: Paralela sensacional de Teliana. 30 iguais.

1º Set, 2-1: Dupla falta de Annika. 30-15.

1º Set, 2-1: Boa bola de direita da alemã, após longa trocação. 30-0.

1º Set, 2-1: Teliana manda fora. 15-0.

1º Set, 1-1: Acelera bem na paralela e força o erro da rival. Teliana vira o jogo. 2/1.

1º Set, 1-1: Trocação linda e slice de Annika para na rede. É um jogo aberto com pancadas dos dois lados. Vantagem, Teliana.

1º Set, 1-1: Saque entra e a devolução vai fora, da alemã. 40-40.

1º Set, 1-1: Sobe bem à rede, Beck e tem a chance de quebrar mais um saque. 30-40.

1º Set, 1-1: Annika manda fora. Jogo é de muita trocação de fundo. 30-30.

1º Set, 1-1: Erro no backhand de Teliana. 15-30.

1º Set, 1-1: Devolução de saque fica na rede. 15-15.

1º Set, 1-1: Esquerda pra fora da brasileira. 0-15.

1º Set, 0-1: Teliana quebra o saque da rival e retorna no jogo. Tudo igual na final. 1/1.

1º Set, 0-1: Annika manda na paralela fora e Teliana tem chance de devolver a quebra.

1º Set, 0-1: Erra na direita, a brasileira. 30-30.

1º Set, 0-1: Backhand para na rede. 15-30 Teliana.

1º Set, 0-1: Teliana força pra fora. 15 iguais.

1º Set, 0-1: Dupla falta da alemã. 0-15.

1º Set, 0-0: Venta demais e isso dificulta a vida das tenistas. Beck quebra o saque e abre 0/1 no jogo.

1º Set, 0-0: Acelerada na direita e alemã tem mais uma chance de quebra.

1º Set, 0-0: Para na rede e primeiro game volta a empatar.

1º Set, 0-0: Smash na subida à rede e Annika tem chance de quebra.

1º Set, 0-0: Erro agora foi da alemã. 30-30.

1º Set, 0-0: Erro no backhand da brasileira. 15-30.

1º Set, 0-0: Sobe bem à rede para empatar. 15-15.

1º Set, 0-0: Manda fora na primeira bola, Teliana. 0-15.

Saque de Teliana Pereira. Vamos ao jogo.

Vai começar a final do Brasil Tennis Cup. Vale sua torcida por Teliana Pereira.

Processo de aquecimento das duas tenistas. Em instantes, vai começar a final.

Teliana em busca do segundo título na temporada. E quebrar um jejum de 28 anos sem vitória brasileira em terras nacionais.

Torcida brasileira é grande, no Costão do Santinho. Dia lindo de sol, deixando o lugar ainda mais bonito.

Tenistas em quadra. Em instantes a bola vai pingar, na grande decisão.

O paradisíaco Costão do Santinho, em Florianópolis, será o palco do duelo entre as duas tenistas.

As duas tenistas fazem o tira-teima. Foram dois encontros, com uma vitória para cada. A virada será valendo título.

Este ano tem sido mágico para Teliana. Em Bogotá, conquistou seu primeiro título, soma 30 vitórias e 13 derrotas, tendo acumulado quase 200 mil dólares.

Teliana Pereira é mais experiente. Com 27 anos, a brasileira de Santana do Ipanema tem 1.68m e 62kg. Destra nos golpes, busca seu melhor ranking no WTA, já que ocupa, atulamente, a 78ª posição. Na sua carreira, são 333 vitórias e 168 derrotas. Tem um título na carreira e mais de 600 mil dólares em premiação.

O ano de 2015 de Annika reserva 11 vitórias e 20 derrotas. Sem nenhuma conquista, pode desencantar neste sábado. Tem um pouco mais de 270 mil dólares em prêmios.

Annika Beck é alemã de Giessen, tem apenas 21 anos, 1.70m, 59kg, destra de forehand e número 68 do ranking da WTA. Em sua carreira, tem 201 vitórias e 131 derrotas. Conquistou 1 título e tem quase 1.5 milhão de dólares somados em premiações.

"Foi um jogo muito difícil, jogar por mais de duas horas é sempre difícil. Mattek é uma grande jogadora, joga muito agressiva, sempre me colocando muita pressão. Eu consegui me defender bem e aproveitar minhas chances para vencer o jogo."

Já sua rival é melhor ranqueada. Sem sentir a pressão da torcida, já que bateu as brasileiras Carol Alves e Gabriela Cé, a tenista vem de uma vitória contra a americana Bethanie Mattek-Sands, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6(8) 4/6 6/3, em 2h20 de partida.

"É uma sensação incrível, tem sido uma semana maravilhosa, final de WTA é incrível. Jogar no Brasil não tem preço, dar essa alegria para o pessoal que está vindo torcer e ainda mais para o tênis feminino, as pessoas começam a olhar o tênis de outra maneira. Cheguei aqui e nem sabia se iria jogar, mas meu joelho está cada vez melhor."

Teliana se garantiu na final após bater a letã Anastasija Sevastova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 7/5, em 1h13 de partida. A vitória, muito comemorada pela torcida presente em bom número, pode dar início ao fim de um jejum de 28 anos sem dois títulos num mesmo ano para uma brasileira.

Após 26 anos, uma brasileira conquistou um torneio oficial WTA. Teliana busca, agora, o seu segundo título e seguir o forte crescimento. A torcida fará sua parte e marcará presença na quadra.

O torneio feminino é uma preparação, também, para as Olímpiadas 2016, no Rio de Janeiro. A competição foi a responsável por colocar o tênis feminino brasileiro no cenário mundial.

O torneio Brasil Tennis Cup é, mais uma vez disputado, na Costa do Santinho, na bela Florianópolis, capital de Santa Catarina. Em quadras de saibro, Teliana tem boas recordações, já que venceu o WTA de Bogotá

Vale título e a brasileira terá o apoio total da torcida em Florianópolis para buscar o seu segundo triunfo neste ano.

E hoje, uma partida de tênis que promete demais. Teremos Brasil em quadra, com Teliana Pereira decidindo o título do Brasil Tennis Club contra Annika Beck

