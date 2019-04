Thomaz Bellucci é derrotado por Sam Groth no ATP 500 de Washington

Nesta terça-feira (4), o brasileiro Thomaz Bellucci foi derrotado por Sam Groth da Austrália por dois sets a um, com parciais de 7/6 4/6 e 6/3, em 1 hora e 59 minutos de jogo. Com a vitória, o tenista australiano avançou à segunda rodada do ATP 500 de Washington e enfrentará o sérvio, cabeça de chave número nove do torneio, Viktor Troicki.

Este foi o primeiro encontro entre os dois em partidas válidas pelo circuito profissional da ATP. Atualmente, tenista brasileiro ocupa a posição de número 31 no ranking da ATP, após sua ótima campanha no ATP 250 de Gstaad na Suíça, onde após derrotar o belga Kimmer Coppejans, o francês Stephane Robert e Pablo Andujar da Espanha, foi derrotado na fase de semifinal pelo cabeça de chave número um do torneio, David Goffin da Bélgica, por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/2.

No outro torneio da ATP da semana, o brasileiro João Souza, o "Feijão", foi derrotado por Andreas Haider-Maurer por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/4, em 1 hora e 43 minutos de jogo. Com a vitória, o austríaco avançou à segunda rodada do ATP 250 de Kitzbuhel, na Áustria, e enfrenta na próxima rodada o compatriota cabeça de chave número um do torneio, Dominic Thiem.

Com a derrota, o tenista brasileiro deve piorar ainda mais seu ranking na ATP. Atualmente, Feijão ocupa a posição de número 88 do mundo e vem com um recorde de 7 vitórias contra 14 derrotas no ano. Já Haider-Maurer é o 58º colocado no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) e tem 18 vitórias e 19 derrotas em 2015.

Outro brasileiro na chave de simples, Rogério Dutra Silva, atual 299º colocado no raking da ATP, perdeu na primeira rodada do torneio para o colombiano Santiag Giraldo, número 67 do mundo, por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/2. Até a vitória contra Berlocq na última rodada do torneio qualificatório, Rogerio precisou vencer duas outras partidas, ambas disputadas ontem (01/08/2015). Pela primeira rodada do Quali, Rogerinho venceu o quarto favorito para conseguir a qualificação, o eslovaco Norbert Gombos (126º do ranking) com parciais de 6/7, 6/4 e 6/1. Mais tarde Rogerinho derrotou o autríacoPascal Brunner (468º) em sets diretos, com um duplo 6/4. A boa fase de Rogerinho faz crescer as duvidas dos brasileiros sobre quem será convocado para ser o raquete 2 do Brasil na copa Davis, contra a Croácia, os favoritos para a vaga são o próprio Rogerinho, Feijão e Andre Ghem.

